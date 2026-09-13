28 tuổi ký hợp đồng thuê biệt thự 38 triệu/tháng trong 10 năm: Cái hay của việc ở thuê dài hạn

Ở tuổi 28, thay vì bỏ một khoản tiền lớn để mua nhà, Trần Dữ Trần lại chọn một cách sống khác: thuê dài hạn một căn biệt thự có sân vườn, tự mình thiết kế và cải tạo thành không gian sống theo đúng gu thẩm mỹ.

Trần Dữ Trần là một nhiếp ảnh gia, blogger về nhà cửa, nghệ thuật và phong cách sống đến từ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, anh thường chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống, du lịch, nhiếp ảnh và đặc biệt là quá trình tự thiết kế căn nhà của mình.

Với Trần Dữ Trần, căn nhà không đơn thuần là nơi để ở mà còn là một phần trong công việc sáng tạo. Chính vì vậy, quyết định thuê một căn biệt thự trong 10 năm thay vì mua nhà đã trở thành lựa chọn khiến nhiều người chú ý.

Trần Dữ gây chú ý với câu chuyện thuê biệt thự ở tuổi 28.

Thuê biệt thự ngoại ô trong vòng 10 năm thay vì gánh khoản vay mua nhà

Năm 2025, khi tròn 28 tuổi, Trần Dữ tự tặng mình một món quà khá đặc biệt: ký hợp đồng thuê một căn biệt thự 3 tầng, có sân vườn rộng khoảng 600m², trong thời hạn 10 năm.

Căn nhà nằm ở khu vực ngoại ô, được bao quanh bởi nhiều cây xanh. Lần đầu đến xem, Trần Dữ đặc biệt ấn tượng với khung cảnh phòng khách ngập ánh nắng. Những tán cây lớn bên ngoài vươn tới tận cửa sổ tầng 2, tầng 3, tạo nên khung cảnh gần với hình dung của anh về một căn nhà lớn giữa thiên nhiên.

Căn biệt thự thuê ban đầu.

Anh Trần Dữ mất 8 tháng để sửa sang lại căn biệt thự sau khi thuê.

Điều đáng chú ý là Trần Dữ không chọn mua căn biệt thự này. Anh cho biết sau những biến động kinh tế trong vài năm qua, bản thân ngày càng nghiêng về phương án thuê nhà. Bên cạnh đó, ở thời điểm ấy, việc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một căn biệt thự như vậy cũng không phải lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của anh.

Thay vì dành một khoản tiền lớn để sở hữu bất động sản, Trần Dữ ký hợp đồng thuê dài hạn 10 năm, với mức giá được tính dựa trên giá trị căn nhà ở trạng thái thô. Tiền thuê anh chia sẻ là dưới 10.000 NDT/tháng (khoảng 38 triệu đồng).

Nói cách khác, với khoản tiền tương đương tiền thuê một căn hộ thông thường, anh có thể sử dụng một căn biệt thự diện tích lớn trong thời gian dài mà không phải gánh thêm khoản vay mua nhà.

Tuy nhiên, thuê được căn nhà mới chỉ là bước đầu. Để biến không gian thô thành nơi ở đúng với mong muốn, Trần Dữ tiếp tục đầu tư một khoản tiền đáng kể cho việc cải tạo.

Đây cũng là điểm từng khiến anh nhận được câu hỏi: Nếu chỉ là nhà thuê, tại sao phải bỏ nhiều tiền để sửa sang? Trần Dữ cho rằng khoản đầu tư này không đồng nghĩa với việc “làm không công cho chủ nhà”, bởi thời hạn thuê của anh lên tới 10 năm, trong khi giá thuê ban đầu được tính dựa trên hiện trạng nhà thô.

Quan trọng hơn, anh không xem số tiền dành cho việc cải tạo đơn thuần là chi phí để có một nơi ở đẹp. Trước căn biệt thự này, năm 2023, Trần Dữ từng tự thiết kế và cải tạo căn nhà đầu tiên rộng khoảng 90m². Trải nghiệm đó khiến anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến kiến trúc, nội thất và cách tổ chức một không gian sống.

Một số góc trong nhà, anh chàng chú trọng đầu tư decor, nội thất theo sở thích.

Đến căn biệt thự hiện tại, anh tiếp tục trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế và cải tạo.

Theo một bài chia sẻ, quá trình này kéo dài khoảng 8 tháng, với chi phí được anh nhắc đến là 850.000 NDT (khoảng 3,28 tỷ đồng).

Với Trần Dữ, căn biệt thự sau khi hoàn thiện không chỉ là nơi ở mà còn giống một “studio” khổng lồ. Là nhiếp ảnh gia, anh tận dụng nhiều góc trong nhà làm bối cảnh chụp ảnh, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm về kiến trúc, nội thất và cách thiết kế không gian theo nhu cầu. Vì vậy, Trần Dữ cho rằng ngay cả khi không sống đủ 10 năm, những kiến thức có được trong quá trình cải tạo vẫn là một dạng “lợi nhuận” lâu dài.

