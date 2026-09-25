Phòng thuê 1 triệu/tháng của kỹ sư 27 tuổi nhận lương 78 triệu

Ở 3 năm nay, nam kỹ sư này mỗi tháng chỉ phải chi trả hơn 1 triệu đồng.

Hoàng, 27 tuổi, là một kỹ sư khối ngành kỹ thuật đang làm việc tại BYD ở Thâm Quyến, Trung Quốc. BYD là tập đoàn công nghệ - ô tô của Trung Quốc, nổi tiếng với các dòng xe năng lượng mới và hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ, sản xuất.

Bên cạnh công việc, Hoàng thường xuyên chia sẻ cuộc sống của một nhân viên văn phòng trên Xiaohongshu, từ chuyện đi làm, thu nhập cho đến căn phòng ký túc xá mà công ty bố trí. Căn phòng đơn chỉ khoảng 15m2, có ban công và nhà vệ sinh riêng, Hoàng mỗi tháng chỉ cần trả 260 NDT (khoảng 1 triệu đồng).

Anh Hoàng

Công ty hỗ trợ cho nam nhân viên thuê phòng 15m2 giá 1 triệu đồng/tháng

Hoàng từng có thời gian sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc khi còn đi học nên khá “ám ảnh” với chuyện đi lại và thuê nhà. Thời gian di chuyển dài, giá thuê đắt nhưng vẫn khó tìm được chỗ ở phù hợp khiến anh đặc biệt quan tâm đến những công ty có ký túc xá hoặc hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên khi tìm việc. Khi đi làm, bài toán này được giải quyết khá gọn. Công ty có khu ký túc xá dành cho nhân viên, với mức phí khoảng 260 NDT/tháng (khoảng 1 triệu đồng).

Theo chia sẻ của Hoàng, căn phòng anh ở rộng khoảng 15m2, có ban công và nhà vệ sinh riêng. Thời gian lưu trú tối đa có thể lên tới 5 năm. Với một người sống một mình, anh cho rằng diện tích này vừa đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.

Một số góc trong phòng của anh Hoàng

Sau giờ làm, Hoàng có thể trở về phòng, tự nấu ăn, pha cà phê, xem phim, chơi game hoặc dành thời gian chăm chú mèo. Vì dành khá nhiều thời gian ở nhà, anh không muốn căn phòng chỉ đơn thuần là nơi để ngủ mà bắt đầu sắp xếp lại không gian theo đúng sở thích của mình.

Là người thích chơi game, Hoàng dành một góc trong căn phòng 15m2 để làm khu gaming. Anh sử dụng hai tấm pegboard, một chiếc bàn dài 1,8m cùng ghế làm việc. Chiếc bàn đủ rộng để đặt hai màn hình máy tính và case máy. Sau giờ làm, anh có thể ngả ghế xem phim hoặc chơi game ngay trong phòng.

Decor bàn máy tính

Tuy nhiên, sống lâu trong một căn phòng 15m² cũng có những bất tiện nhất định. Sau gần 2 năm, Hoàng thừa nhận không gian đôi lúc hơi chật, việc nấu ăn không quá thuận tiện và căn phòng có thể khá tối vào ban ngày. Dù vậy, với mức phí chỉ 260 NDT/tháng (khoảng 1 triệu đồng), anh cho rằng những hạn chế này vẫn có thể chấp nhận được.

Thu nhập có tháng chạm mốc 78 triệu, còn được công ty hỗ trợ tiền xe

Cuộc sống trong căn phòng giá 260 NDT càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh những chia sẻ của Hoàng về thu nhập và các khoản hỗ trợ mà anh nhận được trong công việc.

Trong một bài đăng, nam kỹ sư cho biết sau hơn 1 năm đi làm, cuối cùng anh cũng có một tháng nhận được khoản tiền khiến mình hài lòng kể từ khi tốt nghiệp. Tổng thu nhập tháng đó chạm mốc 20.000 NDT (khoảng 78 triệu đồng). Đây không phải mức lương cố định hàng tháng. Trong tháng đặc biệt này, Hoàng vừa được tăng lương, vừa nhận thưởng hiệu suất, cộng thêm tiền tăng ca dịp Quốc khánh được tính gấp 3.

Sau gần 3 năm làm việc tại BYD, Hoàng cũng đã được thăng lên cấp E, tức một bậc cao hơn trong hệ thống cấp độ nhân sự của công ty. Việc lên cấp cũng cho thấy công việc của anh đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn đầu, khi Hoàng chủ yếu tập trung làm quen với môi trường và nhịp độ công việc. Công việc của anh vì thế có nhiều thay đổi so với thời gian đầu. Nếu trước đây nam kỹ sư dành phần lớn thời gian để làm quen với nhịp độ công việc và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thì về sau, anh phải dành nhiều thời gian hơn cho việc giao tiếp, trao đổi và phối hợp với mọi người.

Có thời điểm việc liên tục phải làm việc với nhiều người khiến cảm xúc của Hoàng dễ dao động. Anh cho biết đang cố gắng điều chỉnh bản thân để thích nghi tốt hơn. Bù lại, tình trạng tăng ca gần đây đã giảm bớt và lịch làm việc cũng dần trở lại nhịp nghỉ 2 ngày cuối tuần.

Không chỉ có thu nhập, công việc còn mang đến cho Hoàng một số khoản hỗ trợ khác. Sau khi mua một chiếc xe nội bộ của công ty, anh bắt đầu thường xuyên lái xe đi chơi vào cuối tuần. Điều khiến Hoàng thấy thuận tiện là chỗ đỗ xe và trạm sạc đều nằm ngay dưới khu ký túc xá, đồng thời không mất phí. Ngoài ra, anh còn được hỗ trợ khoảng 700 NDT/tháng (khoảng 2,7 triệu đồng) tiền xe.

Nhờ có phương tiện riêng, những ngày cuối tuần không phải đi làm cũng trở nên thoải mái hơn. Anh có thể dành thời gian lái xe đi ngắm biển, leo núi, cắm trại, tìm quán ăn mới hoặc khám phá những địa điểm ít người. Hoàng cũng từng đi xem nhiều concert và gần đây bắt đầu sắm thêm đồ cắm trại để thử những sở thích mới.

Như vậy, khoản tiền tiết kiệm được từ việc ở ký túc xá không chỉ giúp Hoàng giảm chi phí sinh hoạt mà còn tạo thêm dư địa để anh dành tiền và thời gian cho những trải nghiệm cá nhân.

Sau gần 3 năm đi làm, Hoàng không đặt ra quá nhiều kế hoạch xa xôi. Trong một bài đăng, anh chỉ viết ngắn gọn về định hướng của mình: “Không có gì để hình dung quá xa, chú trọng vào hiện tại.”

Nguồn: Xiaohongshu.