Vì sao Cường Đô La là người đàn ông 10 điểm?

Có sự nghiệp, yêu vợ, thương con và đặc biệt biết cách cư xử văn minh với người cũ.

Cường Đô La (tên thật Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982) từng là cái tên gắn liền với những chiếc siêu xe, cuộc sống xa hoa và những câu chuyện tình cảm được công chúng đặc biệt quan tâm.

Thế nhưng gần đây, trên mạng xã hội thường xuất hiện một kiểu nhận xét khá thú vị về nam doanh nhân: “Cường Đô La là người đàn ông 10 điểm”, “Mấy ai làm được như Cường Đô La”, “Nhiều người đàn ông chỉ bằng 1 phần 10 của Cường Đô La”,... Những lời khen này không đơn thuần đến từ tiền bạc hay vị trí của Cường Đô La, mà chủ yếu xuất phát từ cách anh đang xuất hiện trong đời sống hiện tại.

Vậy điều gì khiến một người đàn ông vốn đã có sẵn sự nghiệp và điều kiện kinh tế lại được nhìn nhận như vậy?

Doanh nhân Cường Đô La

Nhìn vào cuộc sống của Cường Đô La, câu trả lời nằm ở những vai trò rất đời thường. Một người đàn ông có sự nghiệp riêng nhưng vẫn đưa con đi học, có thể dành thời gian cho từng đứa trẻ, không ngại thể hiện tình cảm với vợ và quan trọng hơn, giữ được mối quan hệ văn minh với mẹ của con trai sau nhiều năm chia tay. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại tạo nên một phiên bản Cường Đô La khá khác so với hình ảnh từng quen thuộc trước đây.

Nếu phải chấm điểm một người đàn ông trong vai trò người chồng, người bố và cách anh đối xử với những mối quan hệ đã đi qua, Cường Đô La có khá nhiều lý do để nhận điểm 10!

Thương trường là doanh nhân, về nhà vẫn là một ông bố đảm

Cường Đô La có đủ điều kiện để thuê người làm thay phần lớn những công việc chăm sóc con cái. Nhưng nhìn vào những gì anh thường xuyên chia sẻ, nam doanh nhân không chọn cách đứng ngoài cuộc sống hàng ngày của các con.

Anh từng nhiều lần đưa Suchin đi học, chở con gái đi chơi, thậm chí có những ngày Suchin không đến trường, anh đưa cô bé tới công ty để vừa làm việc vừa trông con. Thời điểm Đàm Thu Trang bận chăm sóc Sutin, Cường Đô La cũng đảm nhận việc đưa đón con gái nhiều hơn.

Đây là một chi tiết khá đáng chú ý nếu đặt cạnh hình ảnh một doanh nhân vốn có lịch trình riêng. Bởi chăm con không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc đẹp để đăng lên mạng xã hội. Phần lớn là những việc lặp đi lặp lại: đưa đi học, đón về, chơi cùng con, có mặt khi con cần.

Bận rộn đến đâu, Cường Đô La vẫn giữ thói quen đưa con đi học, cuối tuần đưa các nhóc tỳ đi chơi

Không chỉ vậy, nam doanh nhân còn chăm sóc con rất khéo léo, đảm đang

Cường Đô La cũng không chỉ dành sự quan tâm cho hai con nhỏ với Đàm Thu Trang. Subeo - con trai chung của anh và Hồ Ngọc Hà vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nam doanh nhân.

Tháng 9/2025, Cường Đô La đưa Suchin và Sutin tới trường để cổ vũ Subeo thi đấu bóng chuyền. Một người bố đưa các con nhỏ tới xem anh trai thi đấu, để những đứa trẻ trong gia đình có cơ hội gần nhau hơn đó là một hình ảnh khá đời thường nhưng nói được nhiều điều về cách anh kết nối các con.

Đến năm 2025, Cường Đô La còn cho Subeo trải nghiệm một mùa hè khá khác biệt. Hai bố con thống nhất để cậu bé dành hai tuần thực tập tại tập đoàn gia đình, thử sức từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà cho tới phục vụ, nhận order tại nhà hàng. Sau khi con hoàn thành trải nghiệm, Cường Đô La viết rằng anh rất tự hào về Subeo.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, Subeo rõ ràng không cần phải bắt đầu từ những công việc nhỏ để kiếm sống. Nhưng việc người bố cho con trải nghiệm từ những vị trí cơ bản lại cho thấy một cách dạy con khác: có thể cho con một xuất phát điểm tốt, nhưng không có nghĩa phải để con lớn lên mà không hiểu giá trị của công việc.

