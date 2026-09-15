Chuyển ra ngoại thành thuê nhà 10 năm: Vợ chồng tiết kiệm 116 triệu/ năm, ăn rau sạch tự trồng, vào thành phố chỉ mất 10 phút

Căn nhà thuê ở ngoại thành rộng tới 250m2.

Trên Xiaohongshu, Tiểu Thụ Lâm và chồng là Triết hiện được nhiều người biết đến qua những chia sẻ về cuộc sống ở vùng ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc). Cả hai đều làm công việc hoạch định quảng cáo, từng có quãng thời gian sinh sống và làm việc tại khu vực trung tâm thành phố.

Tiểu Thụ Lâm cho biết cô đến Thượng Hải ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 2015.

Tiểu Thụ Lâm

Thời gian đầu, hai vợ chồng sống trong căn nhà có diện tích chỉ khoảng 20m2, với giá thuê khoảng 3.000 NDT/ tháng (khoảng 11,6 triệu đồng). Sau này khi dư giả hơn, cả hai chuyển qua thuê căn 50m2, tiền thuê khoảng 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng)/tháng. Tức là 1 năm hết khoảng 60.000 NDT tiền thuê nhà (khoảng 232 triệu đồng). Song, không gian sống ở thành phố vừa nhỏ vừa đắt đỏ, trong khi những điều họ mong muốn như có sân riêng, trồng cây, nuôi thú cưng hay thoải mái phát triển sở thích gần như không thể thực hiện trong một căn hộ nội đô.

Đến năm 2020, thay vì tiếp tục tìm một căn hộ khác trong thành phố, cặp đôi quyết định chuyển ra vùng ngoại ô Thượng Hải.

Họ thuê một căn nhà tự xây của người dân địa phương với giá 2.500 NDT (khoảng 9,6 triệu đồng)/tháng, ký hợp đồng 10 năm. Tức là một năm hết khoảng 30.000 NDT tiền thuê nhà (khoảng 116 triệu đồng). Nếu so với lúc thuê nhà ở thành phố là rẻ hơn 1 nửa. Trong khi lại được ở căn nhà 250m2, rộng rãi có sân vườn.

Một góc căn nhà 50m2 trước đây vợ chồng sinh sống ở thành phố.

Bên trong căn nhà cả hai thuê ở ngoại ô hiện tại.

Và từ đây, cuộc sống của hai người cũng bước sang một nhịp hoàn toàn khác.

Lý do không mua mà thuê nhà 10 năm ở ngoại thành để ở

Sau vài năm sống trong những căn hộ nhỏ ở trung tâm Thượng Hải, Tiểu Thụ Lâm và chồng bắt đầu nhận ra thứ họ cần không hẳn là một căn nhà phải đứng tên mình, mà là một không gian đủ rộng để sống theo cách họ muốn. Vì vậy, từ năm 2020, hai người chuyển ra vùng ngoại ô và thuê một căn nhà tự xây của người dân địa phương.

Căn nhà có diện tích 250m2 nằm giữa không gian xanh và nhìn thẳng ra ruộng lúa, phía trước có sân riêng để gia đình trồng cây, trồng hoa và làm vườn.

Bên ngoài căn nhà view nhìn thẳng ra ruộng lụa.

Với mức giá 2.500 NDT/ tháng, họ ký hợp đồng thuê tới 10 năm. So với việc bỏ một khoản tiền lớn để mua bất động sản, cách này giúp hai người có được một căn nhà rộng, sân riêng và không gian sống gần thiên nhiên với mức chi phí hàng tháng dễ kiểm soát hơn. Hợp đồng dài hạn cũng giúp gia đình có thể ổn định cuộc sống tại đây, nhưng không bị ràng buộc hoàn toàn với một bất động sản.

Bên trong căn nhà là phòng khách rộng, bếp mở, khu vực làm việc và những khoảng không dành cho sở thích cá nhân. Một căn phòng vốn là phòng ngủ dành cho khách còn được hai người mạnh tay cải tạo thành phòng tắm. Diện tích dư dả đến mức một người bạn chơi trong ban nhạc có thể mang cả guitar điện tới, ngồi ngay trong phòng khách chơi nhạc mà không lo ảnh hưởng đến hàng xóm như khi sống trong căn hộ nội thành.

Ngay trước nhà còn có sông, xung quanh là view ruộng lúa. Hai người mua một chiếc thuyền kayak, có thể xuống nước ngay gần nhà và chèo dọc theo sông; xa nhất có thể tới khu phố cổ Chu Giang Kiều.

Không gian rộng cũng đặc biệt phù hợp với gia đình có nhiều thú cưng. Hai người nuôi 10 con mèo và một chú chó, có đủ khoảng sân và không gian xung quanh để chăm sóc, đưa chó đi dạo, bơi lội và vui chơi.

