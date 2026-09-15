Cô gái ở TP.HCM dùng ván trượt đi chợ, ai gặp cũng ngoái nhìn: “Cuộc sống của mình gói trong 3 chữ”

Không chỉ gây chú ý với những màn trượt ván khác lạ, cô gái SN 1996 còn theo đuổi lối sống năng động, thích thử những điều mới và ngày càng biết rõ mình muốn gì.

Đi chợ bằng xe máy, đi bộ hay gọi ship thì quá quen rồi. Còn đi chợ bằng ván trượt thì sao? Trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Hoạ Mi (SN 1996, nickname Mị) nhiều lần khiến người xem phải dừng lại vì dùng chiếc ván trượt đi khắp nơi, đi chợ, rong ruổi giữa phố phường với vẻ ngoài khỏe khoắn và đầy năng lượng.

Những hình ảnh ấy có thể khiến người ta nhớ đến một cô gái có lifestyle “chất”, nhưng với Mị, đó dường như chỉ là cách cô sống mỗi ngày. Không cố tạo ra một phiên bản thật khác biệt để gây chú ý, chỉ đơn giản làm những điều mình thích: Chơi thể thao, đi biển, chạy bộ, đi du lịch một mình, dành thời gian cho bản thân và thử sức với những thứ khiến mình tò mò.

Hiện Mị sống tại TP.HCM, làm công việc chính trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và đồng thời là một content creator. Cô từng chơi khá nhiều bộ môn như lướt ván, lướt sóng, chạy bộ, lướt ván diều, yoga... nhưng gần đây tập trung vào lướt ván và chạy bộ.

Sau nhiều năm thử nghiệm với đủ kiểu trải nghiệm, bước sang tuổi 30, Mị gói gọn cuộc sống của mình trong ba từ: tự do, tự tin và tự chủ.

Nguyễn Thị Hoạ Mi (SN 1996, nickname Mị) sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thu hút cùng lifestyle cực chất

Clip: Những khoảnh khắc thường ngày với chiếc ván trượt của Mị khiến nhiều người chú ý

Không còn tập luyện để đẹp hay được người khác thích

Mị bắt đầu có lối sống healthy từ khoảng 7-8 năm trước. Tuy nhiên phải đến sau thời điểm COVID-19, cô mới thực sự nghiêm túc với việc tập luyện và theo đuổi những bộ môn thể thao chuyên sâu. Mị cho hay, cô nhận ra việc duy trì một lối sống năng động và tich cực sẽ luôn mang lại cho bản thân một cuộc sống chất lượng.

Điều thú vị là với Mị, thể thao ban đầu không nhất thiết xuất phát từ một mục tiêu quá lớn. Cô thường tìm đến một bộ môn bởi sự tò mò và mong muốn chinh phục thử điều gì đó mới. Nhưng càng chơi nghiêm túc, cô càng nhận ra tác động của nó không chỉ nằm ở thể chất.

“Thường khi mình tiếp cận một bộ môn đa số là do tò mò và muốn chinh phục thử nó. Nhưng khi bắt đầu thật sự trải nghiệm và chơi nghiêm túc, mình bắt đầu thấy nó tác động rất tích cực đến từ bên ngoài lẫn bên trong người. Đặc biệt, chơi những môn có tính thử thách cao còn giúp bản thân rèn luyện được ý chí và sự quyết tâm cao độ để vượt qua nó cho bằng được”, Mị nói.

Với riêng trượt ván, Mị đã gắn bó với bộ môn này hơn 2 năm. Những ngày đầu, cô chủ yếu tự tập ở nhà, sau đó tìm được CLB Sài Gòn Surfskate và có thêm những người chơi khác hướng dẫn nên kỹ thuật cũng dần được cải thiện.

