Căn nhà theo công thức 6 - 3 - 1 của cặp đôi 35 tuổi và… lười

Sau hơn 1 năm sinh sống, cặp đôi vẫn thấy hài lòng với căn nhà này.

Mỗi căn nhà đều có một phong cách riêng và nhìn cách chủ nhân chọn màu sắc, nội thất hay để lại những khoảng trống cũng đủ thấy được gu sống của họ. Với blogger Âu Oai Oai (35 tuổi, đang sống ở Tứ Xuyên - Trung Quốc), căn nhà của vợ chồng cô mang đậm phong cách industrial: bê tông, gỗ, kim loại, cây xanh và sự rộng rãi.

Vọợ chồng Oai Oai

Đây cũng là một căn nhà được thiết kế theo tinh thần “lười biếng”: mọi thứ ưu tiên sự thuận tiện, vừa đủ và thoải mái cho những ngày chỉ muốn ở nhà.

Căn nhà 148m² có chi phí cải tạo và decor 2 tỷ đồng

Từ khi chuyển vào căn nhà này, vợ chồng Âu Oai Oai đã xác định phong cách industrial (tạm dịch là phong cách công nghiệp - PV). Cặp đôi lựa chọn giữ nguyên vẻ thô của bê tông thay vì sơn tường. Căn nhà cũng không làm trần thạch cao, nhờ đó giữ được chiều cao thực tế khoảng 2,8m.

Căn nhà có diện tích 148m². Tổng chi phí cải tạo và hoàn thiện được chia sẻ vào khoảng 500.000 NDT (gần 2 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Nhìn qua, không gian có vẻ tối giản và thậm chí khá “ít đồ”, nhưng phần lớn chi phí lại nằm ở quá trình xử lý bề mặt và việc lựa chọn từng món nội thất.

Căn nhà theo phong cách industrial

Căn nhà của vợ chồng Oai Oai là căn hộ cũ đã qua sử dụng. Vì vậy để giữ được bề mặt bê tông nguyên bản, cặp đôi đã loại bỏ lớp sơn latex, bột trét và vữa xi măng cũ, sau đó mài thủ công từng chút cho đến khi lộ hoàn toàn lớp bê tông. Bề mặt tiếp tục được làm sạch và phủ một lớp bảo vệ mờ để hạn chế bụi. So với cách sơn tường thông thường, quy trình này mất nhiều thời gian và chi phí hơn.

Phần điện cũng được xử lý theo tinh thần industrial. Các đường ống mạ kẽm được đi nổi, một số đoạn được thợ uốn trực tiếp tại chỗ. Đèn trong nhà chủ yếu sử dụng thép không gỉ và kim loại đúc, vừa đáp ứng nhu cầu chiếu sáng vừa đáp ứng tinh thần industrial cho không gian.

Âu Oai Oai chia sẻ rằng với một căn nhà tối giản, phần khiến cô tốn công nhất không hẳn là hoàn thiện mà là gu thẩm mỹ khi chọn nội thất. Một thiết bị gia dụng có thiết kế không phù hợp cũng có thể làm ảnh hưởng đến tổng thể căn nhà.

Không gian được phối theo công thức 6 - 3 - 1: 60% bê tông, 30% gỗ tự nhiên và 10% xanh dương. Màu xanh Klein Blue được sử dụng như điểm nhấn, giúp nền bê tông và gỗ bớt lạnh.

Cây xanh cũng được đưa vào những góc vốn để trống như ban công, trước cửa sổ hay trên tường bê tông. Âu Oai Oai thích những loại cây nhiệt đới vì không cần chăm sóc quá cầu kỳ, mỗi tuần chỉ cần tưới nước đơn giản.

Cây xanh được đặt rải rác trong nhà

Ban công cũng ngập tràn các loại cây cảnh

Sau hơn 1 năm chuyển vào sống trong căn nhà, vợ chồng Oai Oai hoàn toàn thoải mái và yêu thích không gian này. “Nhà vốn là không gian thể hiện gu thẩm mỹ của riêng mình. Lười biếng, thoải mái, tự do. Ở trong một căn nhà như vậy, ngẩn ngơ, phơi nắng, chơi với mèo, ngắm cây xanh lớn lên - đó chính là niềm vui tuyệt vời nhất” - blogger nói.

