Nhan sắc cô gái này là đỉnh nhất nhì showbiz Việt đấy!

Đó là Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội) - một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không ngừng mở rộng hình ảnh từ diễn xuất, ca hát đến kinh doanh và góp mặt trong nhiều dự án lớn.

Mỹ nhân Việt từng mở nhà hàng phở, giờ là đồng sáng lập công ty giải trí

Năm 2009, khi mới 16 tuổi, Chi Pu tham gia Miss Teen và lọt Top 20 chung cuộc, từ đó được biết đến rộng rãi hơn trong giới trẻ. Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt bầu bĩnh, cô nhanh chóng trở thành một trong những hot girl nổi bật của thế hệ đầu, sau đó lấn sân sang làm mẫu ảnh và diễn xuất với các dự án như Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online...

Chi Pu ngày ấy - bây giờ.

Năm 2017, Chi Pu debut với vai trò ca sĩ, từng gây nhiều tranh luận nhưng vẫn kiên trì đầu tư cho âm nhạc. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi cô tham gia Đạp gió, giành hạng 6 chung cuộc cùng một số giải phụ. Thành công tại Trung Quốc giúp Chi Pu có thêm người hâm mộ và nhiều cơ hội xuất hiện trên các chương trình giải trí tại thị trường này.

Từ đó, người đẹp này lấn sân kinh doanh. Tháng 10/2023, Chi Pu khai trương quán phở đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc), xuất phát từ những lần sang đây quay hình và không tìm được hương vị món Việt như mong muốn. Thời điểm đó, một bát phở bò cơ bản có giá khoảng 59 tệ (khoảng 200.000 đồng), kèm quẩy và trứng. Năm 2024, cô tiếp tục mở chi nhánh thứ hai tại Thượng Hải, đồng thời mở rộng thực đơn với nhiều món Việt. Đến tháng 3/2026, Chi Pu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng để tập trung cho các dự án nghệ thuật và kế hoạch mới.

Chi Pu từng mở tiệm phở ở Trung Quốc.

Một trong những hướng đi mới của Chi Pu là đảm nhận vai trò Co-founder và lãnh đạo chiến lược của C-Global Entertainment từ ngày 30/3/2026. Công ty định hướng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, kết nối văn hóa Việt Nam với quốc tế và phát triển, quản lý nghệ sĩ. Với vai trò mới, Chi Pu không chỉ hoạt động với tư cách nghệ sĩ mà còn tham gia sâu hơn vào việc xây dựng các dự án phía sau ngành giải trí. Đội hình nghệ sĩ đầu tiên của C-Global gồm Chi Pu, Naomi, Rayeon và Henrii.

Như vậy, sau hành trình từ hot girl đến ca sĩ, diễn viên, rồi thử sức kinh doanh tại Trung Quốc, Chi Pu hiện không chỉ đứng trước sân khấu mà còn tham gia vào phần phía sau của ngành giải trí: xây dựng định hướng, phát triển nghệ sĩ và các dự án của một công ty do mình đồng sáng lập.

Sống trong “villa trên mây” 100 tỷ ở TP.HCM, nhan sắc ngày càng thăng hạng và tình yêu chỉ toàn tin đồn

Bên cạnh sự nghiệp, tài sản và không gian sống của Chi Pu cũng nhiều lần trở thành chủ đề được quan tâm. Đáng chú ý nhất là căn penthouse tại TP.HCM mà cô từng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Theo những thông tin được truyền thông đăng tải, căn hộ có diện tích sử dụng khoảng 492m2, thông 3 sàn, nằm tại tầng 16-17 và có những tiện ích riêng như hồ bơi, thang máy và sân thượng. Căn hộ từng được gọi là một “villa trên mây” giữa trung tâm TP.HCM.

Con số hơn 100 tỷ đồng thường được nhắc đến khi nói về căn penthouse này thực tế là khoảng 101 tỷ đồng cho phần thô, chưa bao gồm chi phí hoàn thiện và nội thất. Vì vậy, đây nên được hiểu là mức giá phần thô được truyền thông đề cập, thay vì giá trị cuối cùng của toàn bộ căn nhà sau khi hoàn thiện.

Chi Pu sống trong một căn hộ hạng sang ở TP.HCM.

Qua những hình ảnh từng được Chi Pu đăng tải, không gian sống có thiết kế rộng rãi, nhiều mảng kính, tầm nhìn thoáng và khu vực hồ bơi riêng. Căn hộ cũng góp phần tạo nên hình ảnh một Chi Pu có cuộc sống khá dư dả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 30, Chi Pu cũng không còn giữ nguyên hình ảnh cô hot girl Hà Nội của những ngày đầu bước vào showbiz. Nữ nghệ sĩ theo đuổi phong cách trưởng thành hơn, thường xuyên xuất hiện với những layout thời trang được đầu tư, từ nữ tính, quyến rũ đến cá tính.

Chi Pu ngày càng thành công trong sự nghiệp, nhan sắc thì thăng hạng.

Về chuyện tình cảm, Chi Pu nhiều năm qua khá kín tiếng và hiếm khi công khai đời tư.

Gần đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn tình cảm với Matthis Metharam, chàng trai sinh năm 2004 kém cô 11 tuổi. Cư dân mạng "soi" ra nhiều chi tiết trùng hợp trong những chuyến đi Thái Lan và Pháp của cả hai, bên cạnh việc Matthis từng xuất hiện tại sự kiện giới thiệu album của Chi Pu vào tháng 6/2026 và cùng cô tham gia một số nội dung. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những suy đoán từ cộng đồng mạng. Chi Pu và Matthis đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ tình cảm.

Giữa những đồn đoán liên tục xuất hiện, Chi Pu vẫn giữ thái độ khá kín tiếng, tập trung vào công việc và các dự án cá nhân thay vì chia sẻ trực tiếp về chuyện tình cảm.