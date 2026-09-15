5 tháng sau khi nhà sáng lập bị khởi tố, Tiệm vàng HanaGold có CEO mới, công bố lộ trình rút tiền cho khách hàng

Sau thời gian giao dịch bị đóng băng, HanaGold đã mở đợt tiếp nhận yêu cầu rút tiền đầu tiên từ ngày 25/8, với hạn mức tối đa 20% tổng tài sản, không quá 100 triệu đồng. Doanh nghiệp dự kiến triển khai các đợt tiếp theo cách nhau khoảng 30 ngày.

Ông Lâm Trường Duy Linh (Ken Lâm) hiện là Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold

HanaGold có CEO mới, từng bước khôi phục hoạt động

Thông tin từ fanpage chính thức của Tiệm vàng HanaGold cho biết, từ ngày 1/7/2026, ông Lâm Trường Duy Linh (Ken Lâm) chính thức giữ chức Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold. Trước đó, ông Linh được biết đến là Trợ lý Tổng Giám đốc HanaGold.

Doanh nghiệp cũng cập nhật địa chỉ trụ sở mới tại Lô SII.22 – Q7 Saigon Riverside Complex, số 04 Đào Trí, phường Phú Thuận, TP.HCM, thay cho địa chỉ cũ tại Lô SI.26 – Tầng trệt – Block Mercury thuộc cùng khu chung cư.

HanaGold cho biết thời gian qua, Ban Lãnh đạo tập trung xử lý các vấn đề với ngân hàng, đối tác và cơ quan chức năng; đồng thời phối hợp với các ngân hàng đối tác để cập nhật hồ sơ pháp nhân và hoàn thiện thủ tục tài chính.

Doanh nghiệp dự kiến khôi phục hệ thống theo từng giai đoạn, trước mắt ưu tiên đối soát tài khoản và mở lại các chức năng thiết yếu để hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản.

Ngày 15/9, HanaGold phát thông báo triển khai xác nhận tài sản từ HanaGold sang sổ tài sản HanaSilver.

Theo doanh nghiệp, ứng dụng HanaSilver sẽ được ra mắt để quản lý, theo dõi tài sản và từng bước triển khai các chức năng liên quan đến sản phẩm vàng, bạc theo phạm vi, điều kiện và chính sách được công ty công bố từng thời kỳ.

HanaGold khẳng định việc triển khai HanaSilver không làm thay đổi pháp nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold tiếp tục quản lý và vận hành ứng dụng này. Việc chuyển đổi nền tảng cũng không làm mất hoặc tự động thay đổi các thông tin, quyền và nghĩa vụ hợp pháp đã được xác lập trước đó.

HanaGold mở đợt rút tiền đầu tiên

Trước đó ngày 25/8, HanaGold chính thức mở form tiếp nhận yêu cầu rút tiền Đợt 1 đối với khách hàng có nhu cầu rút một phần giá trị tài sản đang được ghi nhận trên ứng dụng HanaGold.

Hạn mức rút tối đa bằng 20% tổng tài sản, với mức tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng. Nếu số tiền yêu cầu rút lớn hơn số dư VND hiện có, khách hàng có thể điều chỉnh số tiền hoặc ủy quyền HanaGold bán tài sản vàng và/hoặc bạc để quy đổi sang VND. Giá trị vàng, bạc được quy đổi theo giá mua vào của HanaGold tại thời điểm xác nhận yêu cầu.

Theo lộ trình doanh nghiệp công bố, khoảng 30 ngày sau sẽ triển khai đợt thứ hai và tiếp tục thực hiện các đợt tiếp theo.

HanaGold đặt mục tiêu qua khoảng 5 đợt có thể từng bước xử lý phần lớn hoặc toàn bộ quyền lợi đủ điều kiện của khách hàng trước đây, tùy thuộc kết quả đối soát, nguồn lực thanh khoản, điều kiện pháp lý và các điều kiện thực tế tại từng thời điểm.

Cuối tháng 3/2026, bà Ngô Thị Thảo, còn được biết đến với tên Hana Ngô, nhà sáng lập và điều hành HanaGold, cùng một số đối tượng khác bị khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến việc tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Bà Hana Ngô thành lập HanaGold vào năm 2020 và giữ vai trò CEO, định hướng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh vàng. HanaGold từng cho phép người dùng mua vàng với số tiền từ 100.000 đồng.

Theo công bố của doanh nghiệp, nền tảng này có hơn 300.000 người dùng, 5 chi nhánh tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau, đồng thời huy động khoảng 1,7 triệu USD từ các quỹ đầu tư.

Sau khi nhà sáng lập bị khởi tố, ứng dụng HanaGold đóng băng giao dịch, khiến khách hàng không thể rút tiền. Từ đó đến nay, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, hướng dẫn đăng ký, quy trình rút tiền và lộ trình xử lý quyền lợi trên các kênh chính thức.