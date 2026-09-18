4 vườn trái cây ở Lâm Đồng và biệt thự 2.000m² tại “làng nhà giàu” TP.HCM của Đỗ Mạnh Cường

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, NTK Đỗ Mạnh Cường đã có khối tài sản đáng kể.

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981, là một trong những nhà thiết kế có dấu ấn riêng của thời trang Việt. Bên cạnh nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang, anh còn được công chúng biết đến với câu chuyện đặc biệt khi nhận nuôi 10 người con nuôi và trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy các con.

Cùng với thành công trong công việc, Đỗ Mạnh Cường cũng đầu tư và sở hữu nhiều bất động sản. Trong đó, đáng chú ý là những khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông ở Lâm Đồng và căn biệt thự rộng 2.000m² tại “làng nhà giàu” Thảo Điền (quận 2 cũ), TP.HCM.

NTK Đỗ Mạnh Cường

4 khu vườn rộng hàng chục nghìn mét vuông ở Lâm Đồng

Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ về việc đầu tư vào đất ở Lâm Đồng từ khá sớm. Mảnh đất đầu tiên anh mua rộng khoảng 2ha. Sau đó, NTK tiếp tục đầu tư thêm 2 khu vườn rộng 1,4ha và 0,6ha, nằm cạnh một hồ lớn. Các khu đất được trồng nhiều loại cây ăn trái như măng cụt, sầu riêng, mít, chôm chôm,...

Không có nhiều kinh nghiệm trong việc canh tác, Đỗ Mạnh Cường cho người địa phương thuê đất để trồng và thu hoạch nông sản.

Về mảnh đất 2ha, tháng 8/2021, Đỗ Mạnh Cường cho biết mình mua ở Dambri - Madagui (Lâm Đồng) từ vài năm trước, khi khu vực này chưa được nhiều người biết đến. Điểm khiến anh quyết định xuống tiền là cảnh quan tự nhiên với khoảng 1km suối bao quanh khu đất, cùng địa hình đồi núi.

Đỗ Mạnh Cường tiết lộ mình có kế hoạch sẽ giữ mảnh đất này để làm một khu nghỉ dưỡng nhỏ cho các con. Theo ý tưởng được NTK chia sẻ, nơi đây sẽ có những căn nhà nằm cạnh suối, trường học, vườn rau, khu chăn nuôi và ao cá, tạo thành một không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

“Nói thì dễ, nhưng muốn làm được phải có nhiều tiền. Giờ phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa để sau vài năm có thể thực hiện được giấc mơ lớn này cho các con” - Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

Mảnh đất 2ha của Đỗ Mạnh Cường

Về mảnh đất 1,4ha, tháng 3/2021, nhà thiết kế từng gây chú ý khi đăng tải thông tin rao bán mảnh đất. Theo chia sẻ của anh, khu đất có nhiều loại cây ăn trái như sầu riêng, mãng cầu, măng cụt, mít và mang lại khoảng 200 triệu đồng mỗi năm từ việc cho thuê vườn. Đỗ Mạnh Cường khi đó cho biết muốn bán khu đất để mua một lô rộng hơn. Diễn biến sau đó về mảnh đất chưa được cập nhật thêm.

Năm 2022, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tiết lộ đã mua thêm một mảnh đất cạnh rừng thông tại xã Bảo Lâm 4, Lâm Đồng.

Mảnh đất ở gần rừng thông được NTK chia sẻ

Biệt thự 2.000m² ở Thảo Điền, nơi cả gia đình cùng sinh sống

Nếu những khu đất ở Lâm Đồng gắn với ý tưởng về một không gian sống giữa thiên nhiên, căn biệt thự tại TP.HCM lại là nơi Đỗ Mạnh Cường cùng gia đình sử dụng làm nơi ở chính.

Biệt thự có diện tích khoảng 2.000m². Trước khi chuyển về, nhà thiết kế dành gần một năm để lên ý tưởng, cải tạo và hoàn thiện nội thất. Đến cuối năm 2025, Đỗ Mạnh Cường cùng CEO Huy Cận và 10 người con nuôi chính thức chuyển về đây sinh sống.

Điều khiến Đỗ Mạnh Cường hài lòng ở căn biệt thự là khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, không gian yên tĩnh và đảm bảo an ninh. Mảng xanh vốn có của khu đất được giữ lại, đồng thời anh trồng thêm nhiều cây bóng mát, bonsai và hoa để không gian trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn.

Nếu không tính phần sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự vào khoảng 500m². Căn nhà có 6 phòng ngủ, được bố trí để phù hợp với một gia đình đông thành viên.

Bên trong, Đỗ Mạnh Cường lựa chọn phong cách hiện đại và sang trọng làm chủ đạo, sau đó kết hợp với những món đồ mang hơi hướng cổ điển, hoàng gia. Nội thất được chăm chút theo gu thẩm mỹ riêng của chủ nhân, trong đó có nhiều tác phẩm hội họa được trưng bày trong các không gian khác nhau.

Bên trong nhà Đỗ Mạnh Cường

Khu vực sân vườn và ban công cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Cây xanh, hoa, lối đi và những góc ngồi thư giãn được bố trí đan xen, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Với gia đình có 10 người con, phần không gian ngoài trời này cũng trở thành nơi sinh hoạt chung của cả nhà.

Khuôn viên biệt thự của Đỗ Mạnh Cường

(Ảnh: FBNV)