Ngọc Thiệp - Chi Đỡi lần đầu bật mí: Từ đồng nghiệp feedback thẳng thắn đến “người nhà” lúc nào không hay

Tình bạn của giới sáng tạo nội dung thế mà thú vị.

Có những tình bạn bắt đầu bằng một lời khen. Cũng có những tình bạn lại bắt đầu bằng… những màn feedback thẳng mặt chẳng ai đỡ nổi!

Ngọc Thiệp và Chi Đỡi từng là hai đồng nghiệp như thế.

Từ những ngày đầu làm việc chung, cả hai không ngại “chê” nhau thẳng tay, từ tính cách đến cách làm nội dung. Thậm chí, có những lời feedback đến giờ nhắc lại vẫn đủ khiến đối phương “tự ái”. Thế nhưng chẳng ai ngờ, chính những lần va chạm ấy lại trở thành điểm bắt đầu cho một tình bạn thân thiết.

Cùng nghe Ngọc Thiệp và Chi Đỡi kể chuyện từ đồng nghiệp feedback thẳng mặt đến “người nhà” lúc nào không hay.

Rồi đến khi không còn làm chung, mỗi người bước sang một hành trình riêng, những cuộc gặp trực tiếp cũng thưa dần. Nhưng kết nối thì không biến mất. Một dòng tin nhắn, một lần comment tương tác, một cuộc gọi khi người kia cần… đôi khi chẳng cần ở cạnh nhau mỗi ngày, vẫn có thể biết người bạn của mình đang sống thế nào, đang vui hay đang có chuyện gì.

Và có lẽ, tình bạn lâu năm cũng giống như một kiểu “người nhà”: không nhất thiết phải xuất hiện mọi lúc, nhưng khi cần thì vẫn ở đó. Những điều nhỏ bé như một tin nhắn, video call, một lần hỏi han hay chủ động quan tâm cũng đủ để khoảng cách trở nên ngắn lại, để người ta bớt phải “nhớ và lo” một mình và có thêm thời gian cho những kết nối thật.

Với Gen Z, những kết nối ấy ngày càng có nhiều cách để được duy trì. Không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày, không cần lúc nào cũng nói những điều thật lớn lao, đôi khi chỉ là một lần tương tác, một cuộc gọi, một lời hỏi thăm đúng lúc. Quan trọng là giữa rất nhiều việc phải nhớ và phải lo, mình vẫn dành được một khoảng cho những người thực sự quan trọng.

Cả hai cũng sẽ hé lộ thêm về những câu chuyện về tình bạn, mối quan hệ thân thiết trong talkshow lần này.

Và đó cũng là điều “HERE TO HEAR” - Kenh14 x Viettel Tammi” muốn mang đến: một series nơi mọi người cùng ngồi lại, kể về những mối quan hệ và những cách rất riêng để giữ một kết nối ở lại. Từ tình bạn, gia đình đến những người mình thương, mỗi tập sẽ mở ra một câu chuyện về những cuộc gặp, những lần xa nhau, những cuộc điện thoại, những lần tương tác hay đơn giản là một điều chưa kịp nói - nhưng lại đủ để cho thấy người kia quan trọng đến thế nào của các cặp đôi yêu đương, đồng nghiệp,...

Không chỉ kể về những kết nối đang có, series này còn đặt câu hỏi về cách công nghệ đang trở thành một phần trong đời sống và giúp con người ở gần nhau hơn. Bởi giữa một cuộc sống ngày càng bận rộn, đôi khi điều chúng ta cần không phải thêm một việc để nhớ, mà là một cách để bớt “nhớ và lo” những chuyện vụn vặt, để có thêm thời gian và tâm trí dành cho những người thực sự quan trọng.

Từ mong muốn giúp những điều trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, Viettel Tammi hướng tới vai trò của một “Người nhà” luôn ở phía sau, chủ động hỗ trợ những việc nhỏ để mỗi người có thêm thời gian và tâm trí dành cho những người mình thương. Với Viettel Tammi, tinh thần “Người nhà” cũng bắt đầu từ những điều rất đời thường: giúp việc kết nối và quan tâm đến người mình thương trở nên EZ hơn, ngay cả khi không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Từ những cuộc gọi video, data miễn phí cho đến các tiện ích trong Tammi, công nghệ không thay thế sự quan tâm, mà đứng phía sau để san sẻ những việc nhỏ trong cuộc sống.

Khi những việc phải nhớ, phải lo được Tammi hỗ trợ, mỗi người có thể nhẹ đầu hơn để dành thời gian cho những điều quan trọng hơn: một cuộc gọi về nhà, một bữa cơm cùng nhau hay đơn giản là vài phút thật sự lắng nghe. Bởi đôi khi, để gần nhau hơn, chúng ta chỉ cần một “Người nhà” giúp mọi thứ trở nên EZ.

Và mở màn cho hành trình ấy là câu chuyện của Ngọc Thiệp & Chi Đỡi - hai người từng bắt đầu bằng những màn “feedback thẳng mặt”, rồi chẳng biết từ lúc nào đã trở thành “người nhà” của nhau.

Bật mí là Chi Đỡi còn xúc động sụt sùi trong talkshow luôn nha. Cả hai chia sẻ chuyện gì đây?

Nếu đã từng “không ưa nhau” đến mức bằng mặt không bằng lòng, điều gì khiến hai người vẫn giữ được nhau sau khi mỗi người có một cuộc sống riêng? Từ những đồng nghiệp thường xuyên feedback thẳng mặt, họ đã trở thành bạn thân như thế nào? Và khi nhìn thấy đối phương ngày càng trưởng thành, thành công trên con đường riêng, liệu người bạn ấy còn là một phần trong những điều khiến mình muốn cố gắng hơn?

Đón xem để cùng Ngọc Thiệp và Chi Đỡi khám phá những cách “giữ kết nối” tưởng quen mà không phải ai cũng biết. Chương trình sẽ phát trên YouTube Kenh14 Speical, Fanpage Kenh14.vn, Fanpage Kenh14 Special và Fanpage Viettel Tammi, Youtube Viettel Tammi.

Người nhà không chỉ là những người có chung một mái nhà. Đó có thể là bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, hay những người đang chăm sóc và hỗ trợ mình mỗi ngày. Khác nhau về vai trò, nhưng họ đều là những người mình muốn kết nối, quan tâm và có mặt khi cần. Với Viettel Tammi, “Người nhà” là tất cả những kết nối quan trọng trong cuộc sống – nơi công nghệ đứng phía sau để việc liên lạc, chia sẻ và chăm sóc trở nên đơn giản hơn. Từ video call, chat, free data đến các tiện ích kết nối người – thiết bị – dịch vụ, Tammi giúp những việc nhỏ được san sẻ, để mỗi người bớt nhớ, bớt lo và có thêm thời gian cho những kết nối thật sự quan trọng. Đó cũng là tinh thần của “Zì cũng EZ” – campaign dành cho Gen Z, nơi Tammi đồng hành cùng một thế hệ đang kết nối với rất nhiều “người nhà” theo những cách rất riêng: một cuộc gọi cho bố mẹ, một tin nhắn cho bạn thân, một cuộc họp với đồng nghiệp hay sự hỗ trợ dành cho người mình chăm sóc. Nhà có Tammi, Zì cũng EZ Tải Viettel Tammi ngay hôm nay Khám phá nền tảng cuộc sống số hợp nhất và kết nối với những “người nhà” của bạn theo cách EZ hơn.



