Chân dung người Việt SN 1988 lập quỹ tham vọng huy động tới 300 triệu USD: Từng làm việc ở Wall Street của Mỹ, giữ ghế CEO The Coffee House

Trước khi bước vào lĩnh vực đầu tư với kế hoạch huy động hàng trăm triệu USD, vị doanh nhân này đã có hành trình gần 20 năm đi qua Wall Street, tập đoàn đa quốc gia, startup và những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Người được nhắc tới là ông Lê Bá Nam Anh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 3V Partners. Công ty này đang xúc tiến Vietnam Go Global Fund I (VGG I), quỹ đầu tư tư nhân đặt mục tiêu huy động tổng cộng 300 triệu USD.

Theo kế hoạch, quỹ dự kiến huy động khoảng 50-100 triệu USD trong năm 2026 trước khi hoàn tất vòng huy động cuối cùng vào năm 2027. Mỗi khoản đầu tư dự kiến ở mức 20-50 triệu USD, tập trung vào những doanh nghiệp Việt Nam đã có mô hình kinh doanh được chứng minh và còn dư địa mở rộng.

Nam Anh sinh năm 1988, sang Mỹ học từ năm 2006, tốt nghiệp Dartmouth College rồi lấy bằng MBA tại Kellogg School of Management, Northwestern University. Ông từng làm việc tại Credit Suisse và Jefferies trên Wall Street trước khi chuyển sang Cargill tại Singapore, phụ trách chiến lược và M&A khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau 13 năm ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam và gia nhập Seedcom với vai trò Giám đốc tài chính kiêm phụ trách chiến lược. Theo hồ sơ nghề nghiệp cá nhân, ông từng tham gia huy động 50 triệu USD vốn mới cho Seedcom.

Ông Lê Bá Nam Anh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 3V Partners cùng ông Nguyễn Hải Ninh - nhà sáng lập M-Village

Đầu năm 2021, Nam Anh trở thành Phó tổng giám đốc The Coffee House, trước khi lên vị trí CEO vào tháng 7 cùng năm. Theo hồ sơ nghề nghiệp cá nhân, ông giữ vị trí này tới tháng 3/2022.

Sau The Coffee House, Nam Anh gia nhập Masan Group và gắn bó gần 4 năm. Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Head of Business Transformation, Co-Head Corporate Strategy & Development và Managing Director từ tháng 7/2025, với công việc xoay quanh chiến lược, M&A và thị trường vốn.

Cuối năm 2025, Nam Anh rời Masan, chuyển trở lại Hà Nội và bắt đầu con đường riêng. Ông thành lập 3V Partners trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn M&A và thị trường vốn, đồng thời xây dựng A11, doanh nghiệp tập trung vào đào tạo lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực.

Theo chia sẻ của Nam Anh, 3V Partners hiện tham gia tư vấn 5 giao dịch trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, dịch vụ tài chính và khai khoáng với tổng giá trị gần 3 tỷ USD. Công ty cũng đang xúc tiến Vietnam Go Global Fund I, nhắm tới các doanh nghiệp có giá trị khoảng 50-300 triệu USD và dự kiến đầu tư 20-50 triệu USD vào mỗi doanh nghiệp.

Quỹ hiện được cho là đang làm việc với một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, an ninh mạng, logistics và công nghệ.