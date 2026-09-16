Vì sao trận đấu bóng đá lại có thời lượng 90 phút?

Đằng sau thời lượng 90 phút thi đấu chính thức của một trận bóng đá chuyên nghiệp là hàng loạt yếu tố mà nhiều người chưa biết đến.

Bóng đá được coi là môn thể thao vua nhờ vào sự kịch tính và cảm xúc bùng nổ mà nó mang lại cho hàng tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới. Một trận đấu chuyên nghiệp được chia thành 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút, tổng cộng là 90 phút thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, hiếm ai dừng lại để thắc mắc tại sao con số 90 lại trở thành tiêu chuẩn vàng mà không phải là 60 phút hay 120 phút. Con số này không hề xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của lịch sử, thể lực con người và sự thỏa thuận giữa các câu lạc bộ bóng đá đầu tiên trên thế giới.

Một trận bóng đá có thời gian thi đấu chính thức là 90 phút. (Ảnh: Football Fun Fact)

Cột mốc lịch sử năm 1866

Vào giữa thế kỷ 19 tại Anh, bóng đá vẫn chưa có một bộ luật thống nhất trên toàn quốc. Mỗi vùng miền, trường học hay câu lạc bộ đều tự đưa ra luật chơi riêng, bao gồm cả số lượng cầu thủ và thời lượng trận đấu. Có những trận đấu kéo dài hàng giờ đồng hồ cho đến khi một đội ghi được số bàn thắng nhất định, hoặc kéo dài liên tục cho tới khi cầu thủ kiệt sức.

Sự thay đổi lớn diễn ra vào năm 1866 trong cuộc đối đầu lịch sử giữa hai đội bóng London và Sheffield. Trước trận đấu, hai bên đã thảo luận sôi nổi để tìm ra tiếng nói chung về mặt thời gian. Họ thống nhất rằng trận đấu sẽ diễn ra trong đúng 90 phút, chia làm hai hiệp bằng nhau.

Sự kiện này ghi dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đưa quy định 90 phút vào luật chính thức vào năm 1877.

Giới hạn thể lực của cơ thể

Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa sức bền đường dài và khả năng bùng nổ vận tốc liên tục. Cầu thủ không chỉ di chuyển trung bình từ 10 đến 12 km trong một trận đấu, mà còn phải thực hiện hàng loạt pha tranh chấp, bật cao và bứt tốc với cường độ cao.

Thời gian 90 phút được xem là giới hạn lý tưởng để cầu thủ phô diễn hết tài năng nghệ thuật và tư duy chiến thuật mà không bị vắt kiệt sức lực đến mức nguy hiểm. Nếu trận đấu quá ngắn, chất lượng chuyên môn khó đạt đến đỉnh cao do các đội chưa kịp triển khai hết đồ án chiến thuật. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài trên 100 phút, nguy cơ chấn thương cơ bắp, chuột rút và kiệt sức sẽ tăng lên rõ rệt, làm giảm đáng kể nhịp độ cũng như sự hấp dẫn của trò chơi.

Trận đấu 90 phút phù hợp với thể lực của cầu thủ. (Ảnh: Athetic)

Nhịp độ cảm xúc của khán giả

Một trận đấu thể thao hấp dẫn luôn cần duy trì sự tập trung và mức độ kịch tính nhất định đối với người xem. Khả năng chú ý liên tục của con người có giới hạn, và thời lượng 90 phút (cộng thêm 15 phút nghỉ giữa hiệp) tạo ra một khoảng thời gian vừa đủ trọn vẹn cho trải nghiệm giải trí.

Cấu trúc hai hiệp 45 phút tạo ra nhịp điệu cảm xúc hoàn hảo. Hiệp một là thăm dò, thiết lập thế trận và tung ra các đòn đánh đầu tiên. Hiệp hai là lúc nhịp độ đẩy lên cao trào khi thể lực giảm sút, các khoảng trống lộ ra và áp lực thời gian đè nặng lên vai các cầu thủ. 90 phút là vừa đủ để mang lại sự thỏa mãn về mặt cảm xúc mà không khiến người xem cảm thấy mệt mỏi hay nhàm chán.

Thời lượng 90 phút cũng phù hợp với sự tập trung của khán giả. (Ảnh: Athetic)

Sự tiện lợi trong lịch truyền hình

Khi bóng đá bước vào kỷ nguyên thương mại hóa và phát sóng truyền hình toàn cầu, quy định 90 phút đã phát huy tối đa lợi thế về mặt vận hành. Một trận đấu bóng đá tính cả thời gian nghỉ giữa hiệp và phút bù giờ thường gói gọn trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Khung thời gian cố định này giúp các nhà đại diện truyền hình dễ dàng sắp xếp lịch phát sóng, lồng ghép các chương trình bình luận trước và sau trận đấu, cũng như phân bổ thời lượng quảng cáo hợp lý. Đối với các đơn vị tổ chức và quản lý sân vận động, việc kiểm soát thời lượng giúp công tác an ninh, giao thông và dịch vụ đi kèm xung quanh trận đấu diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tính kế thừa và sự thống nhất toàn cầu của IFAB

Sau khi được Hiệp hội Bóng đá Anh thông qua, quy tắc 90 phút đã được Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) - cơ quan quản lý luật bóng đá thế giới giữ nguyên và bảo vệ qua nhiều thập kỷ. Dù bóng đá hiện đại đã trải qua vô số cải tiến như công nghệ VAR, thay 5 người hay luật việt vị mới, khoảng thời gian thi đấu cốt lõi vẫn không thay đổi.

Sự kiên định này tạo ra tính nhất quán tuyệt đối trên toàn thế giới. Dù là một trận đấu ở giải hạng dưới hay chung cụt World Cup, các đội bóng đều áp dụng chung một chuẩn mực 90 phút. Tính kế thừa đó giúp người hâm mộ và các thế hệ cầu thủ dễ dàng thích nghi, giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa vốn có của bộ môn này qua nhiều thế kỷ.