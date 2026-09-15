Cindy Lư sau 6 năm ly hôn Hoài Lâm

Cuộc sống của Cindy Lư có nhiều thay đổi gây chú ý.

Cindy Lư (Lư Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 1996) là cháu gái của NSƯT Bảo Quốc. Cô từng có khoảng 9 năm gắn bó với ca sĩ Hoài Lâm và có 2 con gái trước khi cả hai ly hôn vào năm 2020. Sau đó, Cindy Lư trở thành mẹ đơn thân, tiếp tục được chú ý khi xây dựng mối quan hệ với rapper Đạt G và hiện đã có cuộc sống gia đình riêng.

Trong khi đó, Hoài Lâm cũng từng là một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích, đặc biệt sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014. Sau 6 năm kể từ khi ly hôn Cindy Lư, nam ca sĩ mới đây bất ngờ công khai hình ảnh chuẩn bị đám cưới với bạn gái kém tuổi.

Động thái này khiến cuộc sống hiện tại của Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm gây chú ý trở lại. Nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô.

Cindy Lư và Hoài Lâm từng cùng bắt đầu cuộc sống từ con số gần như bằng không. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2025, Cindy kể hai người từng thuê một căn chung cư cũ trong khu chợ ở quận 4 với giá 3,5 triệu đồng/tháng, không có máy lạnh. Cô cho biết khi đó bản thân muốn chứng minh tình cảm dành cho Hoài Lâm là thật và sẵn sàng đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn.

Sau khi trở lại bên nhau, cả hai lần lượt có hai con gái. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ hai, mối quan hệ của hai người bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Hoài Lâm được gia đình đưa về quê để nghỉ ngơi, còn Cindy ở lại TP.HCM tiếp tục công việc và chăm sóc các con. Năm 2020, cả hai chia tay.

Sau khi ly hôn, hai con gái do Cindy trực tiếp chăm sóc, không nhận chu cấp.

Khoảng một năm sau khi ly hôn, Cindy Lư gặp Đạt G trong một bữa ăn cùng nhóm bạn. Mối quan hệ sau đó từng trải qua nhiều tranh luận và có giai đoạn chia tay, nhưng cuối năm 2023, cả hai xác nhận tái hợp.

Khi chia sẻ với chúng tôi vào năm 2025, Cindy cho biết điều khiến cô trân trọng Đạt G là cách anh đối xử với hai con gái của cô. Giữa Đạt G và các bé gần như không có khoảng cách. Anh chủ động đưa đón các con đi học, quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày và luôn muốn dành cho hai bé những điều tốt nhất.

Cindy cũng kể rằng cô từng lo Đạt G sẽ chịu thiệt thòi khi lựa chọn gắn bó với một người phụ nữ đã có hai con. Tuy nhiên, Đạt G từng nói với cô rằng chỉ cần có Cindy và các bé là đủ.

Đến tháng 4/2025, Đạt G cầu hôn Cindy Lư. Hai tháng sau, cặp đôi chia sẻ những hình ảnh chuẩn bị cho đám cưới. Đến tháng 7/2025, họ chính thức tổ chức hôn lễ, khép lại hành trình nhiều lần hợp tan và chính thức trở thành gia đình.

Sau khi kết hôn, Đạt G tiếp tục đồng hành cùng Cindy trong việc chăm sóc hai con. Hai bé Gà và Cún cũng chủ động gọi anh là “ba”.

Ở thời điểm hiện tại, Cindy Lư dành phần lớn thời gian cho gia đình, hai con gái và công việc kinh doanh. Bên cạnh việc duy trì cửa hàng thời trang như Reborn Store, cô còn hoạt động trong lĩnh vực KOL, thường xuyên chia sẻ các nội dung về thời trang, làm đẹp trên mạng xã hội. Nữ doanh nhân cũng chú trọng chăm sóc bản thân và xây dựng hình ảnh ngày càng tự tin. Sau khi có hạnh phúc mới, Cindy Lư được nhận xét ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và có nhiều thay đổi tích cực về diện mạo.

Trên mạng xã hội, Cindy thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của gia đình 4 người. Những chuyến đi chơi, du lịch hay những hoạt động sinh hoạt cùng nhau cho thấy cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh chồng và hai con.

Về phía Đạt G, nam rapper nhiều lần chia sẻ rằng bản thân có những thay đổi sau khi trở thành chồng và người cha trong gia đình. Anh dành thời gian chăm sóc, đưa đón và đồng hành cùng hai con riêng của Cindy. Trong chia sẻ với chúng tôi năm 2025, Cindy cho biết giữa Đạt G và hai bé gần như không có khoảng cách. Các con cũng thương và tự hào về Đạt, trong khi cô từng nói vui rằng ở nhà, tiếng nói của mình còn không có giá trị bằng chồng.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Về chuyện có thêm con chung, Đạt G và Cindy Lư từng bàn bạc và thống nhất sẽ chờ hai bé Gà, Cún học xong cấp 1 rồi mới tính đến thành viên mới. Hiện tại, gia đình vẫn dành thời gian cho cuộc sống của 4 thành viên.

Sau 6 năm kể từ khi cuộc hôn nhân với Hoài Lâm kết thúc, Cindy Lư đã bước sang một chặng đường khác. Cô có công việc riêng, có hai con gái và một người bạn đời cùng xây dựng tổ ấm. Trong khi Hoài Lâm cũng đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân mới, cả hai hiện đã có những cuộc sống riêng sau một quãng thời gian dài từng đồng hành.

Ảnh: FBNV