“Lúc đầu mình tự tập ở nhà là chủ yếu nhưng sau khi tìm được 1 CLB tại HCM tên là Sài Gòn Surfskate mình đã tham gia và được mọi người trong đó chỉ dẫn thêm, vì thế kỹ thuật cũng tăng lên. Mình nghĩ khó khăn nhất cho môn này là bạn phải có sự cân bằng và tự tin mà không sợ thử thách, chấp nhận có xây xước nhẹ trong quá trình tập luyện”, Mị chia sẻ.

Về chi phí, theo Mị, đây không phải bộ môn đòi hỏi khoản đầu tư quá lớn. “Thường chi phí không cao, bạn chỉ cần sắm 1 chiếc ván phù hợp với mình và sau đó cứ thế mà tập thôi. Mình nghĩ chi phí chìm chính là bạn phải dành thời gian khá nhiều để tập luyện”, cô chia sẻ.

Mị tập trượt ván khoảng hơn 2 năm nay, giờ trở thành 1 thói quen, gắn liền với hình ảnh của cô nàng

Với Mị, điều khiến cô tiếp tục gắn bó với trượt ván không chỉ nằm ở việc học thêm một kỹ năng mới. Bộ môn này phù hợp với cách cô thích vận động: được ở ngoài trời, gần biển, tự do di chuyển và liên tục phải giữ thăng bằng trên một bề mặt không cố định.

Mị bày tỏ: “Mình thích bộ môn này cũng xuất phát từ lifestyle của mình. Mình thích biển và phong cách của tự do, khi chơi lướt ván bạn được chuyển động và thả mình tự do trên một bề mặt không cố định, đôi khi bạn thấy chông chênh nhưng chính cảm giác đó là thứ người ta muốn điều khiển và làm chủ sự bất định đó”.

Chia sẻ về việc viral trên MXH, Mị cho biết cô cảm thấy may mắn và cũng hạnh phúc khi được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen có cánh, Mị vẫn biết sẽ luôn có những ánh nhìn “lạ lùng” dành cho mình nếu vô tình bắt gặp ở đâu đó.

Bởi với một cô gái lựa chọn cách sống khá tự do, chuyện Mị xuất hiện trên ván với những outfit khác biệt hay thậm chí trượt ván đi giày gót cũng dễ khiến cô trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng bản thân Mị không xem sự khác biệt ấy là lý do để tự giới hạn mình. Thay vì cố gắng điều chỉnh bản thân để phù hợp với ánh nhìn xung quanh, Mị chọn cách quan sát và hiểu mình hơn sau mỗi trải nghiệm.

“Trải qua nhiều lần hoàn thiện mình dần hiểu bản thân hợp với cái gì và phải không được giới hạn suy nghĩ trong bất cứ điều gì mình có thể thực hiện”, Mị cho hay.

Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Mị của tuổi 20 và Mị khi bước vào tuổi 30. Nếu trước đây, “yêu bản thân” của cô từng gắn nhiều với ngoại hình và việc được người khác công nhận, thì hiện tại, định nghĩa ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Mị chia sẻ: “Ở tuổi 20, việc yêu bản thân đơn thuần chỉ là quá chú ý vào vẻ bề ngoài, quá để ý mọi người nghĩ gì về mình, từ đó làm đúng những gì xã hội cho là đúng. Mình nghĩ chỉ cần làm mọi người thích mình là đã đủ yêu bản thân. Nhưng đến tuổi 30, mình quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ bên trong và một lối sống tích cực. Mình không tập luyện chỉ để đẹp hay thể hiện cho mọi người thấy. Mình tập hay chơi chỉ đơn giản là mình thấy cần và bản thân mình muốn điều đó”.

Biết mình muốn gì và không cần trải nghiệm tất cả

Nếu những năm 20 là khoảng thời gian Mị “có gì chơi nấy”, sẵn sàng dành tiền cho những đam mê và sở thích, thì sau tuổi 30, cô bắt đầu có sự chọn lọc. Không phải sống ít đi, mà là sống có chủ đích hơn.