Và đó cũng là điểm đáng nói ở Cường Đô La. Anh không chỉ cho con tiền bạc hay một cuộc sống đủ đầy. Qua những gì được chia sẻ, anh vẫn muốn mình có mặt trong những cột mốc và trải nghiệm của các con.

Subeo càng lớn, Cường Đô La càng coi con trai như một người bạn để chia sẻ, đồng hành trong nhiều việc

Biết “nịnh vợ” nhưng không chỉ nói bằng lời

Nếu hình ảnh ông bố bỉm sữa là một điểm cộng, thì cách Cường Đô La đối xử với Đàm Thu Trang lại là một câu chuyện khác.

Sau nhiều năm kết hôn, hai người vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động của gia đình. Cường Đô La không ngại công khai thể hiện tình cảm với vợ, từ những câu gọi “vợ yêu” cho tới việc nhắc đến sự hy sinh và hỗ trợ của cô trong cuộc sống gia đình. Nhưng thứ đáng nói hơn những màn “nịnh vợ” trên mạng xã hội là việc Cường Đô La nhiều lần thừa nhận vai trò của Đàm Thu Trang trong gia đình.

Và mới đây nhất, một chi tiết càng khiến điều này rõ ràng hơn.

Ngày 9/9, Cường Đô La tới trường họp phụ huynh cho Subeo cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Đây là lần hiếm hoi cả ba người cùng xuất hiện công khai trong một khung hình kể từ khi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà mỗi người đã có gia đình riêng. Điều đáng chú ý là sau khoảnh khắc đặc biệt ấy, người Cường Đô La nhắc tới lại chính là Đàm Thu Trang. Nam doanh nhân gửi lời cảm ơn tới vợ, nhắc đến sự bao dung, thấu hiểu và tình yêu của cô dành cho anh cùng các con. Anh cho rằng mình may mắn khi có Đàm Thu Trang trong cuộc đời.

Cường Đô La luôn công khai thể hiện tình cảm với vợ - Đàm Thu Trang

Anh luôn thể hiện sự trân trọng với vợ từ những bữa cơm gia đình đến việc chăm sóc các con, hỗ trợ trong cuộc sống lẫn công việc

Chi tiết này nghe qua khá đơn giản nhưng thực tế lại cho thấy cách Cường Đô La nhìn nhận về người bạn đời hiện tại. Anh không xem việc vợ thấu hiểu chuyện gia đình riêng của mình là điều hiển nhiên. Ngược lại, anh công khai ghi nhận điều đó.

Một người đàn ông có thể mua cho vợ những món đồ đắt tiền, đưa gia đình đi những chuyến du lịch sang trọng. Nhưng đôi khi, việc công khai ghi nhận công sức của vợ và cho cô ấy biết rằng những gì cô làm được nhìn thấy lại là một kiểu yêu khác.

Và Đàm Thu Trang cũng không phải người đứng ngoài câu chuyện của Cường Đô La với Subeo. Qua nhiều năm, cô xuất hiện trong những khoảnh khắc gia đình có đủ các con, từng chụp ảnh cho Subeo, cùng Cường Đô La chăm sóc các bé. Gia đình hiện tại của nam doanh nhân vì thế không được xây dựng theo kiểu tách biệt hoàn toàn “con anh - con tôi”, mà có sự kết nối giữa các thành viên.

Chia tay nhưng không biến người cũ thành người dưng

Có lẽ trong câu chuyện về một người đàn ông, đây mới là phần khó nhất.

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà từng có nhiều năm gắn bó và có với nhau một người con trai. Hai người chia tay từ lâu, sau đó mỗi người đều xây dựng gia đình riêng. Hồ Ngọc Hà hiện có cuộc sống hôn nhân với Kim Lý, trong khi Cường Đô La có Đàm Thu Trang và hai con nhỏ.

Nhưng Subeo vẫn là điểm kết nối giữa họ.

Trong nhiều năm qua, Cường Đô La và vợ cũ vẫn cùng quan tâm đến con trai, xuất hiện trong những dịp quan trọng của Subeo. Đáng nói, Cường Đô La không cần phải biến khoảnh khắc này thành một câu chuyện về “người cũ”. Trong bức ảnh đi họp phụ huynh gây sốt MXH vừa qua, cả ba người đơn giản cùng xuất hiện với tư cách những người lớn có chung mối quan tâm là một đứa trẻ.

