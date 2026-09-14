Phát hiện 1 BTV của VTV là con trai của Giáo sư Toán học: 20 năm trước là thủ khoa toàn quốc, nổi tiếng rồi vẫn đam mê dạy học

Gần 20 năm sau bước ngoặt rẽ sang truyền hình, BLV, BTV Việt Khuê vẫn giữ mối duyên với Toán học khi trực tiếp giảng dạy và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tập, ôn thi cho học sinh.

Sở hữu thành tích học tập nổi bật

Nguyễn Hữu Việt Khuê sinh năm 1983 tại Hà Nội, là con trai của GS.TSKH, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Hữu Việt Hưng - một nhà toán học có nhiều năm gắn bó với giảng dạy và nghiên cứu.

Có cha là một nhà toán học, con đường học tập của nam BTV từ sớm cũng gắn chặt với bộ môn này. Anh từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, Việt Khuê giành giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Đáng chú ý, năm đó không có thí sinh nào giành giải Nhất vì đề thi được đánh giá là rất khó.

Ảnh: FBNV

Sau khi hoàn thành bậc phổ thông, Việt Khuê theo học hệ Cử nhân Khoa học Tài năng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh tốt nghiệp năm 2006 với điểm trung bình 9,45, là Thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên đồng thời là Thủ khoa đại học toàn quốc năm 2006.

Thành tích ấy từng mở ra một con đường khá rõ ràng cho Việt Khuê: tiếp tục theo đuổi Toán học và trở thành một nhà khoa học như định hướng của gia đình. Thế nhưng, một cơ hội tình cờ đã khiến anh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

“Khúc cua định mệnh” để trở thành BTV trên sóng VTV

Năm 2006, khi đang làm khóa luận tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào con đường nghiên cứu, Việt Khuê tình cờ biết chương trình tuyển người hâm mộ tham gia bình luận World Cup của VTV.

Vốn yêu bóng đá từ nhỏ, anh đăng ký tham gia với tâm thế thử sức. Không ngờ, Việt Khuê vượt qua các vòng tuyển chọn và trở thành một trong những khán giả được lựa chọn để tham gia bình luận một số trận đấu tại World Cup 2006.

Ảnh: FBNV

Lần thử sức ấy trở thành bước ngoặt nghề nghiệp của chàng trai 8X. Từ một sinh viên Toán dự định đi theo con đường nghiên cứu khoa học, Việt Khuê bén duyên với truyền hình rồi trở thành biên tập viên, bình luận viên thể thao của VTV.

Cho đến nay, sau gần 2 thập kỷ, anh vẫn là một trong những gương mặt quen thuộc của các chương trình thể thao trên VTV như 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7, Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao… Ngoài ra, anh cũng là bình luận viên của nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup hay AFF Cup.

Là BTV nổi tiếng vẫn đứng lớp dạy Toán

Điều thú vị là dù rẽ sang truyền hình, BTV Việt Khuê không hoàn toàn rời xa Toán học. Ngoài công việc tại VTV, nhiều năm qua, anh vẫn duy trì việc dạy và luyện thi Toán cho học sinh.

Trên trang Facebook cá nhân, Việt Khuê thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến học tập, giải Toán, ôn thi và tuyển sinh. Facebook cũng là nơi anh chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm học tập từ chính quá trình nhiều năm gắn bó với Toán.

Trong một chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Việt Khuê cho rằng học sinh trước hết cần nắm chắc kiến thức cơ bản, sau đó xây dựng kế hoạch học tập và phân bổ thời gian hợp lý. Với môn Toán, anh khuyến nghị học sinh duy trì việc học đều đặn thay vì dồn quá nhiều kiến thức trong một lần.

Ảnh: FBNV

Theo Việt Khuê, sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, học sinh nên chuyển sang giai đoạn luyện đề, bấm giờ như thi thật và đặc biệt phải rà soát những câu sai sau mỗi lần làm bài. Việc tìm ra nguyên nhân của lỗi sai, thay vì chỉ quan tâm đến điểm số, sẽ giúp hạn chế lặp lại những lỗi tương tự trong các lần sau.

Không chỉ dạy học sinh, Việt Khuê và vợ cũng trực tiếp đồng hành với việc học của hai con sinh đôi. Anh từng chia sẻ cả hai vợ chồng đều khá sát sao với việc học của các con, đặc biệt là môn Toán, nhưng không muốn tạo áp lực quá lớn mà đặt ra những mục tiêu cụ thể để các con phấn đấu.

Mối liên hệ giữa Việt Khuê với Toán học cũng được thể hiện qua cách anh nhìn bóng đá. Trong một cuộc trò chuyện, nam BTV cho rằng Toán học và bóng đá có nhiều điểm giao nhau, từ xác suất thống kê để tính khả năng một đội đi tiếp, đến hình học không gian trong việc hình dung quỹ đạo của trái bóng.

Có lẽ vì vậy, dù đã chọn truyền hình thay vì nghiên cứu khoa học, Toán học vẫn không biến mất khỏi cuộc sống của Việt Khuê. Nó hiện diện trong công việc giảng dạy, trong cách anh chia sẻ với học sinh và thậm chí cả trong cách một người yêu bóng đá nhìn nhận những trận đấu.

(Tổng hợp)