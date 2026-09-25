Người phụ nữ này từng là giám đốc công ty BĐS, bây giờ đi bán khoai lang nướng, thịt xiên, nước cam,...

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Xiaohongshu gây chú ý khi liên tục đăng tải những đoạn clip ghi lại cuộc sống bán hàng rong sau khi thất nghiệp ở tuổi trung niên. Tài khoản có tên “Chị Đồng bày một sạp nhỏ”, ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Trên trang cá nhân, người đứng sau tài khoản tự giới thiệu là một phụ nữ sinh vào thập niên 1980, từng có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và quản lý bất động sản, nay kết thúc quãng thời gian “Bắc phiêu” (rời quê đến Bắc Kinh làm việc), thất nghiệp và bắt đầu cuộc sống bán hàng rong. Cô viết: “Làm mọi thứ theo nhịp độ của riêng mình, làm những điều mình yêu thích!”

Những video ghi lại cảnh cô đẩy xe, nhập hàng, bán hoa quả và nướng khoai lang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đáng chú ý, người phụ nữ đứng sau sạp hàng này từng giữ vị trí quản lý cấp cao trong ngành bất động sản, có bằng thạc sĩ và từng nhận mức lương lên tới 45.000 NDT/tháng (khoảng 174 triệu đồng).

Người phụ nữ đi bán khoai lang nướng ở vỉa hè

Từng du học, có bằng thạc sĩ, nhận lương 175 triệu/tháng, mua nhà hơn 11 tỷ

Theo HK01 đưa tin, người phụ nữ nêu trên là Trần Lộc Đồng. Năm 2007, cô ra nước ngoài du học và đến năm 2010 trở về Trung Quốc. Sau đó, cô có 12 năm làm việc tại Bắc Kinh và hơn 10 năm gắn bó với ngành bất động sản.

Năm 2010, Lộc Đồng bắt đầu làm việc tại một công ty bất động sản với vị trí quản lý mảng hoàn thiện nội thất. Công việc chính của cô là phụ trách thiết kế khu vực bán hàng và các căn hộ mẫu. Sau đó, cô chuyển sang một công ty khác, phụ trách dự án trang trí tòa nhà văn phòng trụ sở. Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển nhanh, mức lương của cô tăng lên hơn 20.000 NDT/tháng (khoảng 77,5 triệu đồng).

Trần Lộc Đồng từng làm bất động sản

Năm 2019, Lộc Đồng mua một căn nhà rộng 110m² tại Thiên Tân, tổng giá trị 2,96 triệu NDT (khoảng 11,46 tỷ đồng). Trong đó, cô vay ngân hàng hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,75 tỷ đồng).

Sau đó, cô tiếp tục chuyển sang một công ty bất động sản khác và được thăng lên vị trí giám đốc. Công việc của cô khi đó là phụ trách hoàn thiện nội thất cho các căn hộ cao cấp tại khu Sanlitun, Bắc Kinh. Mức lương của Lộc Đồng lúc này lên tới 45.000 NDT/tháng (khoảng 175 triệu đồng). Các nhà cung cấp và đơn vị thi công khi gặp cô đều gọi là “Tổng Trần”, một cách xưng hô dành cho cấp quản lý.

Gửi hơn 100 CV vẫn không tìm được việc, đành đi bán khoai lang nướng vỉa hè

Nhưng thời kỳ thuận lợi không kéo dài.

Khoảng năm 2022, thị trường bất động sản Trung Quốc suy giảm, Lộc Đồng bị cắt giảm nhân sự. Cô từng tự bỏ tiền học về lĩnh vực truyền thông cá nhân để tìm hướng chuyển đổi nghề nghiệp nhưng sau một năm, kết quả không như kỳ vọng.

Đến năm 2024, cô quay lại thị trường lao động. Lộc Đồng cho biết mình đã gửi hơn 100 hồ sơ xin việc nhưng gần như không nhận được phản hồi.

Cô lần lượt hạ mức lương kỳ vọng từ 45.000 NDT (khoảng 174 triệu đồng) xuống 30.000 NDT (khoảng 116 triệu đồng), rồi 20.000 NDT (khoảng 77,5 triệu đồng). Cô cũng mở rộng phạm vi tìm việc tới Thâm Quyến, Chu Hải, Thành Đô... nhưng vẫn không tìm được công việc ổn định.

Trong thời gian này, Lộc Đồng từng được một công ty ở Chu Hải tuyển dụng với mức lương 30.000 NDT/tháng (khoảng 116 triệu đồng). Tuy nhiên, cô chỉ làm được 3 tháng thì công ty phải dừng hoạt động vì gặp vấn đề về dòng tiền.

