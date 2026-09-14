Thanh niên thuê khách sạn Marriott ở suốt 4 năm để được bao điện nước, miễn phí bữa sáng và đi tập gym cho gần

Mỗi tháng người đàn ông này chi trả 38 triệu cho chỗ ở mà vẫn thấy đáng.

Trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), Aiden Bận Rộn là một blogger lifestyle đến từ Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Trang cá nhân của anh hiện có hơn 11.000 người theo dõi cùng hơn 93.000 lượt thích, với nội dung xoay quanh thời trang nam, du lịch tự do, đồ gia dụng, trang trí nhà cửa và phong cách sống. Bên cạnh những chia sẻ về các chuyến đi hay món đồ sử dụng trong cuộc sống hằng ngày, Aiden còn thường xuyên đăng tải hình ảnh không gian nghỉ ngơi và những trải nghiệm đời thường.

Trong số đó, câu chuyện thuê khách sạn ở suốt 4 năm là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm. Trên thực tế, Aiden đã mua một căn hộ rộng 190m2, có view nhìn ra sông.

Aiden thuê nhà view sông.

Tuy nhiên, căn hộ mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện. Thay vì thuê một căn nhà tạm thời trong lúc chờ đợi, anh quyết định chuyển vào khách sạn. Ban đầu, đây chỉ là giải pháp ở tạm cho đến khi căn hộ hoàn thiện. Thế nhưng càng sống lâu, Aiden càng nhận ra khách sạn lại phù hợp với lối sống của mình hơn. Đến nay, anh đã ở đây được 4 năm.

Aiden từng chia sẻ rằng bản thân gần như đã “ở khách sạn thành nhà”. Mỗi lần đi xa trở về, anh vẫn cảm thấy yên tâm khi quay lại căn phòng quen thuộc. Thậm chí, sau 4 năm, anh còn đùa rằng không biết khách sạn có thể bán luôn căn phòng cho mình để tiếp tục ở lâu dài hay không.

Mỗi tháng chi 38 triệu, đổi lại cả loạt tiện ích

Aiden chia sẻ trên mạng xã hội rằng bản thân đang ở khách sạn Marriott, khoảng hơn 10.000 NDT/tháng (khoảng 38 triệu đồng) - giá tiền tùy loại phòng bạn lựa chọn.

Nếu nói lên con số này, nhiều người sẽ nghĩ rằng anh đang bỏ ra một khoản tiền quá lớn chỉ để thuê khách sạn ở. Với số tiền này có thể thuê phòng đơn hoặc căn hai phòng ngủ mà thoải mái hơn. Tuy nhiên, theo Aiden, nếu tính tổng thể thì việc ở khách sạn không cao hơn tiền thuê nhà quá nhiều.

Đổi lại, anh có thêm được loạt tiện ích mà khi thuê nhà trọ hay các căn hộ dịch vụ khác không có được.

Aiden liệt kê chi tiết:

- Đầu tiên là bữa sáng. Giá phòng của anh bao gồm bữa sáng hằng ngày, với buffet có khoảng hơn chục món để lựa chọn. Dù Aiden thừa nhận bản thân thực tế gần như không ăn sáng, đây vẫn là một tiện ích được anh nhắc đến khi so sánh với việc thuê nhà.

- Thứ hai là hồ bơi và phòng gym. Theo chia sẻ của Aiden, từ phòng có thể đi thang máy xuống thẳng khu vực này chỉ trong vài bước, thậm chí nhiều lúc gần như chỉ có mình anh sử dụng.

- Thứ 3 là có người dọn phòng mỗi ngày đều, chăn ga được thay ba lần mỗi tuần. Lúc cần gọi nhân viên sẽ hỗ trợ ngay.

- Thứ 4 là anh còn được hưởng những tiện ích mà nếu thuê nhà riêng có thể phải tự thanh toán hoặc tự xử lý như chỗ đỗ xe, điện nước. Anh cho biết việc đỗ xe và điện nước đều miễn phí, trong khi nhiệt độ trong phòng được duy trì ổn định quanh năm.

Sau 4 năm, thứ khiến Aiden đau đầu nhất lại không phải tiền thuê hay sự riêng tư mà là... chỗ chứa quần áo.

Đi vài bước là đến phòng gym cũng thuộc tiện ích của khách sạn.

