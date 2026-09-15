Mức lương của Erling Haaland

Ước tính Erling Haaland có khoảng 60 triệu USD thu nhập trên sân cỏ trong năm 2026.

Erling Haaland (sinh năm 2000) đang là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Những con số được các nguồn thống kê và truyền thông đưa ra cho thấy tiền đạo người Na Uy nhận mức đãi ngộ đặc biệt lớn tại CLB Manchester City (Anh), bên cạnh các khoản thu nhập đến từ quảng cáo và tài trợ.

Erling Haaland

Bản hợp đồng đưa Haaland vào nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất

Haaland gia nhập Manchester City từ CLB Borussia Dortmund vào năm 2022. Hợp đồng ban đầu được cho là có mức lương khoảng 375.000 bảng/tuần (13,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), tương đương khoảng 19,5 triệu bảng/ năm (683,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Đến tháng 1/2025, Haaland tiếp tục ký hợp đồng mới với Manchester City, kéo dài thời hạn gắn bó với đội bóng đến ngày 30/6/2034. Sau bản hợp đồng này, mức đãi ngộ của tiền đạo người Na Uy được các nguồn thống kê đưa lên một mặt bằng mới.

Haaland đang là cầu thủ có mức lương cao nhất tại Manchester City

Theo dữ liệu được dẫn lại từ Capology, mức lương cơ bản của Haaland tại Manchester City vào khoảng 525.000 bảng/tuần (18,4 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Một số dữ liệu về lương tại Premier League cho rằng Haaland có thể nhận khoảng 708.000 USD/tuần (24,8 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) trong mùa giải 2026 - 2027. Mức lương cố định hàng năm được ước tính khoảng 36,8 triệu USD (gần 957 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) chưa bao gồm tiền thưởng.

Một số nguồn khác đưa ra con số cao hơn khi tính thêm các khoản thưởng theo thành tích, với mức thu nhập có thể lên tới khoảng 900.000 bảng/tuần (gần 31,6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Thu nhập ngoài sân cỏ cũng ở mức hàng chục triệu USD

Bên cạnh tiền lương tại Manchester City, Haaland còn có nguồn thu đáng kể từ các hợp đồng thương mại. Forbes ước tính tiền đạo này kiếm khoảng 20 triệu USD/năm (hơn 520 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) từ các hoạt động ngoài sân cỏ.

Một trong những hợp đồng đáng chú ý nhất của Haaland là với Nike. Anh ký hợp đồng có thời hạn 10 năm với thương hiệu này vào năm 2023. Ngoài Nike, Haaland còn hợp tác với một số thương hiệu khác, trong đó có Beats by Dre và Breitling.

Nhờ thu nhập từ bóng đá cùng các hợp đồng quảng cáo, Celebrity Net Worth ước tính tổng thu nhập trong sự nghiệp của Haaland đã vượt 150 triệu USD (hơn 3.902 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại), trong khi giá trị tài sản ròng của anh vào khoảng 100 triệu USD (hơn 2.601 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Haaland cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản có giá trị. Theo AD, danh mục này gồm một biệt thự trị giá khoảng 7,12 triệu USD (187 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tại Tây Ban Nha, một căn nhà tại Manchester, một căn hộ trị giá khoảng 3,28 triệu USD (hơn 85 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) ở Oslo (Na Uy) và một bất động sản tại Cheshire (Anh).

Với hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2034, Haaland vẫn còn nhiều năm để duy trì vị trí trong nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.

(Nguồn: Yahoo! Sports, Cosmopolitan)