"Số phận" trái ngược của Đoàn Văn Hậu và Doãn Ngọc Tân

Nếu một người nổi tiếng từ khi còn trẻ thì một người lại có quãng tuổi trẻ chật vật để tìm vị trí của mình.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Ngọc Tân đang là 2 cầu thủ nhận về nhiều sự chú ý. Sau pha va chạm trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tối 10/9 trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thể công - Viettel, Đoàn Văn Hậu nhận thẻ đỏ, Doãn Ngọc Tân phải rời sân vì chấn thương nặng. Cầu thủ CLB Thể công - Viettel được chẩn đoán đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên.

Cuộc chạm trán ấy khiến 2 cái tên vốn đã được quan tâm trong bóng đá Việt Nam cùng xuất hiện trên một câu chuyện, nhưng nhìn lại hành trình của họ, đây là hai đường đi gần như trái ngược. Văn Hậu nổi lên từ rất sớm, từng khoác áo đội tuyển quốc gia khi còn ở tuổi đôi mươi và sang Hà Lan thi đấu khi mới 20 tuổi. Ngọc Tân thì phải chờ đến năm 30 tuổi mới lần đầu được triệu tập lên tuyển, sau nhiều năm đi qua những đội bóng khác nhau, có lúc tưởng như phải bỏ bóng đá.

Đoàn Văn Hậu nổi tiếng từ sớm, từng là cầu thủ trẻ nhất tuyển quốc gia

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 tại Hưng Yên, bắt đầu theo bóng đá từ năm 11 tuổi khi gia nhập trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội T&T. Ở các cấp độ U15, U19, U21, anh nhanh chóng được đánh giá là một cầu thủ có khả năng chơi cả hậu vệ lẫn tiền vệ, sở hữu chân trái tốt và khả năng sút xa.

Năm 2016 và 2017, Văn Hậu cùng các đội trẻ Hà Nội T&T lần lượt giành chức vô địch U19 Quốc gia. Năm 2016, anh cùng U19 Việt Nam tạo dấu ấn tại giải U19 châu Á, trong đó có bàn thắng từ khoảng cách 25m vào lưới U19 CHDCND Triều Tiên. Màn trình diễn này giúp Văn Hậu lọt vào danh sách 8 cầu thủ đáng xem nhất vòng knock-out do AFC bình chọn.

Đoàn Văn Hậu khi còn là cầu thủ trẻ

Một năm sau, anh cùng U20 Việt Nam dự World Cup U20 và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành được điểm tại giải đấu này. Ở tuổi 18, Văn Hậu đã được FOX Sports bình chọn vào đội hình 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu tại FIFA U20 World Cup 2017.

Cũng trong năm 2017, Văn Hậu được đôn lên đội 1 của CLB Hà Nội khi mới 18 tuổi. Anh ra mắt V.League và trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB Hà Nội thi đấu tại giải vô địch quốc gia thời điểm đó. Con đường lên chuyên nghiệp của Văn Hậu vì thế gần như liên tục được đánh dấu bằng những cột mốc lớn.

Năm 2017 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi Văn Hậu được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi lên đội tuyển Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội vào thời điểm đó. Năm 2018, Đoàn Văn Hậu cùng với lứa cầu thủ U23 làm nên kỳ tích tại U23 Châu Á ở Thường Châu, giúp chàng cầu thủ càng thêm nổi tiếng.

Đến tháng 9/2019, hậu vệ sinh năm 1999 sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen theo dạng cho mượn 1 năm. Truyền thông khi đó đưa tin thương vụ có giá trị khoảng 1,5 triệu euro, còn mức lương tối thiểu trước thuế được nhắc tới ở mức khoảng 11 tỷ đồng/ năm. Tuy nhiên, thời gian thi đấu tại Hà Lan của Văn Hậu không như kỳ vọng: đến tháng 3/2020, anh mới có 4 phút thi đấu chính thức cho đội một và phần lớn thời gian chơi cho đội trẻ hoặc ngồi dự bị.

Sau khi trở về Việt Nam, Văn Hậu tiếp tục khoác áo CLB Hà Nội rồi chuyển sang CLB Công an Hà Nội cuối năm 2022. Nhưng đây cũng là giai đoạn sự nghiệp của anh bắt đầu bị kéo dài bởi những chấn thương.

Tháng 9/2023, Văn Hậu gặp vấn đề ở điểm bám gân gót chân Achilles. Anh phải bỏ lỡ nhiều đợt tập trung quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Quá trình điều trị kéo dài qua Singapore rồi Hàn Quốc, trước khi anh phải phẫu thuật vào tháng 1/2025 do tình trạng liên quan đến hội chứng Haglund.

Sau 25 tháng không thi đấu, Văn Hậu mới trở lại sân cỏ vào ngày 3/12/2025 trong trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Buriram United. Anh chơi trọn 90 phút trong trận hòa 1 - 1. Tháng 4/2026, Văn Hậu tái ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, tiếp tục thi đấu cho CLB này đến năm 2029.

