Nữ MC quê Nghệ An có bằng Thạc sĩ Kinh tế: Sống trong biệt thự 800m², điều hành chuỗi thẩm mỹ viện ở TP.HCM

Mỹ nhân này có cuộc sống giàu có, sang chảnh nhưng kín tiếng.

Nhắc đến Thanh Mai, nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh và ảnh lịch Việt những năm 1990. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Cô thủ môn tội nghiệp, Ngã ba lòng, Người đi tìm dĩ vãng... trước khi được biết đến rộng rãi hơn qua vai trò MC của chương trình Sức sống mới.

Không chỉ ghi dấu với hình ảnh MC duyên dáng, Thanh Mai còn sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế (MBA) và hiện là doanh nhân điều hành chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng.

MC Thanh Mai

Thanh Mai (SN 1973, quê Nghệ An) xuất thân trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Cô từng “khởi nghiệp” bán cà phê và sau đó trở thành diễn viên múa ballet. Năm 1992, Thanh Mai đạt Á hậu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh ngày mai, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trên màn ảnh và các bộ ảnh lịch. Những năm 1990, Thanh Mai cùng nhiều mỹ nhân cùng thời trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả. MC Thanh Mai từng đi đóng phim, nhưng khi sự nghiệp nghệ thuật đang có nhiều thuận lợi, cô lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô theo học kinh tế, quản trị kinh doanh và ngoại ngữ, sau đó tiếp tục học để lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế.

Ngoài ra, Thanh Mai bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, dần dần xây dựng thương hiệu riêng phát triển thành chuỗi hệ thống thẩm mỹ. Ở thời điểm hiện tại, Thanh Mai là một doanh nhân thành đạt, tập trung điều hành chuỗi thẩm mỹ viện danh tiếng và ít xuất hiện hơn trên truyền hình.

Nhan sắc thời đôi mươi của "nữ hoàng ảnh lịch"

Hiện tại Thanh Mai là doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng"

Trong cuộc sống đời thường, cô được ví như "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản lớn, sống trong biệt thự sang trọng có giá trị triệu đô ở TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, căn biệt thự của Thanh Mai rộng khoảng 800m2, được cô sở hữu từ năm 2019 và nhiều lần chia sẻ không gian sống trên MXH. Căn biệt thự gây ấn tượng ngay từ bên ngoài với diện tích lớn, nằm trên khuôn viên rộng và mang phong cách tân cổ điển. Tông trắng được sử dụng xuyên suốt, kết hợp với khoảng sân nhiều cây xanh khiến tổng thể vừa bề thế vừa có cảm giác khá thoáng.

Bên trong, không gian được thiết kế theo hướng sang trọng nhưng không quá nhiều màu sắc. Những gam trắng, kem, nâu và đen được phối cùng nội thất gỗ, tạo nên tổng thể khá đồng nhất. Phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, có diện tích rộng; cầu thang gỗ với tay vịn trắng cũng là một điểm nhấn của căn nhà.

Không gian sống này cũng được Thanh Mai chăm chút khá kỹ. Ngoài những khu vực sinh hoạt chính, cô dành một phần diện tích để trồng cây ăn trái. Căn biệt thự vì thế không chỉ mang dáng vẻ sang trọng mà còn có những khoảng xanh phục vụ đời sống hàng ngày.

Căn biệt thự rộng 800m2 của MC Thanh Mai

Nữ MC vẫn giữ sắc vóc trẻ trung, cuốn hút ở tuổi ngoài 50

Ở tuổi ngoài 50, Thanh Mai vẫn duy trì công việc kinh doanh và xuất hiện trong một số hoạt động nghệ thuật. Cô cũng dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân, đọc sách và du lịch. Nữ MC thường duy trì khoảng 30-60 phút tập thể dục mỗi ngày và chú trọng chế độ ăn uống, chăm sóc da do đó sắc vóc của Thanh Mai vẫn trẻ trung, tươi tắn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Về đời tư, Thanh Mai từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ sau khoảng 10 năm gắn bó và có một cô con gái chung. Con gái của nữ MC hiện đang du học tại Mỹ. Dù sống xa cách, hai mẹ con vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết như những người bạn. Thanh Mai tôn trọng và ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp riêng. Ngoài ra, cô chọn lối sống kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về những mối quan hệ xung quanh để giữ sự riêng tư và bình yên cho gia đình.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV