Tình trạng TikToker Đan Thy sau hơn 2 tháng điều trị ung thư máu: Không đáp ứng với phác đồ điều trị

Những chia sẻ mới nhất của Đan Thy khiến netizen dành nhiều sự chú ý.

Mới đây, TikToker Đan Thy đăng tải clip chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại sau hơn 2 tháng điều trị ung thư máu. Nữ TikToker 23 tuổi cho biết đã trải qua 2 lần điều trị bằng thuốc, trong đó lần thứ 2 sử dụng phác đồ với liều lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, cơ thể cô không đáp ứng với thuốc như kỳ vọng, lượng tế bào ung thư vẫn tăng hơn 80%.

Clip: Đan Thy chia sẻ về tình hình bản thân hiện tại sau 2 tháng điều trị ung thư máu (Nguồn: TikTok nhân vật)

Theo đó, Đan Thy cho biết trong 2 tháng vừa qua, tổng chi phí điều trị lên tới hơn 300 triệu đồng tuy nhiên kết quả không được như mong muốn. Trong clip của mình, Đan Thy cho biết cô trải qua các phác đồ điều trị tăng dần, được điều chỉnh với liều lượng mạnh hơn nhưng hoàn toàn không đáp ứng thuốc.

“Mình làm thuốc lần thứ nhất, đáng lẽ như nhiều người là đã đáp ứng thuốc và có thể đi về nghỉ ngơi. Nhưng mình thì không. Mình nhận được tin là tế bào ung thư vẫn còn y nguyên, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc mình biết bản thân kém may mắn rồi, mình chấp nhận ở lại để làm thuốc mạnh hơn.

Thuốc lần thứ 2 thật sự rất nặng, khiến mình khá mệt. Xung quanh mọi người đều đáp ứng thuốc hết nhưng riêng mình thì được bác sĩ gọi riêng vào để thông báo rằng phác đồ mạnh nhất rồi nhưng vẫn không đáp ứng thuốc, tế bào ung thư hơn 80%”, Đan Thy chia sẻ trong clip.

Đan Thy cho biết cơ thể cô không đáp ứng được thuốc sau 2 lần thực hiện các phác đồ điều trị (ảnh chụp màn hình)

Điều này khiến Đan Thy cho biết cô quyết định xin về nhà, không tiếp tục điều trị tại bệnh viện do không còn cách nào khác chữa trị. Nữ TikToker cũng cho hay thời gian đầu khi về nhà cơ thể rất yếu, mệt mỏi. Song hiện tại thì mọi thứ đã ổn hơn, tinh thần cũng lạc quan và vui vẻ hơn.

Cũng trong clip, Đan Thy cho hay cô không có ý công kích hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là chia sẻ lại hành trình vừa qua với những người đang quan tâm. “Nói không buồn là nói xạo. Mình buồn chứ nhưng giai đoạn đó đã qua rồi. Bây giờ quan trọng là mình phải sống thật trọn vẹn, yêu bản thân, sống thật lạc quan, vô tư và làm những điều mình yêu thích”, Đan Thy nói.

Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời tới những người đang mắc căn bệnh nan y tương tự mình, mong mọi người có thể giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục vui sống trong khả năng của mình.

Nữ TikToker vẫn giữ tinh thần lạc quan, làm những điều mà bản thân yêu thích

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành nhiều lời động viên, chúc sức khỏe đến Đan Thy. Bởi đây cũng là lần cập nhật đầu tiên sau nhiều tháng Đan Thy gần như dành toàn bộ thời gian cho việc điều trị. Trước đó, cô từng chia sẻ những hình ảnh trong bệnh viện với người theo dõi, trong đó có thời điểm cạo tóc để phục vụ quá trình điều trị.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thương Đan Thy quá, phải thật mạnh mẽ lên nha. Cố gắng nhé Đan Thy ơi”.

- “Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bà nha, luôn yêu đời và tích cực như hiện tại nhé”.

- “Nhìn bạn lạc quan thật mừng nhưng không biết sao mình lại thấy buồn. Cố gắng nhé Thy ơi, đừng bỏ cuộc nha”.

- “Đan Thy giỏi lắm, luôn ngưỡng mộ bạn bởi tinh thần vui vẻ, tích cực. Mong những điều may mắn đến với bạn”.

Đan Thy tên thật là Bùi Đan Thy, sinh năm 2003. Cô được biết đến qua các video biến hình, makeup, thời trang và bắt trend trên TikTok, sở hữu lượng người theo dõi lớn. Trước khi công khai mắc bệnh, cô cũng từng gây chú ý bởi hành trình thay đổi ngoại hình và việc thừa nhận đã trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Theo những chia sẻ trước đây, đến giữa năm 2025, Đan Thy cho biết mình đã thực hiện khoảng 15 ca phẫu thuật, trong đó có gọt hàm và hạ gò má.

Đan Thy hiện sở hữu 16 triệu người theo dõi trên TikTok

Tháng 5 vừa qua, Đan Thy thông báo bản thân bị mắc ung thư máu ở tuổi 23

Tháng 5/2026, Đan Thy bất ngờ thông báo bản thân mắc ung thư máu ở tuổi 23. Trong video đăng tải trên TikTok, nữ TikToker cho biết cô rất đau lòng khi nhận tin xấu khi vẫn còn nhiều dự định dang dở trong công việc và cuộc sống.

Khi thông báo mắc bệnh, Đan Thy cũng nhìn lại thói quen sinh hoạt của bản thân trong nhiều năm. Cô từng cho biết thường xuyên thức đến sáng mới ngủ, tắm khuya và trong khoảng 3 năm gần đây gần như không uống nước lọc, thay vào đó sử dụng nhiều loại đồ uống như trà sữa, matcha latte. Nữ TikToker thừa nhận trước đây từng chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ.

Ảnh: TikTok nhân vật