"Khẩu chiến" giữa ông Park Hang-seo và chủ tịch CLB Thái Lan liên quan đến bóng đá Việt Nam

Ông Park Hang-seo chê "bóng đá Thái Lan cứ mãi thua Việt Nam", chủ tịch CLB Thái Lan lên tiếng đáp trả.

Màn khẩu chiến giữa HLV Park Hang-seo và Chủ tịch Ratchaburi FC Thanawat Nitikarnjana đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bóng đá khu vực. Căng thẳng bùng nổ ngay sau lượt trận thứ ba giải Hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2), xuất phát từ những phản ứng gay gắt của chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho công tác trọng tài.

Trong trận hòa 1-1 đầy bức xúc giữa Kanchanaburi FC và Nakhon Pathom, HLV Park Hang-seo đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Đội bóng của ông sớm rơi vào thế thiếu người từ phút 40 sau khi ngoại binh Jean Hebert nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Dù vượt lên dẫn trước ở phút 67, Kanchanaburi vẫn bị gỡ hòa ở những phút cuối trận bởi một bàn thắng gây tranh cãi. Thiếu vắng công nghệ VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Nakhon Pathom bất chấp các góc quay chậm cho thấy cầu thủ chủ nhà đã rơi vào thế việt vị. Bất bình trước các quyết định trên sân, nhà cầm quân 68 tuổi không ngần ngại chỉ trích gay gắt tổ trọng tài, đồng thời đưa ra nhận định chấn động khi cho rằng cách cầm còi yếu kém này là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể tiến xa và "cứ mãi thua Việt Nam".

Phát biểu chạm tới tự tôn dân tộc của ông Park ngay lập tức nhận lại đòn phản công đanh thép từ phía Thái Lan. Chiều 17/9, Chủ tịch Ratchaburi FC – ông Thanawat Nitikarnjana – đã lên tiếng đáp trả. Dù không chỉ đích danh, người đứng đầu Ratchaburi khẳng định vị HLV ngoại quốc kia đã phát ngôn thiếu chuẩn mực vì "không kiểm soát được cảm xúc của bản thân". Để chứng minh nhận định của ông Park là phiến diện, sếp lớn của Ratchaburi đã đưa ra hàng loạt bằng chứng việc Ratchaburi từng loại nhà vô địch V.League Nam Định tại AFC Champions League 2, hay thành tích thống trị hai năm liên tiếp của Buriram United trước các đại diện Việt Nam ở Cúp C1 Đông Nam Á, bên cạnh sức mạnh đồng đều từ các thế lực khác như Bangkok United hay BG Pathum United.

Màn khẩu chiến căng thẳng giữa ông Park hang-seo và chủ tịch 1 CLB ở Thái Lan (Ảnh: Ballthai)

Sự việc lần này càng thêm chú ý bởi cái duyên nợ gập ghềnh giữa HLV Park Hang-seo và bóng đá Thái Lan. Sau giai đoạn gặt hái vô số danh hiệu cùng tuyển Việt Nam và có 7 lần đụng độ kình địch Đông Nam Á, ông Park đã gây bất ngờ khi trở lại băng ghế huấn luyện để dẫn dắt Kanchanaburi FC từ tháng 7/2026 với bản hợp đồng 2 năm. Hiện tại, đội bóng của ông đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người kế nhiệm ông Park là HLV Kim Sang-sik lại đang tiếp tục duy trì thế lấn lướt trước người Thái với hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026.