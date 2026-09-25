Loạt mâm cỗ Trung thu nhìn cứ tưởng “Halloween năm nay đến sớm”

Xem đến đâu là "ấn tượng" đến đó!

Đến hẹn lại lên, mỗi mùa Trung thu, hội nhân viên văn phòng, mẹ bỉm hay các gia đình lại có dịp trổ tài làm mâm cỗ. Có người khéo tay thì tạo hình hoa quả thành đủ loại con vật, nhân vật; cũng có người đầu tư không ít công sức nhưng thành phẩm lại... đi theo một hướng rất khác. Từ mâm cỗ ở văn phòng, trường học đến những màn thi trang trí, mỗi mùa Trung thu lại xuất hiện không ít tác phẩm khiến dân mạng phải bật cười.

Mới đây, một cư dân mạng thu hút hơn nửa triệu lượt xem khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ Trung thu được thực hiện tại công ty.

Mâm cỗ ở một công ty nào đó. Ảnh: ngcdp.oi

Thoạt nhìn, mâm cỗ vẫn đủ đầy với hoa quả, bánh kẹo và các món trang trí quen thuộc. Thế nhưng, thứ chiếm trọn spotlight lại là quả dưa hấu được tạo hình thành một gương mặt ở chính giữa mâm.

Quả dưa hấu được khoét, tạo hình phần mặt rồi trang trí thêm nhiều loại hoa quả xung quanh. Đặc biệt, phần “mái tóc” được tạo thành từ những quả chuối xếp tỏa ra hai bên, kết hợp với khuôn mặt ở giữa khiến tổng thể trông chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ... một bộ phim nào đó. Ý tưởng thì rất rõ ràng, chỉ là thành phẩm sau khi hoàn thiện lại có phần “bẹo hình bẹo dạng” khiến người xem phải zoom thật kỹ mới hiểu tác giả đang muốn tạo hình gì.

Cận cảnh quả dưa hấu "ám ảnh". Nguồn: ngcdp.oi

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng nhập hội bằng cách “góp vui” loạt mâm cỗ Trung thu có tạo hình không được... bình thường cho lắm.

Từ những quả bưởi, dưa hấu, thanh long được tạo hình thành nhân vật, con vật cho đến những gương mặt với biểu cảm khó tả, tất cả đều có điểm chung là nhìn qua đã thấy người làm rất có tâm, nhưng nhìn kỹ lại thì... hơi sai sai.

Có những sản phẩm thậm chí khiến người xem phải mất vài giây để đoán xem ban đầu tác giả định làm con gì. Một số quả được gắn thêm mắt, răng, tai, tóc bằng những nguyên liệu có sẵn, tạo thành những “nhân vật” vừa ngộ nghĩnh vừa có phần đáng sợ.

Chó và thỏ mà lạ lắm. Nguồn: nhungctii

Không chỉ dân công sở, hội mẹ bỉm cũng không nằm ngoài cuộc vui. Mỗi dịp Trung thu, nhiều phụ huynh lại tranh thủ trổ tài làm mâm cỗ hoặc tạo hình hoa quả để con mang đến lớp. Và cũng từ đây, thêm một loạt thành phẩm “để đời” xuất hiện.

Có người tạo hình quả bưởi thành con vật, có người biến trái cây thành những khuôn mặt với hàm răng lởm chởm. Nhìn tổng thể thì vẫn rất đúng tinh thần Trung thu, chỉ có điều nếu không nói trước, nhiều người có thể tưởng đây là mâm cỗ Halloween được chuẩn bị sớm.

Đặc biệt, những tác phẩm này càng trở nên hài hước khi đặt cạnh các mẫu hoa quả tạo hình chuyên nghiệp. Cùng là dưa hấu, bưởi, thanh long hay các loại trái cây quen thuộc, nhưng chỉ cần thêm vài đường cắt, vài chiếc mắt giả và một chút sáng tạo là chúng có thể biến thành những nhân vật hoàn toàn khác.

Nhìn vào tạo hình này nhiều netizen dí dỏm: Cứ tưởng Halloween năm nay đến sớm!

Những chú chó bưởi Trung thu lạ nhất.

Độc lạ nhất lúc này. Nguồn: Tổng hợp từ MXH.

Dẫu vậy, điểm khiến những mâm cỗ “xấu lạ” này được yêu thích lại nằm ở sự vụng về nhưng đáng yêu.

Không phải ai cũng có đôi tay đủ khéo để tỉa hoa quả thành những tác phẩm đẹp mắt, nhưng việc cả công ty, các mẹ hay gia đình cùng nhau nghĩ ý tưởng, chuẩn bị nguyên liệu rồi ngồi làm mâm cỗ cũng đã là một phần thú vị của mùa Trung thu.

Thành phẩm có thể không đạt chuẩn “đẹp như trên mạng”, thậm chí đôi lúc nhìn hơi giống đang đón Halloween sớm, nhưng lại vô tình tạo ra những khoảnh khắc khiến mọi người cùng bật cười. Và có lẽ, với một mâm cỗ Trung thu, vui là chính, đẹp xấu tính sau!

Nguồn: Tổng hợp MXH.