Từ những căn hộ chỉ 20-50m2 từng thuê ở trung tâm, họ chuyển sang một căn nhà nhiều tầng có sân, có ruộng lúa trước mắt và dòng sông ngay gần cửa. Với Tiểu Thụ Lâm, đây không đơn giản là đổi một căn nhà nhỏ lấy một căn nhà lớn hơn, mà là đổi hẳn cách sống.

Một ngày sống ở đây: Trồng rau, chèo kayak, làm việc rồi lái xe vào thành phố chỉ mất 10 phút

Sau khi chuyển về đây, điều khiến hai vợ chồng thích nhất không chỉ là căn nhà rộng hơn mà còn là nhịp sống hoàn toàn khác so với nội thành. Trước kia, họ phải xoay xở trong những căn hộ chỉ 20-50m2; còn hiện tại, mỗi ngày đều có một khoảng sân, ruộng lúa, cây cối và dòng sông ngay trước mắt.

Buổi sáng, hai người có thể bắt đầu ngày mới bằng việc chăm sóc khu vườn, trồng rau hoặc đơn giản là đi dạo quanh nhà cùng chó mèo. Những loại rau củ theo mùa được tự tay gieo trồng cũng trở thành nguồn thực phẩm chính của gia đình. Tiểu Thụ Lâm cho biết hiện tại họ gần như không cần mua rau, chủ yếu chỉ phải mua thêm thịt và trứng. Với cô, rau tự trồng có hương vị hoàn toàn khác so với rau mua bên ngoài.

Xung quanh nhà có nhiều rau, cây ăn trái và hoa.

Khi muốn vận động hoặc thư giãn, họ cũng không cần phải đi đâu xa. Ngay trước cửa nhà là dòng sông nên hai người còn mua một chiếc thuyền kayak để chèo. Có những ngày, họ đưa chó đi bơi, chơi đùa bên sông rồi chèo thuyền dọc theo dòng nước. Xa nhất, chiếc kayak có thể đưa họ tới khu phố cổ Chu Giang Kiều.

Không gian rộng còn biến căn nhà thành nơi tụ tập quen thuộc của bạn bè. Gần như cuối tuần nào cũng có người tới chơi, mọi người ngồi ngoài sân hóng gió, trò chuyện hoặc nằm trên ghế thư giãn. Có người thoải mái đến mức nằm xuống ngủ một lát. Một người bạn của cặp đôi chơi trong ban nhạc còn từng mang guitar điện tới, ngồi ngay giữa phòng khách chơi nhạc.

Ở nhà nhưng cũng giống như ở khu nghỉ dưỡng.

Đó là những điều rất khó thực hiện trong một căn hộ nội thành. Nhưng ở đây, họ có một phòng khách rộng, bếp mở, khu vực làm việc và cả những khoảng không để theo đuổi sở thích riêng. Không gian sống không còn chỉ để ăn, ngủ mà trở thành nơi hai vợ chồng có thể làm việc, vui chơi, tiếp bạn bè và tận hưởng thời gian bên nhau.

Sống ở ngoại ô cũng không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự bất tiện. Nếu cần mua sắm lớn, họ chỉ mất khoảng 10 phút lái xe để tới trung tâm thương mại. Trong làng cũng có những người bán hàng lưu động mang theo trứng, rau củ, hoa quả đến tận nơi. Đơn hàng online vẫn được giao tới cửa nhà.

Công việc của hai người cũng không bị gián đoạn. Họ không phải ngày nào cũng di chuyển vào trung tâm để làm việc; khi cần, họ vẫn có thể lái xe vào thành phố gặp gỡ, tham gia hoạt động hoặc xử lý công việc. Tiểu Thụ Lâm từng mô tả một ngày rất đặc trưng: buổi sáng còn ở ngoài ruộng trồng rau, đến trưa đã có thể ngồi trong một tòa nhà văn phòng uống cà phê và thuyết trình với mọi người.

Họ vẫn có thể nhanh chóng kết nối với nhịp sống của Thượng Hải. Khi muốn thay đổi không khí, họ có thể lái xe tới những ngôi làng gần đó, công viên rừng; xa hơn nữa là những chuyến đi tới Tô Châu, Ninh Ba và các thành phố lân cận.

Với Tiểu Thụ Lâm, đây chính là điều khiến cuộc sống hiện tại trở nên đặc biệt: không cần lựa chọn hoàn toàn giữa thành phố và nông thôn. Cô có thể tận hưởng sự yên tĩnh, không khí trong lành và thiên nhiên khi ở nhà, nhưng vẫn có thể trở lại thành phố bất cứ lúc nào.

Nguồn: Xiaohongshu.