Tại ASEAN Cup 2026 vừa qua, Đoàn Văn Hậu cũng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang Sik. Sau khi cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch, vợ chồng Văn Hậu mới chia sẻ những khó khăn mình trải qua trong thời gian chấn thương.

Doãn Ngọc Tân chật vật ở lứa trẻ, từng đi bán trà chanh và suýt nghỉ bóng đá

Nếu Văn Hậu gần như liên tục đi lên ở những năm đầu sự nghiệp, câu chuyện của Doãn Ngọc Tân lại có nhiều lần bị ngắt quãng.

Sinh năm 1994 tại ngoại thành Hà Nội, Ngọc Tân bắt đầu chơi bóng từ năm 14 tuổi ở lò đào tạo Thể Công Viettel. Sau đó, anh lần lượt chuyển qua Hòa Phát rồi Hà Nội ACB. Khi bầu Kiên gặp biến cố và đội bóng giải tán, Ngọc Tân trở về nhà, tiếp tục hoàn thành chương trình cấp 3 rồi có một thời gian lang thang đi đá phủi.

Doãn Ngọc Tân ngày xưa

Chia sẻ với chúng tôi cuối năm 2025, Doãn Ngọc Tân kể đó là quãng thời gian khó khăn nhất của mình. Anh cùng những người bạn mở quầy bán trà chanh vào buổi tối, ai gọi đá phủi thì đi đá, một ngày có thể chơi 2 - 3 trận. Tiền nhận được chủ yếu chỉ là phụ cấp đi lại, ăn uống.

Ngọc Tân cũng phụ bố những việc vặt như xúc cát, xách vữa. Tuy nhiên anh chàng chỉ làm phụ chứ không đi đi phụ hồ như một số thông tin từng được nhắc đến.

Thời điểm ấy, bố Ngọc Tân từng tính chuyện vay tiền cho con đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhưng anh từ chối vì không muốn rời quê nếu không phải vì bóng đá. "Nếu không vì bóng đá thì con không xa nhà nữa đâu", Ngọc Tân kể lại lời mình nói với bố.

Cơ hội trở lại đến khi HLV Phương Nam gọi anh về đá Hạng Nhì cùng Viettel. Sau mùa giải thi đấu tốt, Ngọc Tân được tạo điều kiện xuống CLB Hải Phòng thử việc và ký hợp đồng vào năm 2014. Từ đây, con đường cầu thủ chuyên nghiệp của anh mới thực sự nối lại.

Năm 2021, Ngọc Tân gia nhập CLB Thanh Hóa. Sau nhiều năm tích lũy, anh dần trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng xứ Thanh, sau đó mang băng đội trưởng và cùng CLB giành hai Cúp Quốc gia liên tiếp ở các mùa 2022 - 2023 và 2023 - 2024, cùng Siêu cúp Quốc gia 2023.

Bước ngoặt lớn nhất lại đến ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã có một sự nghiệp tương đối định hình. Tháng 11/2024, Ngọc Tân lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở tuổi 30. Ngày nhìn thấy tên mình trong danh sách, Ngọc Tân còn quay sang nói với người em cùng phòng: "Không phải là Photoshop nữa rồi. Đây là thật chứ không phải là Photoshop đâu".

Từ một cầu thủ từng đá phủi để chờ cơ hội, Ngọc Tân bước lên đội tuyển, đá chính và cùng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Anh nhớ nhất khoảnh khắc đứng hát Quốc ca trước trận đấu đầu tiên cho đội tuyển: đó là lần đầu tiên anh được đá chính trong màu áo Việt Nam.

Ngay sau giải đấu, Ngọc Tân từng nói anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lên tuyển rồi vô địch cùng đội tuyển Việt Nam. Trước mắt, mục tiêu của anh khi đó là tiếp tục cùng CLB chinh phục những danh hiệu mới.

Tuy nhiên quãng thời gian 2025 - 2026 lại đem đến nhiều thử thách khi Doãn Ngọc Tân liên tục gặp chấn thương. Tháng 4/2025, khi còn khoác áo CLB Thanh Hóa, tiền vệ sinh năm 1994 bị gãy xương mác trong một buổi tập cùng đội bóng. Khi đó, anh được dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

Đến mùa hè 2026, sau 6 năm gắn bó với Thanh Hóa, Ngọc Tân trở lại CLB Thể Công - Viettel, đội bóng nơi anh từng được đào tạo khi còn nhỏ. CLB ký với tiền vệ sinh năm 1994 hợp đồng 2 mùa giải.

Hiện tại, việc Doãn Ngọc Tân bị chấn thương nặng hiện tại khiến các tính toán của CLB Thể Công - Viettel cũng như cơ hội quay lại ĐTQG của anh chàng bị bỏ ngỏ.

(Tổng hợp)