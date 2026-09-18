Từng quản lý 3.000 tài xế, cựu CEO phá sản phải thành shipper giao hàng

Từng quản lý 3.000 tài xế, kiếm 1,4 triệu USD lợi nhuận, cựu CEO Malaysia nay tự chạy xe giao hàng và quyết tâm gây dựng lại từ đầu.

Tháng 10/2019, Indera Aria Wee Jeeny, 40 tuổi, thành lập nền tảng đặt và giao đồ ăn ODA Malaysia. Doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng hoạt động tại các bang Kelantan, Terengganu và Kedah. Có thời điểm, công ty quản lý khoảng 3.000 tài xế, đạt lợi nhuận lên tới 6 triệu ringgit (khoảng 1,4 triệu USD) và từng trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Phát triển Kinh tế Số Malaysia (MDEC).

Tuy nhiên, theo Indera, tình hình kinh doanh bắt đầu thay đổi từ tháng 1/2021, sau khi một cá nhân bị cáo buộc bán địa chỉ IP của công ty cho đối thủ nhằm trục lợi. Doanh thu và lợi nhuận sau đó sụt giảm mạnh, lợi nhuận chỉ còn khoảng 10.000 - 20.000 USD.

Để duy trì hoạt động và đảm bảo trả lương cho nhân viên, Indera phải bán tài sản cá nhân. Khi doanh nghiệp không thể tiếp tục, cuộc sống của ông bố hai con cũng rơi vào giai đoạn khó khăn.

Có thời điểm, Indera không đủ tiền mua thức ăn, phải nhặt từng đồng xu để trang trải cuộc sống. Không có phương tiện đi lại, ông buộc phải đi bộ trên những quãng đường dài.

Indera cũng nhận thấy thái độ của một số người quen thay đổi. Những người từng thân thiết dần giữ khoảng cách. Theo ông, có thể họ lo ngại ông sẽ hỏi vay tiền.

“Điều đó khiến tôi đau lòng vì khi còn làm ăn thuận lợi, tôi từng giúp họ”, Indera chia sẻ.

Từ bỏ cuộc sống rồi quyết định làm lại

Có thời điểm, Indera gần như từ bỏ ý định gây dựng lại cuộc sống. Bước ngoặt đến từ câu chuyện của một tài xế từng làm việc cho ông.

Người tài xế này có ngày chỉ kiếm được 5 USD nhưng vẫn cảm thấy vui vì số tiền đủ mua thức ăn cho con. Câu chuyện khiến Indera thay đổi suy nghĩ, đồng thời giúp ông tìm lại động lực và hy vọng để bắt đầu lại.

Hiện tại, cựu CEO tự chạy giao đồ ăn và nhận mua hàng hộ cho khách, với mức phí từ 1-2 USD mỗi đơn. Công việc đưa ông trở lại những cung đường mà trước đây hàng nghìn tài xế từng làm việc dưới sự điều hành của mình.

Trong quá trình giao hàng, Indera cũng chủ động hỗ trợ những người gặp sự cố trên đường, chẳng hạn xe hết ắc quy hoặc thủng lốp. Ông cho biết thường xuyên bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn vào ban đêm.

Dù cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, cựu CEO xem sự sụp đổ của doanh nghiệp như một trải nghiệm và bài học cho chặng đường phía trước. Ông cho biết vẫn muốn trở lại với công việc kinh doanh, tạo thêm việc làm và giúp đỡ nhiều người hơn.

“Tôi quyết tâm gây dựng lại từ đầu, trở thành một doanh nhân thành công và tạo cơ hội việc làm cho nhiều người”, Indera nói.

Theo New Straits Times