Huy Forum mở bao nhiêu tab trong một ngày làm việc?

Đứng lớp, livestream, chuẩn bị nội dung rồi di chuyển đến sự kiện khác, một ngày của Huy Forum gần như luôn trong trạng thái "chạy nhiều tab". Khi những vai trò ngày càng mở rộng, cách anh tổ chức công việc cũng dần thay đổi để theo kịp nhịp sống mà chính Huy từng ví von như "sống ở khu tự trị".

Nếu chỉ nhìn Huy Forum qua những video viral hay các buổi livestream dạy tiếng Anh thu hút lượng lớn người xem, công việc phía sau màn hình có thể trông khá gọn gàng. Một buổi học bắt đầu, Huy xuất hiện trước máy quay, trò chuyện với viewer rồi kết thúc sau vài tiếng. Nhưng phần dễ nhìn thấy ấy thực tế chỉ là một lát cắt nhỏ trong cả ngày làm việc.

Trước mỗi buổi lên sóng là thời gian kiểm tra giáo án, chuẩn bị tài liệu, tìm kiếm thông tin và sắp xếp nội dung. Khi livestream bắt đầu, hàng loạt cửa sổ cũng được mở cùng lúc để phục vụ việc giảng dạy và tương tác. Buổi học kết thúc, những "tab" khác lại tiếp tục: file cần xử lý, nội dung cần chỉnh sửa, kế hoạch cho dự án kế tiếp hoặc một lịch hẹn đang chờ phía sau.

Một ngày của Huy Forum luôn trong trạng thái "chạy nhiều tab"

Những ngày phải di chuyển, "bàn làm việc" của Huy cũng thay đổi liên tục. Quán cà phê, phòng chờ hay hậu trường một sự kiện đều có thể trở thành nơi để Huy chỉnh sửa tài liệu hoặc kiểm tra lại nội dung cho lịch trình kế tiếp.

Với Huy, chuyện mở nhiều tab vì thế không đơn thuần là một thói quen trên trình duyệt. Nó khá giống cách một ngày của anh đang vận hành: nhiều đầu việc cùng tồn tại và liên tục chuyển đổi.

"Mình cần một chiếc máy có thể mở cùng lúc phần mềm giảng dạy, công cụ làm nội dung và vài chục tab trình duyệt mà không bị giật, lag giữa chừng. Với lịch trình hiện tại, mình gần như không có khoảng trống để xử lý những sự cố máy móc bất ngờ", Huy chia sẻ.

Và ASUS ExpertBook là chiếc laptop Huy tin tưởng lựa chọn cho phần lớn những tác vụ ấy. Yêu cầu của Huy với thiết bị xuất phát trực tiếp từ chính cách anh làm việc: đủ ổn định cho những buổi livestream kéo dài, có thể xử lý nhiều tác vụ cùng lúc và thuận tiện khi phải liên tục thay đổi địa điểm.

Laptop có thể được coi là "vật bất ly thân" trong lịch trình của Huy Forum

Một điểm khá thú vị là cách Huy tận dụng công nghệ cho các task việc cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong hình ảnh của anh những năm gần đây.

Huy Forum vẫn được nhiều người biết đến với vai trò giáo viên IELTS và nhà sáng tạo nội dung giáo dục. Đây vẫn là công việc anh duy trì đều đặn. Song song với đó, anh hiện diện ngày càng nhiều ở các dự án, sự kiện nổi bật với nhiều vai trò: diễn giả hay KOL trong các hoạt động về thời trang và thương hiệu.

Lịch trình càng mở rộng, yêu cầu về cách sắp xếp công việc và tận dụng công nghệ càng rõ rệt. Mỗi người phải tìm ra cách vận hành tối ưu để mọi thứ không trở nên quá tải. Với Huy, laptop vì thế không đơn thuần là thiết bị để làm việc, mà gần như trở thành "trạm điều phối" giúp anh chuyển nhanh giữa nhiều đầu việc và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

ASUS ExpertBook là chiếc laptop Huy Forum sử dụng cho nhiều tác vụ trong ngày

Sự kết hợp giữa Huy Forum và ASUS ExpertBook vì thế cũng gợi ra một góc nhìn khá gần với đời sống của người trẻ đa nhiệm hiện nay. Một người có thể là giáo viên vào buổi sáng, nhà sáng tạo nội dung vào buổi chiều và xuất hiện trong một sự kiện nổi bật vào tối cùng ngày. Ranh giới giữa học tập, công việc và trải nghiệm cá nhân ngày càng linh hoạt hơn.

Khi đó, công nghệ hữu ích nhất có lẽ là công nghệ đủ "vừa vặn" để người dùng ít phải nghĩ về nó và có thêm thời gian tập trung vào điều mình muốn làm.

Sự kết hợp giữa Huy Forum và ASUS ExpertBook cũng cho thấy cách một người trẻ tận dụng công nghệ để làm việc linh hoạt, theo đuổi nhiều vai trò và liên tục mở rộng trải nghiệm của mình.

Với Huy Forum, lịch trình "khu tự trị" có thể vẫn sẽ tiếp tục dày thêm bởi những đầu việc mới. Nhưng nhìn xa hơn, chính việc chủ động thử sức ở nhiều không gian cũng đang tạo nên hình ảnh một người trẻ không tự giới hạn mình trong một vai trò cố định. Và giữa một cuộc sống luôn có thêm "tab" mới được mở ra, công nghệ trở thành công cụ để mỗi người làm việc hiệu quả hơn và luôn có thời gian cho những trải nghiệm thú vị của riêng mình.