Sunlight xin lỗi

Sau khoảng 1 ngày gây tranh cãi vì bài đăng có chứa “từ ngữ và hình ảnh chưa phù hợp” Sunlight lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, Sunlight trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội sau một bài đăng quảng cáo dòng sản phẩm Sunlight Thiên Nhiên gây tranh cãi về cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh.

Cụ thể, trong bài đăng ngày 15/9 của Sunlight, thương hiệu sử dụng hình ảnh và câu từ mô tả nhân vật đóng TVC là trẻ em đưa miệng tiếp xúc trực tiếp với phần đĩa, nắp hộp sau bữa ăn, từ đó dẫn vào thông điệp về sự “sạch lành”, “yên tâm” của sản phẩm nước rửa chén.

Cách thể hiện này sau đó gây tranh luận bởi việc gắn hình ảnh hành động trên với thông điệp về độ sạch của sản phẩm.

Đến sáng 16/9, đông đảo cư dân mạng đăng tải bài viết, bày tỏ không đồng tình với cách Sunlight xây dựng thông điệp, cũng như hình ảnh dễ tạo ra cách hiểu không phù hợp.

Trong ngày 16/9, nội dung quảng cáo nêu trên đã được phía Sunlight chỉnh sửa, những chi tiết trực tiếp mô tả hành động tiếp xúc trực tiếp với vật dụng trên bàn ăn, trong bài đăng ban đầu đã được thay đổi, đồng thời phần hình ảnh cũng được điều chỉnh.

Trong tối 16/9, phía thương hiệu này có động thái chỉnh sửa bài đăng gây, gỡ bỏ các ảnh gây tranh cãi và thêm nội dung mới. Ảnh: Fanpage Sunlight

Tuy nhiên, động thái này không làm dịu những phản ứng đang diễn ra trên mạng xã hội. Nội dung quảng cáo tiếp tục được người dùng nhắc lại, đặc biệt xoay quanh cách thương hiệu xây dựng thông điệp “sạch lành” trong mối liên hệ với hình ảnh với người đóng TVC.

Đến khoảng 17h30 ngày 17/9, Sunlight chính thức đưa ra thông báo về sự việc. Bài đăng quảng cáo ban đầu đã được gỡ khỏi trang của thương hiệu. Sunlight cho biết đã nghiêm túc lắng nghe những góp ý liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung quảng cáo, thừa nhận cách thể hiện này chưa phù hợp với tinh thần mà thương hiệu mong muốn truyền tải. Đồng thời, thương hiệu này gửi lời xin lỗi tới khách hàng, rút kinh nghiệm và siết chặt quy trình phê duyệt quảng cáo sau sự việc.

Thông báo từ Sunlight trên fanpage có 79K người theo dõi: “Kính gửi Quý Khách hàng và Cộng đồng, Trước những phản hồi và trao đổi xoay quanh quảng cáo gần đây, Sunlight đã nghiêm túc lắng nghe những góp ý liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung quảng cáo. Sunlight ghi nhận rằng cách thể hiện này chưa phù hợp với tinh thần mà thương hiệu mong muốn truyền tải và gây ra những hiểu lầm, những cảm xúc không tích cực ngoài dự tính cho người tiếp cận nội dung quảng cáo. Chúng tôi chân thành xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc này. Sunlight đã ngay lập tức rà soát, điều chỉnh các nội dung, hình ảnh liên quan, cũng như siết chặt hơn quy trình phê duyệt quảng cáo của mình. Sunlight trân trọng những phản hồi thẳng thắn từ Quý Khách hàng và Cộng đồng. Đây là những đóng góp quý báu để Sunlight nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện hơn trong cách xây dựng và truyền tải thông điệp truyền thông trong tương lai. Xin cảm ơn cộng đồng đã dành sự quan tâm, chia sẻ đến Sunlight. Chúng tôi cam kết nỗ lực hàng ngày để mang đến sản phẩm chất lượng, lành tính, thân thiện môi trường cho mọi gia đình Việt”.

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen tràn vào bình luận. Phía Sunlight để chế độ comment công khai, và có phản hồi các chia sẻ của khách hàng: “Sunlight xin tiếp thu những ý kiến góp ý từ bạn. Những góp ý này sẽ là bài học vô cùng quý báu để Sunlight nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình”.

Sunlight là thương hiệu nước rửa chén thuộc với người Việt. Sau nhiều năm hiện diện trên thị trường, Sunlight trở thành một trong những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt trong ngành hàng chăm sóc gia đình, đặc biệt ở nhóm sản phẩm làm sạch. Tại Việt Nam, Sunlight hiện phát triển hai nhóm sản phẩm chính gồm nước rửa chén và nước lau sàn, với nhiều dòng sản phẩm được thiết kế cho các nhu cầu sử dụng khác nhau.

Hiện, thông tin vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.