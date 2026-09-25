+1 người nhà sau gần 10 năm yêu nhau, An Phương - Nam Tô vẫn có những điều về đối phương khiến cả hai phải: “Ồ, vậy á?”

Trải qua nhiều năm là người yêu trước khi trở thành người nhà, liệu An Phương và Nam Tô có những điều phải “oh wow” về đối phương?

Hai lần bị từ chối, gần một thập kỷ đồng hành và một màn cầu hôn từng đứng trước nguy cơ “bể kèo” - chuyện tình của An Phương và Nam Tô có đủ những chi tiết khiến người trong cuộc đôi khi cũng phải bật cười khi nhắc lại.

Họ gặp nhau lần đầu tiên ở Takashimaya (TP.HCM), rồi cùng nhau đi qua nhiều vai trò: người yêu, đồng nghiệp, bạn đồng hành trong những chuyến đi và giờ đây chuẩn bị trở thành người nhà. Nhưng sau gần 10 năm, vẫn có những câu chuyện mà hai người chưa chắc đã từng ngồi xuống để kể cho nhau nghe.

An Phương - Nam Tô

Đó chính là nội dung tập tiếp theo của series “HERE TO HEAR” - Kenh14 x Viettel Tammi”. Tại đây An Phương và Nam Tô sẽ cùng ngồi xuống để nhìn lại hành trình gần 10 năm ấy - một mối quan hệ được xây nên từ những khác biệt, nhưng cũng có những cách kết nối mà chỉ hai người mới hiểu.

Một người thích lên kế hoạch cho mọi thứ, người kia đôi khi chỉ muốn “bỏ não ở nhà” khi ra đường. Một người feedback thẳng đến mức dễ khiến đối phương khó chịu, người còn lại cũng chẳng phải kiểu dễ dàng thay đổi quan điểm.

Nhưng chính những khác biệt ấy lại trở thành một phần quen thuộc trong cách họ tương tác hàng ngày và đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua. Có món ngon muốn chia sẻ, có chuyện vui muốn kể cho nhau nghe, đi đâu cũng muốn người kia cùng đi. Thậm chí một người không quá quan tâm bóng đá vẫn có thể ngồi xem cùng người còn lại.

Quan trọng hơn, An Phương và Nam Tô cùng bước sang một chặng đường mới, ở cạnh nhau với tư cách mới: người nhà.

Nam Tô đã cầu hôn, An Phương đã đồng ý. Đám cưới của cả hai dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. An Phương quyết định, Nam Tô làm trợ lý - một cách phân công nghe quen thuộc với chính mối quan hệ của họ. Và thay vì gọi chương mới này là “+1 chồng”, An Phương gọi đó là “+1 người nhà”.

Liệu sau gần một thập kỷ, họ có thực sự hiểu hết về nhau? Hay vẫn còn những điều khó mở lời mà chỉ đến khi được hỏi trực tiếp, An Phương và Nam Tô mới nhận ra: À, hóa ra đối phương nghĩ như vậy…? Và sau gần 10 năm, điều gì ở đối phương vẫn khiến họ muốn tiếp tục đồng hành? An Phương và Nam Tô sẽ trực tiếp trả lời những câu hỏi này.

Câu chuyện của An Phương và Nam Tô cũng gợi nhắc về cách một mối quan hệ được xây dựng và kết nối qua những điều rất đơn giản: cùng hỏi ý kiến nhau, cùng chia sẻ thứ thú vị, cùng có mặt trong những lúc người kia cần. Khi đã trở thành “người nhà”, sự quan tâm đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc luôn có một người sẵn sàng san sẻ để mình bớt đi một chút phải nhớ, một chút phải lo.

Đó cũng là tinh thần mà Viettel Tammi hướng tới với vai trò một “Người nhà” luôn đồng hành bên cạnh, hỗ trợ chăm sóc và giúp mỗi người dễ dàng mở lời với những người mình thương.

Bởi đôi khi, một câu hỏi han, một cuộc gọi hay đơn giản là chủ động trò chuyện cũng đủ để kéo những người quan trọng lại gần nhau hơn. Từ video call, free data đến các tiện ích trong Nhà có Tammi, Viettel Tammi giúp những lời muốn nói được cất lên dễ dàng hơn, để sự quan tâm và gắn kết cũng trở nên EZ hơn.

Đón xem những chia sẻ của An Phương và Nam Tô để theo dõi câu chuyện từ hai người xa lạ rồi thành bạn bè, đồng nghiệp, người yêu và giờ là người nhà. Chương trình sẽ phát trên YouTube Kenh14 Speical, Fanpage Kenh14.vn, Fanpage Kenh14 Special và Fanpage Viettel Tammi, Youtube Viettel Tammi.