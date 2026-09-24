Một triệu lượt xem có thể đưa nội dung đi rất xa. Nhưng để tiếng nói của KOL được người khác tin tưởng, câu chuyện lại dài hơn nhiều.

Khoảng cách ấy càng rõ khi AI đang rút ngắn đáng kể thời gian tạo dựng và lan truyền nội dung. Video có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, thông tin có thể xuất hiện trên hàng loạt nền tảng chỉ sau vài phút. Khi việc tạo nội dung trở nên dễ dàng và tốc độ lan truyền liên tục được đẩy cao, sức ảnh hưởng cũng cần được nhìn bằng những tiêu chuẩn khác: Thông tin có chính xác? Nội dung có minh bạch? Người tạo ra nó sẽ chịu trách nhiệm ra sao khi xảy ra sai sót? Và sau những con số về lượt xem, điều gì còn lại cho cộng đồng?

Chính sự thay đổi ấy đang đưa nghề KOL sang một chặng mới, nơi sức ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm. Với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số" và thông điệp "Viral có tâm - ảnh hưởng có tầm", KOL Summit 2026 đặt câu chuyện này vào trung tâm, hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái nơi người có ảnh hưởng, nền tảng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng cùng tham gia kiến tạo không gian số an toàn, minh bạch và bền vững.

KOL Summit 2026 là diễn đàn quốc gia thường niên do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Hội nghị đặt sức ảnh hưởng của người làm nội dung vào một bức tranh rộng hơn: khi đã có khả năng tác động đến nhận thức và hành vi của cộng đồng, KOL cũng đứng trước yêu cầu biến sức lan tỏa ấy thành những giá trị có trách nhiệm và bền vững.

Niềm tin vốn là thứ khó để đong đếm bằng lượt xem hay số lần tương tác. Nhưng trên mạng xã hội, sự quan tâm của cộng đồng lại luôn để lại những dấu hiệu rất cụ thể. Khi câu chuyện về cách người có ảnh hưởng tạo dựng và giữ gìn niềm tin trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi, những con số phía sau KOL Summit 2026 cho thấy đây không còn là vấn đề chỉ được nói trong một hội trường.

Tại KOL Summit 2026, sức hút trên không gian số được thể hiện rõ nét khi sự kiện vươn lên Top 1 trending trên các nền tảng mạng xã hội và Top 1 chủ đề thảo luận sôi nổi nhất.

Cụ thể, sự kiện ghi nhận 3,9K bài đăng, thu hút 35,4 triệu lượt xem và tạo ra 63,1K lượt thảo luận. Tổng lượng tương tác đạt 1,3 triệu lượt, trong đó cộng đồng ghi nhận 1,3 triệu lượt thích và 37,9K lượt bình luận.

Những con số này không chỉ phản ánh độ phủ của một sự kiện. Chúng cho thấy câu chuyện về trách nhiệm của người có ảnh hưởng, cách tạo dựng tín nhiệm và những chuẩn mực mới trong nghề sáng tạo nội dung đã bước ra khỏi phạm vi của những người trực tiếp làm nghề, trở thành vấn đề được cộng đồng cùng quan tâm và tham gia đối thoại.

Riêng ngày 7/9 và 8/9, truyền thông bùng nổi khi KOL Summit 2026 diễn ra với 22 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, nổi bật trong đó là hệ thống trang tin của VCCorp ghi nhận khoảng 2 triệu lượt xem.

Tại sự kiện, hơn 1.500 đại biểu và khách mời có mặt, gồm hơn 1.000 KOL/KOC và nghệ sĩ đến từ 34 tỉnh thành, hơn 250 lãnh đạo cấp cao, cùng 34 diễn giả, 8 đơn vị triển lãm và hơn 60 cơ quan báo chí, truyền hình, nền tảng truyền thông đồng hành.

Tại sự kiện, hơn 1.500 đại biểu và khách mời có mặt, gồm hơn 1.000 KOL/KOC và nghệ sĩ đến từ 34 tỉnh thành, hơn 250 lãnh đạo cấp cao, cùng 34 diễn giả, 8 đơn vị triển lãm và hơn 60 cơ quan báo chí, truyền hình, nền tảng truyền thông đồng hành.

Quy mô ấy thể hiện câu chuyện về niềm tin số đang được đặt ở nhiều phía của hệ sinh thái, từ người tạo nội dung, doanh nghiệp, nền tảng đến cơ quan quản lý và truyền thông. Khi những nhóm đứng ở các vị trí khác nhau cùng bước vào một cuộc đối thoại, "niềm tin" không còn là khái niệm để nói trên sân khấu, mà bắt đầu được đặt vào những câu hỏi rất cụ thể về cách nội dung được tạo ra, lan truyền và chịu trách nhiệm.