“Đến 30 mình thấy việc tiết kiệm thật sự rất quan trọng. Những năm 20 mình sống hết mình, có nhiều tiền mình cũng chỉ cho những đam mê và sở thích. Nhưng khi bước qua 30 mình thấy mình cần chậm lại một chút để biết lựa chọn đúng những môn mà mình thích và đi lâu dài. Và hạn chế chi tiền vào những thú vui mang tính bất chợt và FOMO bởi những người khác”, Mị bày tỏ.

Sự thay đổi ấy cũng xuất hiện trong cách Mị dành thời gian cho cuộc sống. Cô không còn quá bận tâm chuyện phải liên tục có thêm một trải nghiệm mới, cũng không cố duy trì những mối quan hệ chỉ vì đã quen biết từ lâu. Mị bắt đầu học cách sống cho bản thân nhiều hơn, không còn cố gắng làm vừa lòng người khác. Đặc biệt hơn, Mị cho hay tuổi 30 đã có thể mạnh dạn buông bỏ bớt những mối quan hệ không chất lượng.

Với Mị, một ngày thú vị không nhất thiết phải kín lịch. Mỗi ngày đều là một điều may mắn, vì thế cô muốn giữ lại một khoảng thời gian đủ riêng để làm điều mình muốn mà không phải cân nhắc quá nhiều. Tận hưởng cũng vì thế mà không có một khuôn mẫu cố định. Có ngày sẽ chơi hết mình với đam mê, có ngày lại chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc đi một mình ra biển, nằm trên cát và để thời gian trôi qua thật chậm.

“Tận hưởng cuộc sống với mình cũng tùy lúc. Có khi mình được sống hết mình với đam mê thì cũng là một cách mình tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có lúc chậm lại một xíu mình hay đi du lịch một mình ra bãi biển và nằm phơi mình trên cát vài tiếng, tận hưởng tiếng sóng, làn gió và sự ấm áp của ánh mặt trời như vậy cũng đã là tận hưởng cuộc sống”, Mị nói.

Sự thay đổi ấy cũng xuất hiện trong cách Mị nhìn các mối quan hệ. Cô cho biết tiêu chuẩn của mình thay đổi theo từng năm, nhưng cột mốc 30 tuổi giúp cô định hình rõ hơn mình muốn gì. Nếu phải lựa chọn, Mị ưu tiên sự nghiệp và tự do. Nhưng cô cũng không giấu sự “tham lam” của mình khi nói rằng nếu có thể, cô muốn giữ cả hai.

Mị có cuộc sống tuổi 30 tự do - tự lo cực vui vẻ, hạnh phúc

Với cô, thành công cũng không nhất thiết phải được đo bằng một căn nhà, một con số trong tài khoản hay những thứ có thể dễ dàng nhìn thấy từ bên ngoài. Mị quan tâm nhiều hơn đến những gì mình đã thực sự làm được và những trải nghiệm mình có.

Sau cùng, điều Mị thích nhất ở tuổi 30 lại không phải một thành tựu cụ thể. Đó là cảm giác mình có quyền lựa chọn: chọn công việc, chọn cách ăn mặc, chọn người mình muốn ở cạnh, chọn cách sử dụng thời gian và cả những điều mình muốn thử. “Mình có được nhiều sự lựa chọn và có quyền được chọn. Mình là người quyết định cho cuộc đời mình hiện tại. Đó là điều tuyệt vời nhất với mình rồi”, Mị bày tỏ.

Có lẽ vì thế mà hình ảnh Mị trượt ván, rong ruổi với những bộ môn thể thao tưởng như chẳng liên quan đến nhau lại trở nên thú vị. Đó không chỉ là những khoảnh khắc bắt mắt trên mạng xã hội, mà phần nào phản ánh cách một cô gái đang tận hưởng tuổi 30. Biết mình thích gì, dám thử điều mình muốn và không còn quá bận tâm việc lựa chọn ấy có vừa với khuôn mẫu của người khác hay không.