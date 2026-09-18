Chân dung người Việt SN 2003 đang giữ chức Chủ tịch, sở hữu tài sản chứng khoán 4.227 tỷ đồng

Ngay từ khi “debut” thương trường, doanh nhân trẻ này đã nhanh chóng gây chú ý vì xuất thân cũng như các vị trí đang nắm giữ.

Đó là Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) - con trai thứ 2 của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).

Nguyễn Xuân Thái (Ảnh: TTPĐ)

Theo thông tin được công bố, Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Theo US News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), đại học Massachusetts Boston là trường đại học công lập được thành lập vào năm 1964. Trong bảng xếp hạng Best Colleges 2026, trường xếp hạng 213 trong nhóm các trường đại học quốc gia (National Universities).

Hiện tại ở tuổi 23, Nguyễn Xuân Thái đã đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến gia đình bầu Thụy.

Tháng 7/2025, doanh nhân này được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình FC.

Đến ngày 23/1/2026, Nguyễn Xuân Thái được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) - hoạt động trong lĩnh vực tài sản số. Từ ngày 1/6/2026, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại doanh nghiệp này.

Từ ngày 3/2/2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank (LPBS, mã LPS). Theo bản cáo bạch đăng ký niêm yết của LPBS được công bố vào tháng 7/2026, Nguyễn Xuân Thái hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu LPS, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - chị gái của Nguyễn Xuân Thái cũng sở hữu lượng cổ phiếu tương đương.

Sáng ngày 18/8/2026, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 30.000 đồng/cổ phiếu. Với thị giá 31.800 đồng/cổ phiếu tại cuối phiên sáng 18/8, lượng cổ phiếu của Nguyễn Xuân Thái có giá trị khoảng 6.043 tỷ đồng.

Đến cuối phiên sáng 17/9/2026 với thị giá 22.250 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu LPS của Nguyễn Xuân Thái có giá trị tương đương hơn 4.227 tỷ đồng.

Từ ngày 4/6/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Cùng thời điểm này, Sacombank cũng bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Mỹ Anh vào vị trí Trợ lý TGĐ thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Tiếp theo, ngày 22/6/2026, Nguyễn Xuân Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thái Hoàng Capital.

(Tổng hợp)