Nếu chỉ dừng ở những cuộc trò chuyện, "niềm tin số" vẫn sẽ là một khái niệm đẹp nhưng khó chạm tới đời sống của người làm nội dung. Với một nghề đang lớn lên cùng tốc độ của mạng xã hội, điều cần thiết không chỉ là lời nhắc về đúng - sai, mà còn là những chuẩn mực đủ rõ để người làm nghề biết mình đang đứng ở đâu và cần chịu trách nhiệm với điều gì.

KOL Summit 2026 chính thức cụ thể hóa câu chuyện này bằng Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng, gồm 3 phần: Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng, đào tạo Tín nhiệm Người có ảnh hưởng và Nền tảng đánh giá Tín nhiệm Người có ảnh hưởng.

Khoảnh khắc hàng loạt khách mời cùng hướng điện thoại về mã QR để ký cam kết có thể chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng phía sau thao tác ấy là một thay đổi đáng chú ý: trách nhiệm của người có ảnh hưởng bắt đầu được đặt vào những hành động cụ thể, thay vì chỉ nằm ở những tuyên bố chung chung.

Trước đây sức ảnh hưởng thường được nhìn qua lượng người theo dõi, khả năng tạo xu hướng hay một video có bao nhiêu lượt xem, những tiêu chuẩn mới đưa vào cuộc chơi thêm những câu hỏi khác: Nội dung có đáng tin không? Quan hệ thương mại có được nói rõ không? Dữ liệu phía sau con số có minh bạch không? Nếu xảy ra sai sót, người tạo nội dung sẽ xử lý thế nào?

Đó cũng là lúc khái niệm "làm nghề" bắt đầu có ý nghĩa rõ hơn với KOL, với người có sức ảnh hưởng. Sáng tạo, cá tính và khả năng bắt trend vẫn là những thứ tạo nên sức hút, nhưng chừng đó chưa đủ để duy trì một ảnh hưởng lâu dài. Sức ảnh hưởng càng lớn, phần trách nhiệm đi kèm càng rõ ràng. Người có sức ảnh hưởng buộc phải hiểu những quy định mình đang hoạt động trong đó, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ, minh bạch khi hợp tác và đủ bản lĩnh để sửa sai khi cần.

Nói cách khác, niềm tin đang được kéo ra khỏi những diễn ngôn lớn để đi vào chính cách một KOL làm việc mỗi ngày. Và khi những điều từng được xem là "điểm cộng" của nghề trở thành tiêu chuẩn nghề nghiệp, ranh giới giữa việc làm content và việc thực sự làm nghề cũng dần rõ hơn, yêu cầu trách nhiệm hơn của người có sức ảnh hưởng.

Tất nhiên, người phải thay đổi đầu tiên chính là những người có sức ảnh hưởng, người làm sáng tạo nội dung. Họ không chỉ theo dõi những quy chuẩn từ bên ngoài, mà còn cần thay đổi cách làm việc, quan điểm công việc của mình. Bởi khi đã có khả năng chạm tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi, câu hỏi về một video không còn dừng ở chuyện "Có lên xu hướng không?", mà dần chuyển sang "Người xem nhận được gì sau khi xem?".

Với bà Phạm Thị Thủy Tiên - nhà sáng tạo nội dung Vẽ kể chuyện, VULACI Network, một hệ thống tín nhiệm cũng cần nhìn nhận cả cách người làm nội dung đối diện với sai lầm. Sự đáng tin không nhất thiết đồng nghĩa với một hình ảnh hoàn hảo. Quan trọng hơn là khi mắc lỗi, người tạo ảnh hưởng có nhận ra, sửa chữa và rút kinh nghiệm hay không.

"Người đáng tin không phải là người chưa bao giờ mắc lỗi mà là người biết thừa nhận, sửa chữa và không lặp lại sai lầm đó", bà Thủy Tiên chia sẻ.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí - Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn chương trình Tổ Quốc Trong Tim - lại nhìn thấy khoảng cách giữa độ phủ và giá trị lâu dài qua một câu nói ngắn gọn: "Triệu view có thể đến rất nhanh, thuật toán đôi khi cũng khá hào phóng nhưng niềm tin thì vẫn phải tự mình tích lũy".

