Chị M. kể chuyện qua đêm với anh thợ cắt tóc kém 8 tuổi đang có bạn gái: Câu chuyện gây tranh cãi sau khi lên sóng

Một cặp đôi chênh nhau 8 tuổi gây tranh cãi khi chia sẻ cách họ đến với nhau trên sóng 1 talkshow nổi tiếng về hôn nhân.

Mới đây, câu chuyện tình yêu và hôn nhân của một cặp đôi chênh lệch 8 tuổi được chia sẻ trên chương trình talkshow về hôn nhân nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo đó, chị M. (36 tuổi) và anh P. (28 tuổi, làm nghề cắt tóc) đã có dịp kể lại hành trình gặp gỡ và nên duyên. Tuy nhiên, những chia sẻ của cả hai nhanh chóng gây tranh luận bởi thời điểm bắt đầu mối quan hệ, P. đang có bạn gái còn M. cũng đang có bạn trai.

Cặp đôi trên sóng chương trình, gây tranh cãi khi chia sẻ câu chuyện tình yêu.

Theo lời kể của M., cô từng đến tiệm của P. để cắt tóc nhưng khi đó không có ấn tượng đặc biệt với anh. Sau đó, cả hai tình cờ gặp lại trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn. Lúc này, M. cho biết cô thấy P. đẹp trai và bắt đầu có tình cảm nên chủ động rủ anh đi khách sạn ngay trong đêm, vào khoảng năm 2020.

Sau đêm hôm đó, cả hai quyết định chia tay người yêu để tiến đến với nhau. P. kể thời điểm này bản thân đang yêu một cô gái ở Tân Bình, TP.HCM (trước khi sát nhập), trong khi anh làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi sáp nhập), nên cả hai yêu xa khoảng 4-5 tháng, tình cảm dần nhạt đi.

Chuyện tình của M. và P. sau đó từng vấp phải sự phản đối từ hai bên gia đình vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng hẹn hò, M. có thai và cả hai chính thức kết hôn. Đến nay, cặp đôi đã có 7 năm chung sống.

Ngay khi đoạn cắt chương trình được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện lập tức gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Điểm khiến phần đông bình luận tập trung tranh luận không nằm ở khoảng cách 8 tuổi, mà ở việc cả hai bắt đầu tiến đến với nhau khi vẫn đang trong những mối quan hệ khác. Với nhiều người, yêu xa hay tình cảm đã nhạt dần không đồng nghĩa một mối quan hệ đã chính thức kết thúc. Vì vậy, việc bắt đầu một mối quan hệ mới trước khi chia tay người cũ vẫn bị cho là vượt qua ranh giới trong tình yêu.

Đặc biệt, chi tiết M. chủ động rủ P. đi khách sạn ngay trong lần gặp lại, trong khi cả hai khi đó đều đang có người yêu, khiến câu chuyện càng gây tranh cãi. Một bộ phận netizen cho rằng nếu đã không còn muốn tiếp tục, cả hai nên kết thúc mối quan hệ cũ trước khi tiến đến với nhau, thay vì để hai chuyện diễn ra cùng lúc.

Bên cạnh đó, cả cặp đôi kể lại câu chuyện khá thoải mái trên sóng cũng khiến nhiều người khó hiểu. Một số ý kiến cho rằng, dù cả hai sau đó đều chia tay người yêu cũ, việc đã phát sinh quan hệ với nhau khi vẫn đang có người yêu vẫn bị xem là ngoại tình. Vì vậy, việc câu chuyện được kể lại với tâm thế khá thoải mái càng khiến một bộ phận netizen cho rằng cặp đôi đang nhìn nhận nhẹ nhàng một hành động mà họ vốn không đồng tình.

Từ đó, tranh luận của netizen chủ yếu xoay quanh quan điểm yêu đương và cách nhìn nhận hành động của cặp đôi ở thời điểm bắt đầu mối quan hệ, thay vì chuyện chênh lệch tuổi tác hay cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Một cư dân mạng bình luận: “Ủa có thể là đang yêu xa hay hết yêu nhưng mình phải chấm dứt hoàn toàn rồi mới tiến tới với người khác chứ, như này tính ra là ngoại tình mà.”

Bên dưới các đoạn video, nhiều bình luận cũng bày tỏ sự không đồng tình: “Cảm lạnh quá”, “Kể hào hứng vậy chứ ngẫm kỹ thấy sai sai mà mấy bà”, “Ê luôn ấy”,”Tôi không thể hiểu được sau khi bạn gái cũ anh kia xem cái này thì sẽ nghĩ gì?”, “Sao lại đưa người thứ 3 lên sóng vậy…?".

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng chuyện tình cảm của hai người là lựa chọn cá nhân, nhưng việc công khai kể lại quá trình bắt đầu mối quan hệ vẫn có thể khiến người nghe có những cách nhìn khác nhau.

Không dừng lại ở phần bình luận dưới video, một số cư dân mạng còn tìm đến trang cá nhân của cặp đôi để đặt câu hỏi về câu chuyện năm xưa. Đáng chú ý, khi một người để lại bình luận: “Người yêu cũ tốt số”, M. đáp lại: “Tốt chứ sao chứ lấy giờ mất công ở nhà cao cửa rộng đi xe sang, đeo vàng đỏ tay sao”.

Hiện câu chuyện về cách cặp đôi đến với nhau vẫn nhận được sự quan tâm và tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.