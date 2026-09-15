Căn phòng 15m² công ty cấp cho nữ nhân viên làm ở công trường xây dựng, lương 31 triệu/ tháng

Căn phòng cải tạo từ container và cô gái đã sống ở đây được hơn 5 năm.

Công trường xây dựng thường gắn với không gian tiếng máy móc, bụi bặm, những ngày làm việc ngoài trời và nhịp sinh hoạt khó đoán. Nhưng thực tế có nhiều khác biệt mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất như tan ca có thể căn phòng riêng cách nơi làm việc vài bước chân, không khí cũng sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Đó chính là câu chuyện của Nhất Chỉ Minh, một nhân viên nhập liệu cho công ty xây dựng tại Quảng Đông (Trung Quốc), đang sống trong căn phòng 15m² do công ty cung cấp. Lương tháng của cô là 8.000 tệ, tương đương khoảng 31 triệu đồng. Tiền thuê nhà, điện nước đều bằng 0, còn thời gian đi làm chỉ khoảng 1 - 2 phút.

Căn phòng 15m², tiền thuê nhà 0 đồng

Căn phòng mà Nhất Chỉ Minh ở là nhà container tạm thời, rộng khoảng 15m². Công ty cung cấp phòng, có sẵn phòng tắm riêng, điều hòa và nước nóng. Cô tự mua thêm máy giặt để phục vụ sinh hoạt.

Căn phòng của Nhất Chỉ Minh

Nhất Chỉ Minh bắt đầu sống tại ký túc xá này từ tháng 4/2021, tính đến hiện tại đã được hơn 5 năm.

Thời gian đầu, căn phòng có 2 người ở. Quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ ăn vặt và nhiều vật dụng khác chất đầy khiến không gian vốn nhỏ càng thêm chật chội. Sau này chỉ còn một mình, cô tháo bớt một chiếc giường nên căn phòng dần trở nên rộng rãi, thoáng mát hơn.

Không gian không lớn, nội thất cũng không cầu kỳ. Nhất Chỉ Minh chủ động hạn chế đồ đạc, chỉ giữ những thứ cần thiết. Quần áo đơn giản, đồ dùng vừa đủ, căn phòng được dọn dẹp thường xuyên. Cô cũng dần hình thành cách sống tối giản hơn: bớt những thứ không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho những niềm vui nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

“Mặc dù chỉ là nhà container tạm thời, tôi vẫn giữ cho nó sạch sẽ tinh tươm. Duy trì trạng thái này ngày qua ngày đã trở thành thói quen. Nó không cần phải cầu kỳ, nhưng phải sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản và sạch sẽ. Nhìn vào nó thật dễ chịu”, cô chia sẻ.

Phòng tắm và vệ sinh luôn được cô gái giữ gọn gàng, sạch sẽ

Phơi đồ ngay trước cửa phòng

Nhờ được công ty cung cấp chỗ ở và không phải trả tiền điện nước, khoản chi cố định hàng tháng của cô được giảm đáng kể. Công ty cũng lo ăn uống, còn cô tự mua thêm thực phẩm để nấu những món mình thích.

Thậm chí, Nhất Chỉ Minh còn từng được quản lý dự án trêu rằng đã biến ký túc xá thành “khách sạn năm sao”. “Bạn dọn ký túc xá còn sạch hơn cả văn phòng của tôi! Nếu bạn cứ tiếp tục dọn dẹp như thế này, tôi cũng muốn chuyển đến ở luôn!”, người quản lý nói đùa.

Đương nhiên làm việc và sống trong căn nhà container ở công trường cũng có những hạn chế riêng.

Nhất Chỉ Minh cho biết tiếng mưa gió vọng vào khá rõ, trời mưa đôi lúc còn bị dột. Những việc như sửa sang, vá víu đã trở thành chuyện quen thuộc. Tiếng ồn từ công trường cũng vậy. Những ngày đầu, cô chưa quen với âm thanh máy móc và hoạt động thi công xung quanh. Sau một thời gian sống và làm việc tại đây, cô dần thích nghi. Tiếng động vẫn có, nhưng không còn là thứ khiến cô chú ý quá nhiều như trước.

Công trường xây dựng ở cạnh bên nên khó tránh được tiếng ồn

5 năm sống và làm việc ở công trường xây dựng là cảm giác thế nào?

Công việc của Nhất Chỉ Minh chủ yếu là sắp xếp hồ sơ, tài liệu thi công. Cô làm từ 8h đến 18h, buổi trưa có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Hết giờ làm, cô chỉ cần đi bộ khoảng 1 - 2 phút là về đến phòng, không phải chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm, cũng không cần trả tiền thuê nhà mỗi tháng.

Đặc biệt vào mùa đông, việc nơi ở và nơi làm việc nằm gần nhau càng khiến cô thấy thuận tiện.

Cô gái vẫn làm việc ở văn phòng của công trường xây dựng

Không chỉ cư dân mạng mà người thân như mẹ của Nhất Chỉ Minh cũng từng hình dung công việc của con gái theo một cách khác. Bà nghĩ con đang làm việc ở công trường, phải dầm mưa dãi nắng, làm những công việc nặng nhọc nên còn định gửi cho cô cả ớt chưng và mì ăn liền.

Đến khi nghe con gái kể về công việc và cuộc sống thực tế, mẹ cô còn hỏi: “Làm ở công trường mà thoải mái thế à?”.

Nhất Chỉ Minh cũng dành thời gian cho tập luyện, chăm sóc bản thân

Cô gái mua thêm đồ ăn và những món mình yêu thích

Nhịp sống của Nhất Chỉ Minh khá đơn giản. Tan làm, cô trở về phòng, nấu ăn, dùng bữa rồi tắm rửa. Có những ngày mới 19 - 20h cô đã nằm trên giường.

Tối thứ Sáu, sau khi ăn tối và tắm xong, đồng hồ mới khoảng 20h. Cả tuần làm việc kết thúc, cô có thể nằm trên giường xem phim, xem video hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian một mình.

Cuối tuần không phải chạy tiến độ, cũng không cần vội vàng đi làm. Sáng thứ Bảy, cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, kéo rèm, mở cửa đón nắng rồi bắt đầu giặt giũ, phơi quần áo và dọn phòng. Vừa nghe nhạc vừa làm việc nhà, cô sắp xếp lại từng món đồ, để căn phòng trở về trạng thái sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn thành quả sau khi dọn dẹp, cô nói mình có cảm giác rất vui và có chút tự hào.

Căn phòng này đã cùng Nhất Chỉ Minh đi qua 5 năm làm việc tại các công trường. Không gian chỉ 15m², có những tiếng động cần thời gian để thích nghi, đôi lúc còn phải sửa chỗ dột, nhưng với cô, chỉ cần sạch sẽ, đủ dùng và có một nơi để trở về sau giờ làm là được.

“5 năm, hãy giữ mọi thứ đơn giản”, cô viết.

(Nguồn: Xiaohongshu)