Quả thực, một video có thể đưa tên tuổi đến với rất nhiều người chỉ sau vài giờ. Nhưng việc khán giả tiếp tục nghe, xem và tin vào những điều người đó nói lại được quyết định bởi hàng loạt lựa chọn nhỏ trong quá trình làm nghề: Nội dung có đáng tin cậy hay không? Quảng cáo có được nói rõ hay không? Thông tin được kiểm chứng đến đâu? Khi có vấn đề xảy ra, người tạo nội dung lựa chọn im lặng, né tránh hay đứng ra chịu trách nhiệm?

Với diễn viên Diệp Bảo Ngọc, sức ảnh hưởng cũng được nhìn từ phía những người đang ở đầu bên kia màn hình. Sự yêu thương và tin tưởng của khán giả càng lớn, cô càng ý thức rằng mỗi chia sẻ của mình đều có thể tạo ra tác động vượt khỏi phạm vi một bài đăng.

"Mình chỉ mong những gì mình làm, những gì mình chia sẻ, ít nhất cũng mang đến một điều gì đó tích cực cho mọi người", cô nói.

Nếu nhà sáng tạo nội dung Thủy Tiên nói về cách đối diện với sai lầm, đạo diễn Minh Trí nói về khoảng cách giữa view và niềm tin, diễn viên Diệp Bảo Ngọc đặt trọng tâm vào tác động đối với khán giả, thì nhà sáng tạo nội dung Con Cò Đây (Quân Trương) đưa câu chuyện ấy vào bài toán mới nhất của nghề sáng tạo: AI.

Khi ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó nhận diện, trách nhiệm đầu tiên của người có ảnh hưởng, theo nhà sáng tạo nội dung Con Cò Đây, là cung cấp thông tin chính xác và có giá trị thay vì chạy theo nội dung câu view.

"Trách nhiệm đầu tiên mình phải làm đó chính là chia sẻ những thông tin chính xác và những thông tin mang lại giá trị cho người xem, chứ không phải những nội dung mang tính giải trí hay câu view", Con Cò Đây chia sẻ.

Với Con Cò Đây, AI nên được xem là công cụ hỗ trợ để tiết kiệm thời gian, thay vì trở thành nguồn thay thế cho quá trình sáng tạo: "AI chỉ là công cụ để giúp cho cuộc sống của mình bớt thời gian đi thôi, chứ mình không lạm dụng nó và cũng không dựa vào AI để sáng tạo nội dung".

Những góc nhìn này xuất phát từ những người làm nội dung khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: sức ảnh hưởng không còn được nhìn như phần thưởng dành cho người có nhiều lượt xem, mà đi kèm với trách nhiệm tương xứng với số người đang theo dõi mình. Điều này cũng phù hợp với những thảo luận tại KOL Summit 2026, khi câu chuyện về người có ảnh hưởng được mở rộng sang kiểm chứng thông tin, minh bạch trong hợp tác, bản quyền, mức độ sử dụng AI và cách xử lý khi có sai sót.

Và có lẽ đây mới là thay đổi đáng kể nhất của nghề KOL hiện tại: content vẫn cần được xem, nhưng người làm content ngày càng phải nghĩ xa hơn khoảnh khắc viral. Bởi sau lượt view là hành vi, sau hành vi là tác động, còn thứ quyết định một tiếng nói có thể đi đường dài đến đâu lại nằm ở niềm tin được tích lũy qua thời gian.

Sau cùng, ý nghĩa của KOL Summit 2026 không nằm ở việc thêm bao nhiêu người biết đến câu chuyện "niềm tin số", mà ở việc khái niệm ấy đã bắt đầu được đặt vào những phần cụ thể của nghề KOL: cách tạo nội dung, cách kiểm chứng thông tin, cách hợp tác thương mại, cách sử dụng AI và cả cách một người đối diện với sai lầm của chính mình. Những cam kết tại hội nghị, Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho người có ảnh hưởng hay mạng lưới 34 CLB Niềm tin số chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiếp tục được mang ra khỏi sân khấu và đi vào đời sống số mỗi ngày.





Bởi sức ảnh hưởng trên mạng xã hội vốn không đứng yên. Thuật toán thay đổi, công nghệ thay đổi, cách con người tiếp nhận thông tin cũng thay đổi. Thứ có thể tạo ra hàng triệu lượt xem hôm nay chưa chắc còn giữ nguyên sức hút ngày mai. Nhưng cách một người làm nội dung đối xử với khán giả, với thông tin mình chia sẻ và với trách nhiệm đi kèm sức ảnh hưởng lại là câu chuyện dài hơn vòng đời của bất kỳ xu hướng nào. Và viral có thể đưa một cái tên đến gần công chúng nhưng niềm tin mới là thứ quyết định họ có thể đi cùng công chúng bao lâu.