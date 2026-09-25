Chân dung Con Bò Cười qua 105 năm

Trong 105 năm qua, mascot Con Bò Cười đã có rất nhiều thay đổi.

Đỏ rực, luôn vui vẻ và đeo đôi hoa tai lớn, The Laughing Cow - Con Bò Cười đã trở thành một trong những linh vật thương hiệu dễ nhận biết của ngành phô mai. Trên bao bì, con bò có nụ cười lớn, phía trên đầu là một miếng phô mai hình tam giác. Chỉ vài nét vẽ nhưng hình ảnh này đã được duy trì qua hơn một thế kỷ.

Ảnh: Con Bò Cười

Đằng sau nhân vật tưởng như đơn giản ấy là một lịch sử bắt đầu từ nước Pháp vào năm 1921, gắn với nhà sáng lập Léon Bel, họa sĩ Benjamin Rabier và hàng loạt lần thay đổi về diện mạo trong suốt 100 năm.

Con Bò Cười ra đời

Hành trình của phô mai Con Bò Cười bắt đầu vào năm 1865 khi Jules Bel thành lập công ty sản xuất phô mai của mình tại Orgelet, vùng Jura (Pháp). Sau ba thập kỷ thịnh vượng, các con trai ông là Henri và Léon Bel tiếp quản và chuyển doanh nghiệp đến Lons-le-Saunier (Pháp), thổi luồng sinh khí mới vào công việc kinh doanh gia đình.

Điểm đột phá xuất hiện vào năm 1921. Trở về từ chiến tranh, Léon Bel phát triển và cho ra mắt thương hiệu phô mai “La Vache Qui Rit”, dịch sang tiếng Anh là “The Laughing Cow” và tiếng Việt là Con Bò Cười, đồng thời đưa sản phẩm ra thị trường dưới cái tên này.

Bao bì đầu tiên của Con Bò Cười (Ảnh: Bel Group)

Thời điểm ấy, nhân vật Con Bò Cười chưa có diện mạo hoàn chỉnh như hình ảnh mà người tiêu dùng biết đến ngày nay.

3 năm sau khi thương hiệu ra đời, Léon Bel thay đổi logo.

Năm 1924, hình ảnh chú bò cười xuất hiện trên bao bì với diện mạo đặc trưng hơn: màu đỏ, nụ cười lớn, đôi hoa tai và một miếng phô mai hình tam giác trên đầu.

Léon Bel được xem là người tạo ra linh vật The Laughing Cow. Ông làm việc cùng nhiều nghệ sĩ để phát triển hình ảnh theo đúng tầm nhìn của mình và dành rất nhiều thời gian chỉnh sửa logo.

Đôi hoa tai cũng không phải chi tiết được thêm vào chỉ để nhân vật trông nổi bật hơn. Theo thương hiệu, chúng chính là hình ảnh cách điệu của 2 chiếc hộp tròn bên ngoài dùng để đựng những miếng phô mai.

Qua nhiều thập kỷ, logo tiếp tục được điều chỉnh. Hàng loạt nghệ sĩ như Rabier, Franquin, Poulbot, Baille, Saint-Ogan, Dubout, Grimault, Bayle, Morvan, Pernel... từng tham gia vào quá trình phát triển hình ảnh nhân vật.

Logo thay đổi, nhưng những đặc điểm cốt lõi vẫn được giữ lại: con bò màu đỏ, nụ cười lớn, đôi hoa tai và tinh thần hài hước.

Hình ảnh Con Bò Cười qua nhiều thay đổi

Vì sao lại là một con bò luôn cười?

Với Con Bò Cười, nụ cười ngay từ đầu đã được xây dựng như một phần quan trọng của nhận diện thương hiệu.

Con Bò Cười được định hình như một người bạn vui tính, chân thành, luôn tìm cách kết nối và mang tiếng cười đến những người xung quanh. Sự hài hước của nhân vật có phần kỳ quặc, đúng với hình ảnh một con bò màu đỏ khổng lồ đeo hoa tai, nhưng không nhằm chế giễu người khác.

Phía thương hiệu cho biết việc xây dựng hình ảnh này nhằm tạo ra một nhận diện tích cực, hình thành kết nối cảm xúc với người tiêu dùng và giúp sản phẩm khác biệt trên thị trường.