Sau đó, cô chuyển sang một công ty trang trí nội thất ở miền Bắc Trung Quốc. Mức lương lúc này giảm xuống còn 15.000 NDT/tháng (khoảng 58 triệu đồng). Do áp lực doanh số, cô nghỉ việc vào tháng 9 năm ngoái.

Đến tháng 1 năm nay, Lộc Đồng tìm được một công việc khác với mức lương 28.000 NDT/tháng (khoảng 108 triệu đồng). Nhưng chỉ sau một tháng, cô lại thất nghiệp vì dự án kết thúc.

Từ tháng 10 năm ngoái, Lộc Đồng bắt đầu đẩy một chiếc xe nhỏ ra khu vực trước ga tàu điện ngầm để bán hàng.

Cô bán đủ loại, ban đầu là khoai lang nướng sau này có thêm xiên thịt, nước cam ép tươi, dưa hấu, đào,.... ở vỉa hè. Người từng phụ trách những dự án bất động sản lớn giờ phải tự học từ những việc rất cơ bản như nhập hàng, tính sổ sách và kiểm soát lượng hàng hao hụt.

Cô đi bán khoai lang nướng, trái cây,... kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, trả nợ tiền mua nhà

Lộc Đồng thừa nhận thời gian đầu cô cảm thấy khá ngại ngùng, đặc biệt là sợ gặp người quen. Khi đăng video về cuộc sống bán hàng, cô thậm chí phải chặn người thân và bạn bè.

Nhưng sau một thời gian, cô dần thay đổi suy nghĩ. “Kiếm tiền mới là điều quan trọng nhất”, Lộc Đồng nói.

Để có thêm thu nhập và duy trì việc trả khoản vay mua nhà khoảng 8.000 NDT/tháng (khoảng 31 triệu đồng), cô chuyển địa điểm bán từ trước ga tàu điện ngầm sang khu vực cổng các khu dân cư để tiếp cận nhiều khách hơn. Có những ngày tuyết rơi dày, Lộc Đồng vẫn không nghỉ bán.

Không chỉ một mình Lộc Đồng xoay xở với khoản vay mua nhà. Người cha năm nay đã 70 tuổi của cô cũng phải đi làm công việc vệ sinh để hỗ trợ con gái trang trải cuộc sống.

Song song với công việc bán hàng, Lộc Đồng bắt đầu ghi lại cuộc sống của mình trên Douyin và Xiaohongshu bằng tài khoản có tên “Chị Đồng bày một sạp nhỏ”.

Trần Lộc Đồng đăng tải video chia sẻ về hành trình của mình lên mạng xã hội cũng với mong muốn có thêm nhiều khách hàng

Trong các video, cô thường giới thiệu mình từng đi du học, có bằng thạc sĩ, từng có 12 năm làm việc tại Bắc Kinh và từng giữ vị trí giám đốc trong ngành bất động sản. Hiện tại, cô cho biết mình đã thất nghiệp khoảng 2 năm và đang phải gánh khoản nợ vay mua nhà khoảng 800.000 NDT (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền và tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng trường hợp của Lộc Đồng cho thấy ngay cả những nhân sự văn phòng từng có thu nhập cao cũng có thể gặp khó khăn khi ngành nghề thay đổi và doanh nghiệp cắt giảm nhân sự.

Không ít người cho biết ngày càng có nhiều lao động trung niên thất nghiệp lựa chọn những công việc như lái xe công nghệ, giao đồ ăn hoặc bán hàng rong để duy trì cuộc sống. Với Lộc Đồng, dù từng có công việc ổn định và mức thu nhập cao, cô vẫn phải bắt đầu lại từ một chiếc xe hàng nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống và trả khoản vay mua nhà.

Bên cạnh những ý kiến bàn luận, không ít cư dân mạng dành sự tôn trọng cho lựa chọn của Lộc Đồng. Họ cho rằng cuộc sống đôi khi rất khắc nghiệt, nhưng việc cô sẵn sàng gác lại vị trí và thu nhập từng có để tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình là điều đáng ghi nhận. Một số bình luận viết: “Cuộc sống vốn khắc nghiệt như vậy”, “Tự kiếm sống bằng sức mình đáng được tôn trọng”, hay “Trong hoàn cảnh này, có thể không buông xuôi đã rất đáng nể”.

Ảnh: Xiaohongshu NV, HK01