Chân dung người Việt SN 1998 làm Tổng giám đốc năm 24 tuổi, 28 tuổi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình

Đây là một trong những doanh nhân trẻ, có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp ô tô.

Đó là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1998 - con trai ông Nguyễn Anh Tuấn - nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (TC Group). Hiện tại, doanh nhân này đang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam và Phó TGĐ của Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công.

Doanh nhân Nguyễn Anh Tú (đứng chính giữa) (Ảnh: TC Group)

Tháng 3/2026 vừa qua, doanh nhân Nguyễn Anh Tú trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Anh Tú sinh ngày 2/12/1998, quê tại thôn Kính Nỗ, xã Thư Lâm, Hà Nội. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Năm 22 tuổi, Nguyễn Anh Tú đảm nhận vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Kế hoạch Chiến lược của Công ty CP Tập đoàn Thành Công. Chỉ sau khoảng nửa năm, đến tháng 1/2021, anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Phát triển sáng tạo của TC Group.

Bước ngoặt lớn đến vào tháng 1/2022. Nguyễn Anh Tú được giao vị trí TGĐ Công ty CP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời giữ chức Phó TGĐ kiêm Giám đốc Ban sáng tạo tại TC Group. Thời điểm đó, anh chưa đầy 24 tuổi.

Đến tháng 4/2023, chức vụ TGĐ Hyundai Thành Công Việt Nam của Nguyễn Anh Tú được tiếp tục duy trì, trong khi tại TC Group, anh giữ vị trí Phó TGĐ. Trong giai đoạn này, Nguyễn Anh Tú cũng xuất hiện tại một số sự kiện, hoạt động của hệ sinh thái Thành Công với vai trò đại diện doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2026, Nguyễn Anh Tú chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời tiếp tục là Phó TGĐ TC Group.

Doanh nhân Nguyễn Anh Tú (bên trái) đã có nhiều năm tham gia hoạt động điều hành tại TC Group (Ảnh: TC Group)

Được biết TC Group được thành lập năm 1999, khởi đầu từ lĩnh vực cơ khí - thương mại và sau đó mở rộng thành hệ sinh thái hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm công nghiệp ô tô, bất động sản, tài chính và vật tư y tế.

Trong lĩnh vực ô tô, TC Group hợp tác với Hyundai và xây dựng hệ thống sản xuất, lắp ráp tại Ninh Bình. Hyundai Thành Công cũng là một trong những đơn vị lớn trên thị trường ô tô Việt Nam, với hệ thống phân phối trải rộng trên cả nước.

Quy mô của mảng kinh doanh này phần nào thể hiện qua doanh số. Năm 2025, Hyundai Thành Công Việt Nam bán tổng cộng 53.229 xe Hyundai.

Giai đoạn 2024 - 2025, mảng ô tô đóng góp phần lớn doanh thu của TC Group. Các báo cáo tài chính được công bố cho thấy doanh thu toàn hệ sinh thái TC Group được ước tính ở mức khoảng 110.000 - 120.000 tỷ đồng mỗi năm.

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