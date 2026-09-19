Thu nhập của Doãn Hải My

Doãn Hải My từng thẳng thắn trả lời câu hỏi này trên livestream.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My luôn nhận được sự chú ý từ công chúng. Nếu Đoàn Văn Hậu là cầu thủ nổi tiếng, Doãn Hải My cũng được biết đến với hình ảnh nàng WAG xinh đẹp, có học thức. Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, sau đó lấn sân kinh doanh và hiện vừa học Thạc sĩ vừa làm việc.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên tương tác với cư dân mạng, chia sẻ về cuộc sống và công việc đồng thời thẳng thắn nhắc đến chuyện thu nhập.

Từ trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My đã hoạt động với vai trò người mẫu ảnh. Sau cuộc thi này, cô được nhiều người biết đến hơn, cơ hội công việc cũng mở rộng hơn.

Đến tháng 5/2021 - khi còn là sinh viên năm 3, Doãn Hải My lấn sân kinh doanh, mở một cửa hàng thương hiệu mỹ phẩm, phụ kiện dành cho nam giới ngay tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Tháng 8/2022, không lâu sau khi công khai chuyện hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My từng được hỏi về công việc và thu nhập trong một buổi livestream. Cô cho biết: "Tôi có sự nghiệp vững vàng, hiện đang làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm riêng nên vấn đề tài chính cũng không quá quan trọng. Nhưng mong mọi người đừng hỏi về thu nhập mỗi tháng của tôi là bao nhiêu nhé vì đây là vấn đề hết sức tế nhị mà".

Đến tháng 11/2023, khi được hỏi trên Instagram về công việc, Hải My tiết lộ hiện cô có 3 công việc: cửa hàng mỹ phẩm cho nam; quay clip, chụp hình cho các nhãn hàng; làm affiliate. Doãn Hải My cũng cho biết tương lai vẫn muốn tiếp tục học lên cao và đến hiện tại cô nàng đã thực hiện được dự định này.

Doãn Hải My chia sẻ về công việc vào tháng 11/2023

Như vậy, Doãn Hải My từng công khai nhiều nguồn thu nhập khác nhau, nhưng chưa đưa ra con số cụ thể về tổng thu nhập. Song nhiều người cũng cho rằng con số này không phải dạng vừa, nhất là khi nhìn vào cuộc sống đủ đầy của vợ chồng Đoàn Văn Hậu.

Trên trang cá nhân Hải My thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường sang chảnh như xài đồ hiệu đắt đỏ - đặc biệt là túi xách và giày dép, đi du lịch một năm nhiều lần,... Ngoài ra vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng sở hữu khối tài sản đáng kể với biệt thự ở ngoại thành Hà Nội, xe sang,...

Doãn Hải My có BST túi xách đến từ nhiều thương hiệu đắt đỏ như Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta,...

Công việc khá linh hoạt cũng là lý do Doãn Hải My thường dành thời gian cho người thân và bạn bè. Trong các trận đấu của CLB Công an Hà Nội lẫn ĐT Việt Nam, cô đều có mặt trên khán đài để cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh đó trong thời gian Đoàn Văn Hậu điều trị chấn thương ở nước ngoài, Doãn Hải My cũng ở cạnh đồng hành cùng chồng.

(Tổng hợp)