Chân dung 3 sếp tổng "profile khủng" đang là đại biểu HĐND ở Hà Nội, Quảng Trị và Ninh Bình

Cả 3 đều là con nhà nòi kinh doanh và đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái liên quan đến gia đình.

Thế hệ F2 của những gia đình kinh doanh nổi tiếng đang xuất hiện ở một vai trò mới: bên cạnh việc tiếp quản các vị trí quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình, họ còn tham gia vào hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Trong nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân (HĐND) 2026 - 2031, 3 đại biểu HĐND gây chú ý là TGĐ Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang, Phó TGĐ TC Group Nguyễn Anh Tú, lần lượt trúng cử đại biểu HĐND tại các tỉnh/thành Quảng Trị, Hà Nội và Ninh Bình

Điểm chung của cả ba là đều sinh trong những gia đình có nền tảng kinh doanh lâu năm, sau đó lần lượt đảm nhận các vị trí quản lý tại doanh nghiệp gia đình.

Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Viết Vương là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Theo tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Viết Vương sinh ngày 22/12/1994, quê tại xã Bến Hải, Quảng Trị và tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 6/2021 - 3/2023, Nguyễn Viết Vương đảm nhận vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Từ tháng 4/2023 đến nay, doanh nhân này là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, Nguyễn Viết Vương được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 91,47%, là đại biểu trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ này.

Bên cạnh vai trò tại doanh nghiệp, Nguyễn Viết Vương còn được công chúng biết đến với cuộc hôn nhân cùng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Hai người chính thức về chung một nhà vào năm 2025.

Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ T&T Group, đại biểu HĐND TP Hà Nội

Đỗ Vinh Quang là con trai thứ 2 của doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Theo tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đỗ Vinh Quang sinh ngày 4/2/1995 tại phường Cửa Nam, Hà Nội. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và cao học ngành Quản trị Tài chính.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang (Ảnh: FBNV)

Từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2021, Đỗ Vinh Quang là Chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư của T&T Group. Song song đó, anh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội tại Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T từ tháng 11/2019 đến nay và Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail từ tháng 9/2020 đến nay.

Từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022, anh giữ vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư của T&T Group. Tháng 12/2021, anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản T&T Homes.

Từ tháng 7/2022 đến nay, Đỗ Vinh Quang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Anh đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T từ tháng 8/2022; Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần từ tháng 7/2024; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) từ tháng 4/2025 và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội từ tháng 1/2026.

Ngoài công việc kinh doanh và bóng đá, Đỗ Vinh Quang còn được biết đến với cuộc hôn nhân cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Hai người kết hôn vào tháng 10/2022 và đã có 2 nhóc tì.

Nguyễn Anh Tú - Phó Tổng Giám đốc TC Group, đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Anh Tú là con trai doanh nhân Nguyễn Anh Tuấn - nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Thành Công (TC Group).

Theo tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Anh Tú sinh ngày 2/12/1998, quê tại thôn Kính Nỗ, xã Thư Lâm, Hà Nội. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Doanh nhân Nguyễn Anh Tú (đứng chính giữa) (Ảnh: TC Group)

Năm 22 tuổi, Nguyễn Anh Tú đảm nhận vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc Kế hoạch Chiến lược của Công ty CP Tập đoàn Thành Công. Chỉ sau khoảng nửa năm, đến tháng 1/2021, anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Phát triển sáng tạo của TC Group.

Bước ngoặt lớn đến vào tháng 1/2022. Nguyễn Anh Tú được giao vị trí TGĐ Công ty CP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời giữ chức Phó TGĐ kiêm Giám đốc Ban sáng tạo tại TC Group. Thời điểm đó, anh chưa đầy 24 tuổi.

Đến tháng 4/2023, chức vụ TGĐ Hyundai Thành Công Việt Nam của Nguyễn Anh Tú được tiếp tục duy trì, trong khi tại TC Group, anh giữ vị trí Phó TGĐ. Trong giai đoạn này, Nguyễn Anh Tú cũng xuất hiện tại một số sự kiện, hoạt động của hệ sinh thái Thành Công với vai trò đại diện doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2026, Nguyễn Anh Tú chuyển sang vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, đồng thời tiếp tục là Phó TGĐ TC Group.

(Tổng hợp)