Phòng khách sạn có một phòng thay đồ riêng, kết nối với khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh. Aiden đánh giá cách bố trí khá hợp lý, nhưng diện tích vẫn có giới hạn.

Trong khi đó, đồ đạc của anh ngày càng nhiều. Mỗi khi chuyển mùa, Aiden phải thực hiện một cuộc "đại thay máu" cho tủ quần áo: cất toàn bộ đồ của mùa trước, đưa về nhà rồi lấy quần áo mùa mới lên khách sạn. Đôi khi, anh còn phải tận dụng tối đa từng khoảng trống trong phòng thay đồ.

Để giải quyết tình trạng thiếu móc treo, Aiden thậm chí từng nhờ nhân viên tìm giúp những chiếc móc thừa từ các phòng khác.

Một số góc phòng trong khách sạn.

Anh cũng từng chia sẻ rằng khách sạn thực tế có những căn suite rộng hơn, nhưng vấn đề nằm ở... túi tiền của chính mình, chứ không phải khách sạn không có lựa chọn.

Ngoài không gian lưu trữ, Aiden đánh giá những bất tiện khác không đáng kể. Anh thậm chí cho rằng cuộc sống tại khách sạn về cơ bản không khác thuê nhà quá nhiều.

Tại sao càng ở càng muốn thuê khách sạn lâu dài?

Càng ở lâu, anh cũng nhận ra thuê khách sạn lại phù hợp với lối sống của mình hơn. Không phải ký hợp đồng thuê nhà dài hạn, không phải tự lo dọn dẹp, không phải trả riêng tiền điện nước, không phải đau đầu chuyện bảo trì, lại có sẵn hồ bơi, phòng gym và bữa sáng.

Với Aiden, một ngày ở khách sạn gần như được vận hành theo kiểu "đi ra khỏi phòng là có người lo phần còn lại".

Buổi sáng, anh có thể xuống dùng buffet với hàng chục món được chuẩn bị sẵn, dù bản thân không phải người có thói quen ăn sáng thường xuyên. Sau đó, nếu muốn vận động, chỉ cần đi thang máy là có thể xuống thẳng phòng gym hoặc hồ bơi. Anh từng chia sẻ nhiều lúc khu vực này gần như chỉ có mình sử dụng.

Trong phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, có hoa và trái cây tươi.

Trong ngày, Aiden ra ngoài làm việc, đi sự kiện hoặc di chuyển đến những địa điểm khác bằng chiếc Porsche của mình. Những hình ảnh đời thường được anh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cuộc sống khá thoải mái: ăn mặc chỉn chu, lái xe riêng, thường xuyên đi du lịch và dành thời gian tìm hiểu những món đồ phục vụ cho không gian sống.

Khi trở về sau một ngày bên ngoài, căn phòng đã được nhân viên dọn dẹp. Không cần tự hút bụi, giặt dọn hay xử lý những việc lặt vặt trong nhà, anh chỉ việc trở về phòng và nghỉ ngơi. Chăn ga được thay định kỳ 3 lần mỗi tuần, nhiệt độ trong phòng luôn được duy trì ổn định.

Anh chàng có Porsche, lái đi làm, đi cafe cùng bạn bè hay khi tập luyện thể thao.

Với một người thường xuyên đi du lịch, việc không phải bận tâm đến căn nhà trong những ngày vắng mặt cũng là một điểm cộng lớn. Aiden từng cho biết mình một đến hai tháng mới về nhà một lần. Vì vậy, căn phòng khách sạn dần trở thành nơi anh trở về sau mỗi chuyến đi, thay vì chỉ là chỗ ở tạm thời.

Chỉ có một thứ khiến cuộc sống này không hoàn toàn hoàn hảo: quần áo. Phòng thay đồ dù được bố trí hợp lý nhưng không đủ rộng cho số lượng đồ ngày càng tăng. Mỗi lần chuyển mùa, Aiden lại phải mang quần áo mùa cũ về nhà rồi lấy đồ mùa mới lên khách sạn. Đến mức anh còn phải nhờ nhân viên tìm giúp những chiếc móc treo còn thừa từ các phòng khác.

Ngoài bài toán lưu trữ này, Aiden dường như đã tìm được một nhịp sống khá thoải mái trong khách sạn. Nhà riêng vẫn đang chờ hoàn thiện, còn cuộc sống hiện tại đã có sẵn người dọn phòng, bữa sáng, phòng gym, hồ bơi và cả chỗ đỗ xe.