Cam thường check nhan sắc Doãn Hải My khi ở bên Văn Hậu trên phố ở Nhật Bản

Khoảnh khắc tình tứ lọt ống kính "team qua đường" của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu.

Mới đây, Doãn Hải My đã có chuyến bay sang Osaka (Nhật Bản) để cổ vũ hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội ở CLB Công An Hà Nội thi đấu AFC Champions League. Nàng WAG nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ sắc vóc rạng rỡ, gu thời trang giản dị nhưng vô cùng thời thượng. Bên cạnh thời gian dự khán các trận đấu, cô cũng tranh thủ trải nghiệm văn hóa bản địa, diện trang phục Kimono truyền thống và check-in tại các điểm đến nổi tiếng.

Sau khi kết thúc trận đấu, cặp đôi đã dành thêm thời gian ở lại để cùng nhau du lịch và khám phá xứ sở hoa anh đào. Những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng đã vô tình lọt vào ống kính của "team qua đường" và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù thời tiết Nhật Bản có mưa nhẹ, Văn Hậu và Hải My vẫn thoải mái dạo phố. Trong khi Hải My thích thú dùng điện thoại ghi lại cảnh vật xung quanh, Văn Hậu lại một tay cầm chiếc ô trong suốt che chắn cho vợ, tay còn lại vui vẻ giơ điện thoại chụp ảnh kỷ niệm cùng cô. Cả hai chọn trang phục khá đơn giản và năng động, chiều cao cùng ngoại hình nổi bật của cặp đôi vẫn khiến nhiều người dễ dàng nhận ra.

Tuy nhiên, chuyến du lịch lãng mạn của cặp đôi lại diễn ra giữa thời điểm Đoàn Văn Hậu phải nhận tin buồn về mặt sự nghiệp. Trước đó, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định xử phạt Đoàn Văn Hậu treo giò 4 trận kế tiếp cùng khoản tiền phạt 20 triệu đồng do pha vào bóng nguy hiểm với tiền vệ Doãn Ngọc Tân trong một trận đấu ở giải quốc nội. Ngay sau án phạt này, trang chủ FIFA đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và Văn Hậu đã chính thức bị gạch tên. HLV Kim Sang Sik quyết định không triệu tập Văn Hậu và trao cơ hội ở hành lang cánh trái cho những nhân tố khác như Cao Pendant Quang Vinh hay Lê Ngọc Bảo.