Thiết kế được tối ưu hóa dành cho cặp đôi 35 tuổi và… lười

Ngay từ lúc thiết kế, Âu Oai Oai đã cố gắng loại bỏ những bất tiện nhỏ trong sinh hoạt. Lối vào được bố trí khu vực thay giày, treo áo khoác và túi xách. Chú chó có thể được vệ sinh tại bồn rửa ngay cửa trước khi chạy vào nhà.

Phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế liên thông. Đảo bếp vừa có thể chuẩn bị đồ ăn, dùng bữa, vừa có thể trở thành chỗ làm việc đồng thời tiết kiệm diện tích vừa giúp các thành viên trong nhà dễ tương tác hơn. Cặp đôi còn lắp thêm một bồn lọc nước để có thể lấy nước và rửa cốc ngay gần đó.

Bồn rửa được đặt ở ngay cửa ra vào để rửa chân cho chú chó cưng trước khi vào nhà

Khu vực để xe đạp, đi giày và treo mũ cũng ở gần cửa ra vào

Phòng khách nối liền bếp và có đảo bếp

Vòi nước được lắp ngay trên đảo bếp

Những khoảng trống lớn được giữ lại thay vì cố lấp đầy bằng tủ hay đồ trang trí. Với cô, một ngôi nhà phù hợp là nơi có thể tiếp tục thay đổi theo nhu cầu sống: “Nội thất phong cách industrial giúp không gian có điểm nhấn. Nhà gần như không sử dụng quá nhiều hệ tủ đóng sẵn, nhưng tôi luôn cố gắng lên kế hoạch lưu trữ thật kỹ để căn nhà có thể duy trì cảm giác rộng và thoáng. Để lại nhiều khoảng trống cũng là cách dành chỗ cho những thay đổi, nâng cấp trong tương lai”.

Quan điểm này cũng xuất hiện trong cách Âu Oai Oai mua sắm sau tuổi 30.

Cô chia sẻ rằng những bộ quần áo đẹp không còn hấp dẫn mình như trước. Thay vào đó, cô quan tâm hơn đến chất liệu, cảm giác khi sử dụng và việc một món đồ có thể đồng hành trong nhiều năm. Nội thất cũng vậy. Không còn nhìn thấy một món đồ mình thích là lập tức muốn mang về nhà, cô cân nhắc kỹ hơn trước khi mua và ưu tiên những thứ thực sự phù hợp với cuộc sống lâu dài.

Phòng ngủ sơn latex ở tường nhưng phần trần vẫn để nguyên

Nối liền phòng ngủ là khu vực thay đồ và phòng tắm

Khu vực vệ sinh và bồn tắm

Ở tuổi 35, Oai Oai yêu thích bản thân hiện tại hơn tuổi 25. Sự bồng bột và hấp tấp của những năm đôi mươi dần được thay bằng việc biết dành sự ưu ái cho bản thân và cuộc sống.

“Đến năm 35 tuổi, tôi thấu hiểu cuộc sống hơn tuổi 25 và thích phiên bản hiện tại của mình. Hạnh phúc chính là những điều nhỏ bé, vụn vặt trong cuộc sống. Mỗi ngày gặp những chú mèo trong khu nhà cũng đủ chữa lành những mệt mỏi.

Từ từ trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình, tận hưởng từng chút thay đổi. Cũng phải biết sẵn sàng chi tiền cho những điều mình yêu thích, sưu tầm những món đồ của các tác giả yêu thích, để bản thân vui vẻ.

Không vội vàng, không hấp tấp, cứ chậm rãi trưởng thành. Một phiên bản biết yêu cuộc sống của mình mới là dáng vẻ đẹp nhất” - Oai Oai nói.

Một số món đồ decor, đồ chơi trong nhà

(Ảnh: Xiaohongshu)