Đến năm 2020, The Laughing Cow tiếp tục xác định mục tiêu thương hiệu là truyền cảm hứng để mọi người lựa chọn cách cười trước cuộc sống.

Năm 2021, The Laughing Cow kỷ niệm 100 năm thành lập.

Con bò màu đỏ với gương mặt tươi cười bước lên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, Con Bò Cười chủ động đẩy mạnh khía cạnh hài hước của nhân vật.

Thương hiệu cho biết họ quan sát những lượt nhắc đến Con Bò Cười trên môi trường số và nhận thấy người dùng thường phản ứng với kiểu hài hước độc đáo, kỳ quặc. Vì vậy, thương hiệu bắt đầu bắt nhịp với các xu hướng mạng xã hội theo cách gần gũi hơn với người tiêu dùng và tạo ra các cuộc trò chuyện xoay quanh nhân vật.

Đầu năm 2023, The Laughing Cow đăng video TikTok đầu tiên, bắt đầu xây dựng cộng đồng trên nền tảng này.

Cũng trong năm 2023, thương hiệu ra mắt bao bì phiên bản giới hạn đầu tiên dành riêng cho thị trường Mỹ. Sang năm 2024, The Laughing Cow giới thiệu hương vị mới Creamy Jalapeño và ra mắt thêm dòng sản phẩm thuần chay.

Những thay đổi này diễn ra bên ngoài diện mạo cốt lõi của nhân vật. Con bò vẫn đỏ, vẫn cười và vẫn đeo đôi hoa tai vốn đã trở thành đặc điểm nhận diện suốt nhiều thế hệ.

Cho đến tháng 9/2026.

Và rồi Con Bò Cười đột nhiên không cười

Hơn 100 năm qua, nụ cười là một trong những đặc điểm quen thuộc nhất của Con Bò Cười. Vì thế, khi con bò xuất hiện với gương mặt nghiêm nghị trên những hộp phô mai mới, người mua lập tức nhận ra sự thay đổi.

Từ ngày 22/9, một số bao bì The Laughing Cow Creamy Original tại Mỹ xuất hiện hình ảnh linh vật với biểu cảm nghiêm túc, bên cạnh dòng chữ “We need to talk” (Chúng ta cần nói chuyện).

Mã QR trên hộp dẫn tới website TheNotLaughingCow.com, nơi thương hiệu mời người hâm mộ cùng đoán xem chuyện gì đã khiến con bò vốn luôn vui vẻ thay đổi biểu cảm.

Sự thay đổi trên bao bì Con Bò Cười (Ảnh: The Laughing Cow)

Được biết đây là chiến dịch mang tên The Not Laughing Cow (Con Bò Không Cười) được Bel Brands USA (thuộc Bel Group) - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Con Bò Cười - triển khai. Các video đi kèm càng khiến người xem tò mò: con bò ngồi một mình trong quán ăn, rồi lặng lẽ đung đưa trên xích đu với dòng chữ The Laughing Cow stopped laughing (Con Bò Cười đã ngừng cười) xuất hiện trên màn hình.

Theo Bel Brands USA, linh vật với gương mặt nghiêm nghị cũng đã xuất hiện tại công viên, quán ăn và trên các tài khoản mạng xã hội của thương hiệu. Những bao bì đặc biệt này hiện có mặt tại hơn 4.700 cửa hàng ở Mỹ. Mỗi hộp đều có mã QR để người mua tìm hiểu câu chuyện và chia sẻ giả thuyết của mình.

“The Laughing Cow đã dành hơn 100 năm để nhắc nhở chúng ta rằng đừng quá nghiêm túc với cuộc sống. Vì vậy, khi cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, bạn sẽ phải chú ý”, Jamee Pearlstein, Giám đốc Marketing của Bel Brands USA, cho biết.

Bel Brands cũng xác nhận đây chỉ là thay đổi tạm thời và gương mặt vui vẻ quen thuộc của The Laughing Cow sẽ trở lại. Còn lý do khiến con bò ngừng cười vẫn đang được thương hiệu giữ lại trong chiến dịch “The Not Laughing Cow”.

(Nguồn: Bel Brands USA, The Independent)