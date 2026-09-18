Tỷ phú giàu nhất thế giới không về nhà, đang sống trong xe kéo

Với khối tài sản ròng gần 1.000 tỷ USD, Elon Musk có thể sống ở bất cứ đâu ông muốn. Nhưng hiện tại, nơi ở của người giàu nhất thế giới lại là một chiếc xe kéo.

Trong cuộc trò chuyện tại sự kiện của podcast công nghệ “All-In” hôm 14/9, Musk cho biết ông đang sống trong một chiếc xe kéo Airstream tại Memphis, bang Tennessee, trong thời gian trực tiếp giám sát quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu Macrohard của xAI.

Những tháng gần đây, tỷ phú này thường xuyên có mặt tại Memphis khi SpaceX, công ty đã sáp nhập xAI vào đầu năm nay, đang chạy đua mở rộng năng lực xử lý GPU. Musk cho biết ông ngủ ngay gần khu vực đặt máy chủ thay vì phải di chuyển giữa nơi ở và công trường.

Tỷ phú không tiết lộ đang sử dụng mẫu xe kéo nào nhưng gọi chúng là “cung điện” của mình. Câu nói khiến những người dẫn chương trình Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks và David Friedberg bật cười.

Elon Musk tiết lộ đang sống trong một "căn nhà di động" ở Memphis - Ảnh: Getty

“Đây là Elon, và anh ấy đang làm điều mà mọi người không tin là anh ấy thực sự làm. Anh ấy ngủ ngay trên sàn nhà máy. Anh ấy đang ở Memphis để giúp xây dựng các tòa nhà”, Shotwell nói.

Chiếc xe kéo của tỷ phú giàu nhất thế giới

Airstream - thương hiệu được thành lập năm 1931, nổi tiếng với những chiếc xe kéo có thân nhôm tán đinh màu bạc, thường được ví như “viên đạn bạc”. Thiết kế này được giới thiệu lần đầu năm 1936 và gần như không thay đổi kể từ đó.

Một chiếc Airstream Bambi đời 1960 hiện nằm trong bộ sưu tập thường trực của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) tại New York. NASA cũng từng sử dụng một chiếc Airstream được cải tiến để cách ly các phi hành gia Apollo 11 sau khi họ trở về từ Mặt Trăng.

Chi tiết này càng đáng chú ý khi Musk là người sáng lập SpaceX, một trong những công ty tư nhân đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ.

Musk không tiết lộ mẫu Airstream mà ông đang sử dụng. Theo Business Insider, một số mẫu xe của thương hiệu này có chiều dài chỉ khoảng 4,9 m nhưng vẫn được bố trí khu vực ngủ, bếp và phòng tắm.

Một mẫu xe kéo của hãng Mỹ - Ảnh: Dezeen

Việc Musk chọn sống trong một chiếc xe kéo không hoàn toàn bất ngờ. Tỷ phú này vốn có thói quen ở hoặc ngủ ngay tại nơi làm việc mỗi khi tập trung cho một dự án lớn, thay vì dành nhiều thời gian di chuyển.

Sau khi mua Twitter, nay là X, vào năm 2022, Musk từng ngủ ngay tại trụ sở công ty ở San Francisco. Ông cũng từng dành nhiều thời gian sống tại những nơi ở khá khiêm tốn nếu so với khối tài sản của mình.

Trong nhiều năm, nơi ở chính của Musk là một căn nhà thuê có giá khoảng 50.000 USD gần cơ sở Starbase của SpaceX tại Boca Chica, bang Texas.

Musk cũng sở hữu một căn nhà lắp ghép Boxabl gần Starbase. Tuy nhiên, ông từng cho biết không thực sự sống tại đây mà sử dụng căn nhà làm nơi ở cho khách.

Trong cuốn tiểu sử “Elon Musk” do nhà báo Walter Isaacson viết, khi cùng em trai Kimbal xây dựng công ty khởi nghiệp Zip2 vào những năm 1990, Musk từng ngủ trong một văn phòng nhỏ ở Palo Alto suốt 6 tháng và tắm tại YMCA (một tổ chức xã hội).

Năm 1999, khi xây dựng X.com, công ty sau này trở thành PayPal, Musk tiếp tục ngủ ngay dưới bàn làm việc trong phần lớn các đêm.

Ngay cả khi đã trở nên giàu có, ông vẫn thường lựa chọn ở gần nơi làm việc. Trong giai đoạn Tesla đẩy mạnh sản xuất Model 3 vào năm 2017-2018, Musk từng ngủ ngay tại nhà máy khi công ty tìm cách nâng sản lượng lên 5.000 xe mỗi tuần.

Đến năm 2022, sau khi hoàn tất thương vụ mua Twitter, Musk tiếp tục ngủ trên một chiếc ghế dài tại thư viện ở tầng 7 của trụ sở công ty. Ông từng giải thích rằng mình cần ở lại văn phòng vì Twitter khi đó đang trong tình trạng “báo động đỏ”.

Elon Musk có thực sự không có nhà?

Musk không phải lúc nào cũng sống giản dị. Ông từng sở hữu một biệt thự trị giá 17 triệu USD tại khu Bel Air, Los Angeles, với 7 phòng ngủ, 11 phòng tắm, sân tennis và thư viện hai tầng.

Tiểu sử Elon Musk (2023) - Ảnh: NXB Công Thương/Alpha Books

Ông cũng từng sở hữu một bất động sản phong cách Địa Trung Hải trị giá 32 triệu USD tại Thung lũng Silicon và mua căn nhà từng thuộc về cố diễn viên Gene Wilder vào năm 2013 với mục đích bảo tồn nơi này.

Năm 2020, Musk bán phần lớn bất động sản của mình và chuyển tới Texas cùng bạn gái khi đó là Claire Boucher, được biết đến với nghệ danh Grimes. Hai người sống trong một căn nhà nhỏ trị giá khoảng 50.000 USD mà Musk thuê từ SpaceX gần cơ sở Starbase ở Boca Chica.

Lần này, khi xAI tăng tốc mở rộng hệ thống siêu máy tính Colossus tại Memphis, Musk một lần nữa chọn ở sát nơi dự án đang được triển khai.

Colossus được xAI xây dựng từ năm 2024 để cung cấp năng lực tính toán cho Grok, mô hình ngôn ngữ lớn của công ty. Theo Fortune, cơ sở ban đầu được xây dựng trong khoảng 122 ngày. xAI sau đó tiếp tục mở rộng hệ thống và dự kiến xây thêm trung tâm dữ liệu Minihard tại Memphis.

Trong sự kiện của “All-In”, Musk cũng được hỏi về việc tại sao Tesla và SpaceX vẫn hoạt động như hai công ty riêng biệt. Ông không loại trừ khả năng hai doanh nghiệp có thể sáp nhập, đồng thời cho rằng hiện hai bên đã có mức độ “hợp tác” đáng kể và rất khó dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Tesla và SpaceX chưa đưa ra bình luận thêm về khả năng sáp nhập. Những đồn đoán về việc kết hợp hai công ty đã xuất hiện nhiều lần trong thời gian qua.

Theo Fortune, tài sản của Musk hiện đạt khoảng 917 tỷ USD , dựa trên Bloomberg Billionaires Index. Ông thậm chí từng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 1.000 tỷ USD trong 12 ngày vào tháng 6.

Theo Fortune, Business Insider