Chân dung người Việt SN 1997 làm Phó tổng giám đốc tập đoàn 4.660 tỷ, dự tiệc kín xa xỉ thế giới

Nữ doanh nhân này được nhận xét là có mọi thứ: một gia đình yêu thương, một sự nghiệp vững vàng và một tình yêu đẹp như cổ tích.

Thế hệ F2 của những doanh nhân nổi tiếng Việt Nam đang dần khẳng định năng lực khi đảm nhận những vị trí ngày càng quan trọng trong các tập đoàn gia đình. Họ xuất hiện trong phòng điều hành, tham gia phát triển những mảng kinh doanh chủ lực, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trong các lĩnh vực mà gia đình đang đầu tư.

Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, là một trong những cái tên như vậy. Sinh năm 1997, cô hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đồng thời là Tổng giám đốc DAFC - đơn vị phân phối nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ tại Việt Nam.

Trong báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội của IPPG ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 3.953 tỷ đồng, tổng tài sản của công ty đạt 4.660 tỷ đồng.

Tiên Nguyễn

Từ ái nữ nhà tỷ phú đến người điều hành mảng thời trang cao cấp

Tiên Nguyễn là con gái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch IPPG và bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc IPPG. Lớn lên trong một gia đình có nền tảng kinh doanh vững chắc, cô được định hướng tiếp cận công việc từ khá sớm.

Tiên Nguyễn học cấp 3 tại một trường quốc tế ở TP.HCM, sau đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại University of London (Anh).

Ngay từ khi còn đi học, cô đã được bố mẹ cho làm quen với những công việc thực tế trong hoạt động kinh doanh của gia đình. Có thời điểm, Tiên Nguyễn trực tiếp bán hàng tại quầy giảm giá để tích lũy kinh nghiệm.

Những trải nghiệm này sau đó trở thành một phần trong hành trình bước vào lĩnh vực kinh doanh của cô. Hiện tại, ở tuổi 29, Tiên Nguyễn cùng lúc đảm nhiệm nhiều vị trí tại IPPG và DAFC, gắn với việc phát triển các thương hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam.

Công việc cũng đưa cô đến với nhiều sự kiện thời trang quốc tế. Trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn thường chia sẻ hình ảnh xuất hiện tại các show diễn, sự kiện của những nhà mốt cao cấp như Chanel, Dolce & Gabbana, Versace...

Một trong những sự kiện gây chú ý gần đây là Alta Moda của nhà mốt Dolce & Gabbana tại Italy vào năm 2025. Alta Moda là một trong những sự kiện thời trang thường niên quy tụ nhiều ngôi sao đình đám trong các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc và thể thao trên thế giới. Tại đây, Tiên Nguyễn đăng ảnh chụp chung với Erling Haaland và Marie Trâm Anh - bạn gái của Hiếu Nguyễn, em trai Tiên Nguyễn.

Tiên Nguyễn trong sự kiện có mặt Erling Haaland

Bên cạnh vai trò điều hành tại DAFC, Tiên Nguyễn còn phụ trách Quỹ Vì cộng đồng IPP. Công việc của cô vì thế không chỉ xoay quanh thời trang và kinh doanh mà còn có thêm mảng hoạt động cộng đồng của tập đoàn.

Cuộc sống có mọi thứ ở tuổi 29

Cuộc sống cá nhân của Tiên Nguyễn cũng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt sau khi cô kết hôn với doanh nhân Justin Cohen vào cuối năm 2025.

Justin Cohen sinh năm 1981, là người Canada gốc Dubai. Anh từng theo học tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, Justin từng giữ vai trò Webmaster, dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh sau đó làm thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ tình bạn. Chia sẻ với Vogue Singapore, Tiên Nguyễn cho biết Justin vốn là bạn của anh trai cô. Sau khi trở về từ London, cả hai có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn và dần nảy sinh tình cảm.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ gì nhiều nhưng rồi một ngày chúng tôi hay gặp nhau hơn, gần nhau hơn và anh ấy đã thổ lộ tình cảm", Tiên Nguyễn kể.

Nếu chuyện tình bắt đầu khá tự nhiên, màn cầu hôn lại được Justin chuẩn bị công phu. Anh lên kế hoạch ngay trong tuần lễ thời trang Paris, từ dress code đến không gian và thậm chí xin phép bố của Tiên Nguyễn từ trước.

Với Tiên Nguyễn, ban đầu cô vẫn nghĩ cuộc gặp hôm đó chỉ liên quan đến công việc. Cho đến khi bước vào căn phòng, nhìn thấy cameraman, hoa hồng đỏ, nến và bài phát biểu Justin chuẩn bị sẵn, cô mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Đám cưới của cặp đôi sau đó được tổ chức thành ba phần, trải dài từ TP.HCM đến Đà Nẵng. Lễ dạm ngõ diễn ra tại biệt thự của gia đình, sau đó là bữa tiệc với khoảng 750 khách được tổ chức trong không gian mang phong cách cổ tích. Cặp đôi tiếp tục có một bữa tiệc thân mật tại Đà Nẵng dành cho người thân và bạn bè thân thiết.

Tiên Nguyễn từng chia sẻ rằng cô muốn những người mình yêu quý đều có thể góp mặt trong ngày đặc biệt. "Tất cả mọi người chúng tôi quen biết đều có mặt, dù là người môi giới BĐS của tôi cũng đến, thậm chí cả bác sĩ thú y của thú cưng tôi nữa!", cô nói.

Vợ chồng Tiên Nguyễn (Ảnh: Viết Thanh)

Sau khi kết hôn, vợ chồng Tiên Nguyễn vẫn sống tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, gia đình và bạn bè. Gần đây, cả hai có chuyến về Canada thăm gia đình, bạn bè và người thân của Justin Cohen.

Đáng chú ý, cuộc sống sau hôn nhân của Tiên Nguyễn vẫn gắn với gia đình. Cô từng hứa với ba mẹ: "Một tuần lễ con sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm với nhà". Qua những cập nhật trên mạng xã hội, cô vẫn đang duy trì lời hứa này.

Vợ chồng Tiên Nguyễn và ba mẹ

(Tổng hợp - Ảnh: IGNV)