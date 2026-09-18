Tài sản của Beckham

Dù Beckham đã giải nghệ nhưng khoản thu nhập của huyền thoại bóng đá Anh vẫn là chủ đề khiến người hâm mộ bóng đá quan tâm.

Hành trình sự nghiệp của David Beckham không chỉ là câu chuyện về những cú sút phạt đền ma thuật hay các danh hiệu cao quý, mà còn là bản thiên tài về chiến lược thương mại hóa tên tuổi trong thế giới thể thao chuyên nghiệp. Từ một cầu thủ trẻ nhận vài chục bảng mỗi tuần tại Carrington, siêu sao người Anh đã từng bước biến kỹ năng chơi bóng và thương hiệu cá nhân thành một đế chế tài chính hùng mạnh.

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu những năm 1990 tại Manchester United. Khi mới ký hợp đồng đào tạo trẻ, Beckham chỉ nhận mức thù lao khiêm tốn khoảng 27,5 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc cùng thế hệ vàng 1992 đã nhanh chóng đưa anh lên nhóm ngôi sao hàng đầu. Giai đoạn 1997–2001, thu nhập của Beckham đạt khoảng 1,5 triệu bảng mỗi mùa, tương đương 28,000 đến 32,000 bảng một tuần. Bước ngoặt lớn nhất tại Old Trafford diễn ra vào tháng 5/2002, khi anh chốt bản hợp đồng kỷ lục trị giá 90,000 đến 100,000 bảng mỗi tuần (bao gồm 20,000 bảng tiền bản quyền hình ảnh). Mức lương 4,6 triệu bảng mỗi năm này chính thức biến anh thành cầu thủ hưởng thù lao cao nhất giải Ngoại hạng Anh thời điểm đó.

Beckham nhận số tiền cực cao ở MU (Ảnh: Man Utd)

Mùa hè 2003, chuyển sang Real Madrid, Beckham vươn mình thành biểu tượng toàn cầu. Tại Santiago Bernabéu, mức thù lao của anh chạm mốc khoảng 20 triệu USD mỗi năm (tương đương 380,000 USD mỗi tuần). Mức lương khổng lồ này hoàn toàn tương xứng với giá trị truyền thông và thương mại mà anh mang lại cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Năm 2007, quyết định chuyển sang Los Angeles Galaxy tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) của Beckham đã tạo nên một cú sốc lớn, nhưng đó lại là bước đi tài chính thiên tài nhất sự nghiệp của anh. Dù chấp nhận giảm 70% lương cơ bản xuống còn 6,5 triệu USD mỗi năm, cựu thủ quân tuyển Anh đã khôn khéo cài vào hợp đồng hai điều khoản lịch sử: hưởng phần trăm doanh thu của câu lạc bộ (từ bán vé, tài trợ đến dịch vụ) và quyền mua suất thành lập một đội bóng MLS mới sau khi giải nghệ với giá cố định 25 triệu USD. Kết quả là sau 5 năm thi đấu tại Mỹ, tổng thu nhập của Beckham vượt mốc 250 triệu USD, trung bình khoảng 50 triệu USD mỗi năm.

Beckham trở thành biểu tượng toàn cầu (Ảnh: Getty)

Trong giai đoạn này, anh cũng có hai bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn tới AC Milan vào các năm 2009 và 2010 để duy trì phong độ, trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trong màu áo Paris Saint-Germain vào năm 2013. Tại nước Pháp, Beckham gây ấn tượng mạnh khi tuyên bố dành toàn bộ 100% khoản lương thi đấu trong 5 tháng để quyên góp cho một quỹ từ thiện dành cho trẻ em tại Paris.

Bên cạnh tiền lương trên sân cỏ, sức hút vượt giới hạn thể thao giúp Beckham kiếm thêm hàng chục triệu USD mỗi năm ở thời kỳ đỉnh cao nhờ các hợp đồng quảng cáo béo bở với các nhãn hàng. Tầm nhìn kinh doanh của anh được hiện thực hóa trọn vẹn khi quyền mua đội bóng năm xưa được kích hoạt để thành lập Inter Miami CF. Đội bóng này sau đó vọt tăng giá trị lên mức hàng tỷ USD, góp phần đưa tổng tài sản của gia đình Beckham vượt mốc 450 triệu USD và khẳng định vị thế của anh như một biểu tượng kinh doanh thể thao thành công nhất mọi thời đại.