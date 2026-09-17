Tập đoàn do thiếu gia sinh năm 1998 làm Phó Tổng giám đốc: Bán hơn 53.000 ô tô trong năm 2025, tạo ra hơn 40.000 việc làm

TC Group được thành lập năm 1999, khởi đầu từ lĩnh vực cơ khí - thương mại và sau đó mở rộng thành hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm công nghiệp ô tô, bất động sản, tài chính và vật tư y tế.

Doanh nhân Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1998, là con trai ông Nguyễn Anh Tuấn - nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (TC Group). Anh hiện đang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam và Phó TGĐ của Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công.

Tháng 3/2026, doanh nhân Nguyễn Anh Tú trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031.Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Chưa đầy 24 tuổi đã điều hành liên doanh Hyundai Thành Công

Năm 22 tuổi, Nguyễn Anh Tú đảm nhận vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Kế hoạch Chiến lược của Công ty CP Tập đoàn Thành Công. Chỉ sau khoảng nửa năm, đến tháng 1/2021, anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Phát triển sáng tạo của TC Group.

Tháng 1/2022. Nguyễn Anh Tú được giao vị trí TGĐ Công ty CP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời giữ chức Phó TGĐ kiêm Giám đốc Ban sáng tạo tại TC Group. Thời điểm đó, anh chưa đầy 24 tuổi.

Đến tháng 4/2023, chức vụ TGĐ Hyundai Thành Công Việt Nam của Nguyễn Anh Tú được tiếp tục duy trì, trong khi tại TC Group, anh giữ vị trí Phó TGĐ. Trong giai đoạn này, Nguyễn Anh Tú cũng xuất hiện tại một số sự kiện, hoạt động của hệ sinh thái Thành Công với vai trò đại diện doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2026, Nguyễn Anh Tú chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời tiếp tục là Phó TGĐ TC Group.

Chân dung TC Group

TC Group được thành lập năm 1999, khởi đầu từ lĩnh vực cơ khí - thương mại và sau đó mở rộng thành hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm công nghiệp ô tô, bất động sản, tài chính và vật tư y tế.

Năm 2004, Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại Đông Anh đi vào sản xuất với thương hiệu xe tải Thành Công và đến năm 2007 khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô thứ 2 tại Ninh Bình.

Năm 2008, công ty Cơ khí Thành Công đổi tên thành CTCP Tập đoàn Thành Công (Thành Công Group) – pháp nhân đầu não của cả hệ thống Thành Công.

Bước ngoặt của Thành Công Group bắt đầu từ năm 2009 khi trở thành đối tác chính thức của Hyundai Motor về phân phối, sản xuất, lắp ráp xe du lịch tại Việt Nam. Đến giữa năm 2019, Thành Công ra mắt TC Motor - là thương hiệu đại diện cho toàn bộ khối ô tô của Tập đoàn.

Tổ hợp công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công – Hyundai tại Ninh Bình là trung tâm sản xuất chính của liên doanh Hyundai Thành Công, với 3 nhà máy lắp ráp ô tô, tổng công suất gần 180.000 xe mỗi năm, cùng nhiều hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

Tổ hợp công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình

Năm 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam bán ra tổng cộng 53.229 xe. Trong đó, Tucson đạt 9.243 xe, Creta đạt 9.046 xe và Accent đạt 7.088 xe. Riêng nhóm xe thương mại đạt 12.882 xe.

Bước sang năm 2026, số liệu cập nhật gần nhất cho thấy trong tháng 8, TC Group bán 2.928 xe Hyundai. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026 đạt 31.540 xe, trong đó xe thương mại đóng góp 9.549 xe. Creta dẫn đầu nhóm xe du lịch với 6.000 xe, kế đến là Tucson với 5.712 xe.

Nhưng Hyundai không còn là thương hiệu ô tô duy nhất trong hệ sinh thái Thành Công. Năm 2022, TC Group ký thỏa thuận hợp tác với Skoda Auto của Cộng hòa Séc để sản xuất và phân phối xe Skoda tại Việt Nam. Đến ngày 26/03/2025, tập đoàn chính thức khánh thành Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh, nơi sản xuất những mẫu Skoda đầu tiên tại Việt Nam. Nhà máy này rộng khoảng 36,5 ha, có công suất thiết kế 120.000 xe/năm.

Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng tại tỉnh Quảng Ninh

Tại Quảng Ninh, TC Group đang đầu tư phát triển tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng trên tổng quy mô gần 400 ha tại Khu công nghiệp Việt Hưng, với định hướng xây dựng nơi đây trở thành trung tâm công nghiệp ô tô và phụ trợ công nghệ cao.

Các lĩnh vực mới

Dù công nghiệp ô tô vẫn là trụ cột lớn nhất, trong những năm gần đây, TC Group đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực bất động sản, tài chính và y tế.

Trong mảng bất động sản công nghiệp, TC Group đã đưa vào vận hành nhiều công trình phục vụ trực tiếp hệ sinh thái ô tô như hệ thống kho linh kiện, kho thành phẩm, trung tâm logistics… góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, thương hiệu The Five của TC Group đã nhanh chóng tạo dấu ấn tại các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Với các dự án căn hộ dịch vụ, khách sạn, resort và sân golf cao cấp, The Five mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, được minh chứng qua tỷ lệ lấp đầy cao và các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Nhiều dự án của Tập đoàn đã được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam, World Travel Awards, và các chứng nhận 5 sao từ Tổng cục Du lịch.

Theo thông tin TC Group, tập đoàn hiện tạo ra hơn 10.000 việc làm trực tiếp và hơn 30.000 việc làm gián tiếp trên cả nước.