Mẹ đảm tiết lộ cách chi 1,5 triệu mua thực phẩm cả tuần: Không đi chợ vì "cầm 500k cũng hết 500k"

Khi nhiều người cho rằng số tiền này nếu mang ra chợ sẽ mua được nhiều hơn, cô lại có cách nhìn khác và cho rằng: đi chợ chưa chắc đã tiết kiệm hơn, bởi mỗi người có một cách mua sắm và cân đối chi tiêu riêng.

Để chuẩn bị đồ ăn cho gia đình trong cả tuần, một bà mẹ nội trợ chi 1,5 triệu cho một lần đi siêu thị. Cô mua khá đủ các nhóm thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình, từ rau củ, thịt cá, tôm mực đến trứng, đồ khô và một số loại gia vị.

(Nguồn: @thyphan4186)

Dưới bài đăng mẹ đảm chia sẻ: "Cầm 1,5 triệu đi siêu thị mua được từng này ăn cho cả tuần. Chứ cầm 1,5 triệu ra chợ chắc ăn không đủ 1 tuần. Ra chợ cầm 500k bữa nào bữa đó hết 500k, cầm 200k hết 200k. Cầm bao nhiêu cũng hết mà ngày nào cũng đi chợ. Kiểu thấy gì cũng muốn mua, ngon mà không mua thì tiếc nên tiền nó nhanh hết ghê. Nên mình thấy đi siêu thị tiết kiệm hơn".

Sau khi chia sẻ cách mua sắm của mình, cô nhận được khá nhiều bình luận. Có người nhìn số tiền 1,5 triệu rồi cho rằng nếu mang khoản này ra chợ, chắc chắn sẽ mua được nhiều hơn. Nhưng với bà mẹ này, đắt hay rẻ không phải tiêu chí duy nhất khi lựa chọn nơi mua thực phẩm.

Thích mua đồ ở siêu thị vì giá cả rõ ràng mua bao nhiêu, trả đúng bấy nhiêu

Điều khiến cô thích đi siêu thị hơn chợ truyền thống thực ra khá đơn giản: mọi thứ rõ ràng và ít phải suy nghĩ. Giá sản phẩm được niêm yết sẵn, trọng lượng có trên bao bì hoặc tem cân. Muốn mua thì bỏ vào giỏ, thấy không phù hợp thì đặt lại.

Cô tự nhận mình không khéo trong chuyện mặc cả nên mỗi lần đi chợ thường mất thêm khá nhiều thời gian để hỏi giá. Đôi khi còn gặp những tình huống mà cô khá ngại từ chối, ngại mặc cả.

Ví dụ, định mua 3 lạng thịt nhưng người bán cắt thành 4 lạng rồi bảo: "Cô cắt hơi lố, lấy nốt giúp cô nhé!". Không đáng bao nhiêu, nhưng vài món cùng "lố" một chút thì cuối buổi đi chợ cũng thành thêm một khoản.

Chưa kể, cô còn có một "điểm yếu" khác là rất dễ mua thêm đồ linh tinh khi đi chợ. Ban đầu chỉ định mua rau và thịt, nhưng thấy hàng cá hôm nay tươi, lại lấy thêm con cá. Đi qua hàng trái cây thấy đẹp lại mua ít hoa quả. Rồi nhớ ra trong bếp sắp hết một vài thứ lại tiện tay lấy luôn. Cuối cùng, số tiền bỏ ra đôi khi cũng chẳng thấp hơn dự tính ban đầu là bao.

Người biết đi chợ lại bảo: "1,5 triệu thì ra chợ mua được nhiều hơn"

Tất nhiên, quan điểm này lập tức nhận được những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng bà mẹ trên chưa thật sự biết cách đi chợ, bởi nếu có kinh nghiệm thì chợ truyền thống vẫn có rất nhiều lợi thế, giá cả lại rẻ hơn.

Một người chia sẻ cách mua hàng tuần khá chi tiết: Tìm một vài hàng quen, chẳng hạn một hàng thịt, một hàng rau, một hàng cá, rồi mua theo định lượng cố định. Thịt, mực có thể chia khoảng 100k mỗi loại; cá, tôm khoảng 50k mỗi loại; rau thì mua từng loại 5 - 10k, rau có thể mua theo mùa.

Những món gia đình thường xuyên ăn như ba chỉ, sườn, thịt bò, tôm thì mua cố định; những món còn lại tùy hôm thấy thực phẩm nào tươi ngon thì thay đổi. Nếu mua như vậy chưa đến 1 triệu đã có thể mua đủ đồ ăn cho cả tuần.

Một người khác còn chỉ ra rằng người đi chợ hoàn toàn có thể tránh chuyện bị cắt quá tay bằng cách nói rõ ngay từ đầu. Theo kinh nghiệm của họ, chỉ cần hỏi giá trước, mua bán dứt khoát, không quá dễ tính thì đi chợ vẫn có thể vừa tiết kiệm vừa mua được thực phẩm tươi nhất là với các loại thịt hay hải sản tôm cá. Cứ hỏi rõ ngay từ đầu, việc mua bán cũng sẽ nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Nhiều người vẫn chọn siêu thị, vì yêu tâm xuất xứ và chất lượng, thỉnh thoảng còn săn sale 30% - 50%

Ở chiều ngược lại, cũng có những người đồng tình với việc mua đồ siêu thị. Họ cho rằng mỗi nơi có một ưu điểm, và chuyện lựa chọn chợ hay siêu thị phụ thuộc vào thói quen cũng như ưu tiên của từng gia đình.

Với siêu thị, người mua dễ kiểm tra giá, trọng lượng, thông tin sản phẩm và nguồn gốc. Việc mua hàng cũng tương đối nhanh gọn, đặc biệt với những người muốn mua một lần đủ đồ rồi về sơ chế, chia khẩu phần và bảo quản cho cả tuần.

Nếu chịu khó theo dõi các chương trình khuyến mãi, một số mặt hàng còn có giá khá tốt. Vì thế, có người không quá đặt nặng chuyện "1,5 triệu ở chợ mua được nhiều hơn bao nhiêu". Với họ, sự thuận tiện, minh bạch về giá và cảm giác yên tâm khi mua hàng cũng là một phần của giá trị sản phẩm.

Tiết kiệm chi tiêu không chỉ nằm ở nơi mua hàng

Nhìn từ câu chuyện này, tranh luận chợ hay siêu thị rẻ hơn có lẽ khó có câu trả lời tuyệt đối. Một người có kinh nghiệm đi chợ, biết giá, có hàng quen và mua đúng định lượng chắc chắn có thể tối ưu chi tiêu rất tốt.

Nhưng với người không thích mặc cả, muốn nhìn giá rõ ràng và có thói quen lập ngân sách trước khi mua, siêu thị lại là lựa chọn dễ kiểm soát hơn. Quan trọng nhất có lẽ vẫn là mua đúng nhu cầu và sử dụng hết những gì đã mua.

Bởi mua được rẻ hơn vài chục nghìn nhưng cuối tuần còn cả túi rau héo, thịt cá để quên trong tủ lạnh thì khoản tiết kiệm ấy cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Còn với bà mẹ này, 1,5 triệu cho một lần mua sắm thực phẩm cả tuần là mức cô cảm thấy phù hợp với gia đình mình.

Và suy cho cùng, nội trợ cũng đâu có một công thức chung. Có người giỏi mặc cả ngoài chợ, có người giỏi săn sale trong siêu thị. Miễn sao cuối tháng nhìn lại, tiền đi đúng chỗ, bữa cơm gia đình vẫn đủ đầy là được.