Cách ứng xử của Cường Đô La với những mối quan hệ trong cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đây có lẽ là điều khiến khoảnh khắc ấy được chú ý đến vậy. Bởi sau một cuộc chia tay, giữ khoảng cách với người cũ có thể không quá khó. Nhưng giữ được một mối quan hệ đủ văn minh để cùng nhau xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của con lại là chuyện khác.

Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng một mối quan hệ kết thúc không đồng nghĩa với việc tất cả những gì từng có trong mối quan hệ ấy cũng phải biến mất. Mỗi người có một vị trí khác nhau và điều văn minh nhất có lẽ là không cố xóa bỏ vị trí của bất kỳ ai.

Đặc biệt, việc Cường Đô La có thể thoải mái xuất hiện cùng người cũ rồi sau đó công khai cảm ơn Đàm Thu Trang cho thấy anh dường như không cần đặt những người phụ nữ trong cuộc đời mình lên bàn cân để lựa chọn ai “thắng”, ai “thua”. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, còn con cái thì vẫn cần được yêu thương đầy đủ từ tất cả những người lớn xung quanh.

Đó là một cách ứng xử không phải người đàn ông nào cũng làm được.

10 điểm không nằm ở việc có bao nhiêu tiền mà là ứng xử tinh tế

Một điểm khác khiến Cường Đô La được chú ý là cách anh xuất hiện trên mạng xã hội. Anh không phải kiểu doanh nhân kín tiếng, hiếm khi chia sẻ đời tư. Ngược lại, trang cá nhân của Cường Đô La có khá nhiều hình ảnh về gia đình, công việc, các con, những chuyến đi hay những sinh hoạt thường ngày.

Những nội dung ấy khá đời thường, nhưng không tạo cảm giác anh đang cố kéo mình lại gần công chúng. Bởi ai cũng biết phía sau những bức ảnh đó vẫn là một doanh nhân có sự nghiệp, tài sản và vị trí riêng. Cường Đô La cũng không cần liên tục nhắc đến những điều này hay dùng chúng để tạo khoảng cách.

Chính sự cân bằng đó khiến hình ảnh của anh trên mạng xã hội khá dễ tạo thiện cảm. Anh chia sẻ chuyện gia đình như một người chồng, người bố bình thường, nhưng không cố xây dựng hình ảnh “đại gia bình dân”. Sự khác biệt về điều kiện sống vẫn ở đó, chỉ là không được đặt lên làm trung tâm trong mỗi lần xuất hiện.

Đây cũng là điểm khá đáng chú ý nếu nhìn Cường Đô La ở một khía cạnh rộng hơn. Ngoài vai trò doanh nhân hay những câu chuyện gia đình, anh đã có một hình ảnh cá nhân tương đối rõ: Có tiền, có vị trí nhưng không tạo cảm giác xa cách; chia sẻ đời sống nhưng không phô trương quá mức.

Có lẽ vì vậy, khi nhắc đến Cường Đô La hiện tại, người ta không chỉ nhớ đến siêu xe hay tài sản. Hình ảnh về anh còn gắn với một ông bố thường xuyên xuất hiện bên các con, một người chồng công khai dành lời tốt đẹp cho vợ và một người đàn ông vẫn giữ được cách ứng xử văn minh với người cũ.

Những điều đó tạo nên một phiên bản Cường Đô La khác khá xa hình ảnh từng gắn với anh nhiều năm trước. Và cũng từ đây, nhận xét “người đàn ông 10 điểm” mới có nhiều cơ sở hơn: không phải vì anh có nhiều hơn người khác, mà vì ở vị trí ấy, anh vẫn giữ được cách sống và cách ứng xử khiến công chúng cảm thấy gần gũi.

Nhìn vào những gì Cường Đô La đang làm, “điểm 10” không nằm ở việc anh có bao nhiêu tiền hay sở hữu những gì. Nó nằm ở cách một người đàn ông dùng thời gian, trách nhiệm và sự hiện diện của mình để giữ những mối quan hệ quan trọng.

Bởi sau cùng, tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng không thể thay một người bố trong những năm tháng của con, cũng không thể quyết định cách một người đàn ông đối xử với vợ hay người cũ. Và có lẽ đó cũng là phiên bản Cường Đô La đáng chú ý nhất ở hiện tại: Một người đàn ông không cần chứng minh mình có gì, mà được nhìn thấy qua cách anh đối xử với những người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV