Bà chủ bị khởi tố, HanaGold nói gì về tiền của nhà đầu tư?

Ngày 27/3/2026, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold đã phát đi thông báo chính thức trên fanpage, cập nhật tình hình hoạt động trong bối cảnh liên quan đến vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo đó, HanaGold cho biết đã nắm thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bà Ngô Thị Thảo và ông Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra các hoạt động liên quan đến việc vận hành sàn tiền mã hóa ONUS. Doanh nghiệp khẳng định HanaGold không bị điều tra, còn bà Ngô Thị Thảo – người đại diện theo pháp luật – chỉ là cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc.

Tuy nhiên, do bà Thảo đang là người đại diện pháp luật, việc bị điều tra đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành của công ty và ứng dụng. Hiện tại, hệ thống HanaGold vẫn cho phép truy cập và sử dụng bình thường, ngoại trừ tính năng nạp và rút tiền đang bị gián đoạn.

Doanh nghiệp cho biết việc tạm ngưng một số chức năng là để phục vụ quá trình phối hợp với cơ quan nhà nước trong công tác xác minh, điều tra. HanaGold đồng thời cam kết tài sản của khách hàng trên hệ thống vẫn được quản lý chặt chẽ và doanh nghiệp có năng lực tài chính để thanh khoản các yêu cầu rút tiền khi hoạt động được khôi phục.

"Chúng tôi xin cáo lỗi về các bất tiện mà khách hàng, nhà đầu tư và đối tác đang phải gánh chịu trong giai đoạn này", thông báo nêu, đồng thời cho biết đang nỗ lực tìm giải pháp để sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.

Trước đó, tối 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Theo xác định ban đầu, bà Ngô Thị Thảo cùng một số đối tượng đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Sau khi bà Thảo bị bắt tạm giam, HanaGold liên tiếp phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh thương hiệu để lừa đảo người dùng. Doanh nghiệp khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP, không đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hay truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Trước đó, trong thông báo ngày 23/3, doanh nghiệp cũng cho biết việc tạm khóa tính năng nạp/rút tiền được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng và sẽ được mở lại khi có hướng dẫn mới.

HanaGold được thành lập năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý kết hợp công nghệ. Doanh nghiệp triển khai các sản phẩm như tích lũy vàng trực tuyến từ 100.000 đồng, công nghệ định danh vàng 24K tích hợp NFC và hệ thống máy bán vàng tự động. Theo giới thiệu, nền tảng này có hơn 350.000 người dùng, vận hành 5 showroom và hợp tác với ngân hàng trong hoạt động lưu ký tài sản.

Kỳ Thư