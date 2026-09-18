Người trẻ đến Văn Miếu “xin vía” học hành, công việc: Booth Fandom Yêu Nước có gì mà đông khách?

Các hoạt động tại booth Fandom Yêu Nước trong ngày 16 - 17/9 tiếp tục được lòng đông đảo mọi người và khách du lịch.

Ngày 16 - 17/9 vừa qua, booth Fandom Yêu Nước tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành tọa độ được mọi người chú ý. Có người bị hấp dẫn bởi những tấm ảnh photobooth, có người lại tranh thủ gửi gắm một lời chúc cho chặng đường học tập phía trước.

Được biết hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, từ ngày 11 - 20/9 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Festival kết nối nhiều không gian văn hóa của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Booth Fandom Yêu Nước tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Loạt trải nghiệm hấp dẫn tại booth Fandom Yêu Nước

Trong nhiều ngày diễn ra Festival Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành nơi tổ chức chuỗi hoạt động xoay quanh văn hiến, nghệ thuật và đời sống Hà Nội. “Khai Văn”, “Nét Kinh kỳ”, “Nhất trống - một tiếng trống - ngàn năm văn hiến” hay “Nét chữ An Nhiên” đưa những câu chuyện về 36 phố phường, nghề thủ công, tiếng trống truyền thống và nghệ thuật thư pháp đến gần công chúng bằng nhiều hình thức trải nghiệm.

Chính vì vậy mà lượng khách tham quan đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng rất lớn. Đồng hành cùng các hoạt động, booth Fandom Yêu Nước cũng góp thêm một điểm dừng mang màu sắc trẻ trung vào không gian này trong ngày 16 - 17/9. Đặt tại khu vực cổng Văn Miếu, booth thu hút người tham gia bằng loạt trải nghiệm diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày.

Được nhiều bạn trẻ chú ý nhất là khu vực photobooth với những photoframe được thiết kế riêng, kết hợp dấu ấn của các nghệ sĩ trong từng khung hình. Không ít khách tham quan đã xếp hàng để chụp ảnh, lưu lại một kỷ niệm riêng trong chuyến ghé Văn Miếu.

Đông đảo mọi người xếp hàng chụp ảnh photobooth

Nhiều người hào hứng tạo dáng chụp photobooth

Thành quả chụp ảnh photobooth tại booth Fandom Yêu Nước

Các minigame được tổ chức ở nhiều khung giờ, tạo thêm những màn tương tác ngắn giữa khách tham quan và booth. Người chơi có cơ hội nhận những phần quà, merchandise được chuẩn bị riêng cho hoạt động.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ đến check-in và trải nghiệm, không gian tại Văn Miếu những ngày Festival còn nhận được sự quan tâm của nhiều khách du lịch. Những hoạt động mang màu sắc văn hóa và sáng tạo, cách tiếp cận trực quan và không khí nhộn nhịp tại booth khiến du khách dễ dàng dừng chân khám phá, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về Việt Nam trong hành trình tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Minigame cũng rất hấp dẫn

Nhiều khách du lịch bày tỏ sự thích thú và chơi minigame

Đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người trẻ “xin vía” cho cả chuyện học hành lẫn công việc

Đáng chú ý, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ tại booth nhưng mong muốn khác nhau. Có bạn đang chuẩn bị tốt nghiệp, mong khóa luận được hoàn thành chỉn chu và tìm được một công việc ổn định. Có học sinh lớp 8 lại gửi gắm nguyện vọng được lên lớp và đỗ vào trường THPT đúng mơ ước.

Chia sẻ của các bạn trẻ tại booth Fandom Yêu Nước

Ngọc Linh, một sinh viên truyền thông, ghé thăm booth Fandom Yêu Nước để chụp ảnh cùng với photoframe in hình anh tài Cheng và Hà An Huy. Cô bạn cũng nhìn các hoạt động dưới góc độ của một người quan tâm đến văn hóa. Cô cho rằng những minigame, hoạt động giao lưu hay workshop khiến việc tìm hiểu văn hóa trở nên gần gũi hơn với học sinh, sinh viên.

Bản thân Ngọc Linh cũng từng tổ chức sự kiện “Nhịp phách Kinh Bắc” về văn hóa Việt Nam, cụ thể là dân ca quan họ Bắc Ninh, tại Hồ Văn. Sự kiện từng thu hút nhiều người tham dự và được một số nghệ sĩ chú ý, đăng lại trên TikTok như NSND Tự Long, nghệ sĩ Tuấn Cry.

Thu Trang, sinh viên năm ba Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết dù trời mưa, cô vẫn vui vì booth có đông người tham gia. Mỗi fandom đến đây vì một nghệ sĩ khác nhau, nhưng cùng chia sẻ tinh thần yêu nước và sự ủng hộ dành cho thần tượng.

Là fan của Hà An Huy, Thu Trang chia sẻ thêm: “Mong rằng trong con đường nghệ thuật cũng như đường đời, anh tài Hà An Huy sẽ luôn được các Ung Dung, các Gai Con cũng như mọi khán giả yêu quý, ủng hộ. Mong rằng Hà An Huy cũng sẽ luôn hạnh phúc và mạnh khỏe”.

Thu Trang cũng tranh thủ “nhả vía” học tập cho các em đang học cấp 3. Với điểm thi đại học 27,6 và 2 lần liên tiếp đạt học bổng khuyến khích tại trường, cô bạn gửi lời chúc tới các học sinh đang chuẩn bị thi đại học, đồng thời mong các bạn sinh viên có thật nhiều kỳ học bổng.

Với một người trẻ khác, việc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng mang theo một cảm xúc đặc biệt. Khi năm 2026 chỉ còn vài tháng, anh bạn mong có thể hoàn thành những kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

Có thể thấy trong hai ngày 16 - 17/9, câu chuyện ở booth không dừng ở vài bức ảnh check-in. Có người đến để đu idol, có người hào hứng vì những món quà mang về, cũng có người đứng trước Văn Miếu - Quốc Tử Giám để gửi một lời chúc cho chính mình trong những tháng cuối năm.

Ai đến booth Fandom Yêu Nước cũng có quà mang về

Booth Fandom Yêu Nước và hành trình khám phá “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II vẫn đang tiếp tục. Ngày 19 - 20/9 tới đây, điểm dừng của booth Fandom Yêu Nước sẽ là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại nhiều điểm đến của Thủ đô sẽ còn diễn ra đến hết ngày 20/9. Nếu đang tìm một điểm hẹn cuối tuần, đừng quên theo dõi lịch chương trình và ghé qua để tiếp tục khám phá những trải nghiệm đang chờ đón tại booth Fandom Yêu Nước và Festival Thăng Long - Hà Nội nhé!

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