Tiếc cho Doãn Hải My!

Phía dưới khoảnh khắc mới của nàng WAG, cư dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều.

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu vẫn thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội, từ nhan sắc, cuộc sống gia đình đến phong cách thời trang. Vì vậy một nàng WAG được quan tâm, mỗi lần cô đăng ảnh đời thường cũng dễ trở thành chủ đề bàn luận.

Mới đây, Doãn Hải My chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi Nhật Bản cùng Đoàn Văn Hậu. Trong clip, cô diện áo hoa xanh, quần trắng họa tiết hoa hồng, khoác thêm áo màu be sáng và phối cùng túi xách cùng tone màu.

Đoạn clip outfit check khi đi du lịch của Doãn Hải My

Dù Doãn Hải My vẫn giữ vững phong độ nhan sắc nhưng outfit của cô lại nhanh chóng khiến cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận netizen cho rằng cách phối nhiều họa tiết và màu sắc khiến tổng thể trở nên rối mắt, trong khi áo khoác dáng rộng cùng chiếc túi không tạo được điểm nhấn rõ ràng. Vì vậy nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi Doãn Hải My rất xinh nhưng outfit lại không phù hợp.

"Áo hoa xanh, quần hoa hồng, thả áo ra ngoài, thêm cái áo khoác mờ nhạt và thêm cái túi không có điểm nhấn", “Mắc lỗi phối đồ cơ bản luôn nên nhìn rối mắt quá thể. Cái này nó là gu ăn mặc rồi”, “Mình không ấn tượng với style phối đồ của bạn này lắm. Nhiều khi bạn share link đồ mà khó hiểu lắm”, “My rất đẹp nhưng lần này mix đồ chưa được oke, không đẹp ấy”,... là một số bình luận thắc mắc từ dân tình.

Ngược lại, không ít cư dân mạng vẫn dành lời khen cho Doãn Hải My. Những người này cho rằng cô có lợi thế về nhan sắc nên tổng thể vẫn thu hút, thậm chí nhận xét cô "mặc gì cũng đẹp".

“Phối đúng có gu mà bình luận nói cái gì vậy trời? Thật sự nhìn vô đúng hút mắt luôn đấy. Nếu không vừa ý thì mình có thể nói tinh tế một chút mà”, “Đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết”, “Trời ơi xinh đẹp thế này mà nói người ta, đúng vibe mình thích”, “Xinh thật sự. Không chê được chỗ nào”,... là những ý kiến bênh vực Doãn Hải My.

Về phần mình, vợ Đoàn Văn Hậu không có bất cứ phản hồi nào trước những tranh cãi này.

Những hình ảnh khác được Doãn Hải My chia sẻ

Thực tế, đây không phải lần đầu phong cách ăn mặc của Doãn Hải My trở thành chủ đề tranh luận. Tháng 6/2026 vừa, trong những hình ảnh đi hẹn hò và ăn quà vặt cùng Đoàn Văn Hậu, cô xuất hiện với một chiếc sơ mi xanh navy khá đơn giản. Tuy nhiên, phần áo có nhiều nếp nhăn khiến dân mạng chú ý.

Khi đó, một số ý kiến cho rằng hình ảnh trang phục chưa chỉn chu, đặc biệt khi Doãn Hải My vốn được biết đến với hình ảnh "tiểu thư Hà thành", từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam và thường xuyên đăng tải các nội dung liên quan đến thời trang, làm đẹp. Trong khi đó, những người khác cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc đời thường và không nên đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên cách ăn mặc của cô.

Chiếc áo từng gây chú ý của Doãn Hải My

Doãn Hải My sinh năm 2001, là nàng WAG khá nổi tiếng trong làng bóng đá. Cô được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 10. Thời điểm đó mỹ nhân này cũng bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò với Đoàn Văn Hậu.

Đến năm 2022, cặp đôi công khai mối quan hệ và chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Hiện tại vợ chồng Doãn Hải My đã có một nhóc tì kháu khỉnh, dễ thương.

Về công việc, trong khi Đoàn Văn Hậu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá thì Doãn Hải My cũng có công việc kinh doanh riêng đồng thời có thu nhập từ quảng cáo cho các nhãn hàng, gắn link sản phẩm. Cùng với đó cô cũng duy trì việc học, đang theo học Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội.

(Ảnh & Clip: TTNV)