Sau hơn một năm chuyển vào, căn biệt thự dần có thêm dấu ấn của cuộc sống. Ban công được dọn dẹp, hoa được trồng thêm, cây cối bên ngoài ngày càng xanh tốt. Đến mùa hè thứ hai, anh trồng thêm hoa và nuôi mèo, gọi đây là “căn nhà giữa rừng cây” và thường xuyên dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường.

Là một nhiếp ảnh gia, Trần Dữ cũng chú trọng đến ánh sáng, màu sắc và bố cục trong cách thiết kế nhà. Căn bếp mở với hệ tủ hai màu và tường đá đen mang phong cách tối giản, trong khi phòng khách được đầu tư theo hướng giải trí, gần như một rạp chiếu phim thu nhỏ tại nhà.

View căn nhà ngập tràn cây xanh.

Khi người trẻ ưu tiên nơi muốn sống, không gian “hợp tần số” thay vì cố gắng sở hữu nhà đất

Lựa chọn của Trần Dữ phần nào cho thấy cách một bộ phận người trẻ Trung Quốc đang nhìn nhận lại chuyện nhà ở. Thay vì xem việc mua nhà là mục tiêu nhất định phải hoàn thành càng sớm càng tốt, họ bắt đầu cân nhắc nhiều hơn đến câu hỏi: mình muốn sống như thế nào và không gian nào có thể đáp ứng điều đó?

Theo báo cáo về thị trường cho thuê dài hạn tại các đô thị Trung Quốc năm 2026 được Tân Hoa Xã đăng tải, nhu cầu thuê nhà đang có sự thay đổi, từ chỗ chủ yếu đáp ứng nhu cầu ở tạm thời sang hướng tới một hình thức sống lâu dài hơn. Người thuê ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian, môi trường sống và trải nghiệm trong thời gian ở nhà.

Xu hướng này cũng được đề cập trong báo cáo thị trường cho thuê dài hạn năm 2025. Khi chất lượng dịch vụ và không gian sống được chú trọng hơn, thuê nhà dần không chỉ là phương án “ở tạm trong lúc chờ mua nhà”, mà trở thành một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của một bộ phận người dân tại các đô thị lớn.

Điều này cũng dễ hiểu khi việc mua nhà đòi hỏi một khoản tài chính lớn và khiến người sở hữu bị ràng buộc lâu dài với một địa điểm. Trong khi đó, thuê nhà mang lại sự linh hoạt hơn về nơi ở, đồng thời cho phép người thuê dành nguồn tiền cho những nhu cầu khác. Với những người ưu tiên chất lượng cuộc sống ở hiện tại, họ có thể chọn một không gian phù hợp với công việc, sở thích và khả năng tài chính thay vì cố gắng sở hữu bất động sản bằng mọi giá.

Đáng chú ý, khi thời gian thuê kéo dài, cách người ta sử dụng một căn nhà cũng thay đổi. Họ có thể đầu tư nhiều hơn vào nội thất, bài trí hoặc thậm chí cải tạo để không gian trở nên phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khi đó, giá trị của việc thuê không chỉ nằm ở việc “có một chỗ để ở”, mà còn nằm ở trải nghiệm và chất lượng cuộc sống mà căn nhà mang lại.

Trường hợp của Trần Dữ là một ví dụ khá rõ. Anh thuê căn biệt thự rộng khoảng 600m² trong 10 năm, sau đó tiếp tục dành thời gian và tiền bạc để cải tạo, bài trí theo sở thích. Căn nhà vì thế dần trở thành một không gian mang dấu ấn riêng: có khu vườn, nơi nuôi mèo, phòng khách như một rạp chiếu phim và nhiều góc được thiết kế để phục vụ cả việc sống lẫn công việc nhiếp ảnh.

Nói cách khác, Trần Dữ không nhất thiết phải sở hữu căn biệt thự nhưng vẫn có thể tận hưởng một không gian rộng rãi, riêng tư và phù hợp với cách sống của mình trong thời gian dài. Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc thuê một căn nhà để ở và thuê một không gian để sống theo cách mình muốn.

Tất nhiên, thuê nhà dài hạn không đồng nghĩa người trẻ đã hoàn toàn từ bỏ mục tiêu mua nhà. Với nhiều người, đây vẫn có thể là lựa chọn phù hợp trong một giai đoạn nhất định, trước khi họ thực sự muốn hoặc đủ điều kiện sở hữu bất động sản. Nhưng câu chuyện của Trần Dữ cho thấy một cách tiếp cận khác: thay vì chỉ quan tâm căn nhà có thuộc về mình hay không, anh ưu tiên những gì mình có thể tận hưởng trong chính không gian ấy.

Sau cùng, thứ Trần Dữ lựa chọn không chỉ là quyền sử dụng một căn biệt thự rộng 600m² trong 10 năm, mà là 10 năm được sống giữa cây xanh, có không gian sáng tạo và một căn nhà được thiết kế đúng với nhu cầu của mình.

Nguồn: Xiaohongshu.