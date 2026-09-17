Bữa ăn chay của Đỗ Hoàng Hên

Hoàng Hên ăn chay trường vẫn đá bóng cực hay.

Trong giới cầu thủ Việt Nam, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên không chỉ nổi tiếng với tư duy chơi bóng thông minh cùng nền tảng thể lực dẻo dai mà còn gây chú ý bởi lối sống vô cùng kỷ luật. Mới đây, bạn gái anh – người đẹp Lais Machado đã có những chia sẻ thú vị về hành trình gần 8 năm ăn chay trường của anh, đồng thời hé lộ góc nhìn ấm áp về cuộc sống gắn bó của cặp đôi tại Việt Nam.

Chế độ ăn chay trường kỷ luật và khoa học

Khác với quan niệm thông thường cho rằng vận động viên chuyên nghiệp khó duy trì thể trạng đỉnh cao nếu không tiêu thụ thịt, Đỗ Hoàng Hên đã chứng minh điều ngược lại. Suốt gần 8 năm qua, tiền vệ gốc Brazil kiên trì theo đuổi chế độ ăn chay trường. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa dinh dưỡng và luyện tập, anh luôn đảm bảo được khối lượng vận động lớn, thậm chí di chuyển đến 11 km mỗi trận mà ít khi gặp chấn thương.

Chia sẻ về thực đơn hằng ngày, Đỗ Hoàng Hên cho biết chế độ ăn của anh được phân bổ chặt chẽ theo cường độ tập luyện. Buổi sáng, anh khởi động ngày mới bằng trái cây, trái cây khô, nguồn protein từ trứng kết hợp nước ép tươi hoặc cà phê. Nếu có lịch tập sáng, anh sẽ bổ sung thêm một bữa nhẹ gồm vài miếng trái cây hoặc thực phẩm bổ sung đạm.

Hoàng Hên giữ thói quen ăn chay nhiều năm nay

Bữa trưa là thời điểm anh nạp lại năng lượng chính với lượng carbohydrate dồi dào từ khoai tây, cơm hoặc mì ống, kết hợp cùng protein từ trứng, phô mai, đậu, đậu hũ và rau xanh. Sau buổi tập chiều, tiền vệ này ưu tiên rau củ và protein để phục hồi cơ bắp, chỉ bổ sung thêm carb nếu khối lượng bài tập trong ngày quá lớn. Trước khi đi ngủ, anh chốt lại bằng một bữa phụ nhẹ nhàng với sữa chua, sữa thuần chay hoặc trái cây. Để đảm bảo cơ thể không thiếu hụt dinh dưỡng khi ăn chay lâu năm, anh luôn chú trọng uống thêm vitamin B12 và vitamin tổng hợp.

Bên cạnh đó, anh cũng linh hoạt đổi vị bằng các món bít tết chay hay xúc xích chay từ đậu nành, tuyệt đối hạn chế đồ chiên dầu và nói không với rượu bia. Sự nghiêm túc này giúp anh giữ vững phong độ ổn định qua từng mùa giải.

Tình yêu gắn bó và cái duyên với Việt Nam

Đằng sau thành công trên sân cỏ của Đỗ Hoàng Hên luôn có sự đồng hành bền bỉ từ người bạn gái Lais Machado. Cùng sinh ra tại Brazil, cặp đôi hẹn hò từ tháng 9/2021 và vừa kỷ niệm 3 năm gắn bó ngọt ngào. Lais luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên xuất hiện trên khán đài để tiếp sức cho bạn trai trong các trận đấu quan trọng ở cấp CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên có bạn gái đồng hành khi sang Việt Nam thi đấu

Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất Việt Nam – nơi họ chọn làm chốn an cư và phát triển sự nghiệp. Lais Machado thậm chí còn xăm hình cờ đỏ sao vàng lên cánh tay như một lời khẳng định về tình yêu dành cho đất nước này. Cô chia sẻ rằng sự mến khách và không khí tại Việt Nam mang lại cho cô cảm giác ấm áp, thân thương như đang ở chính quê hương mình.

Sự kết hợp giữa tinh thần chuyên nghiệp trên sân cỏ, lối sống lành mạnh cùng gia đình nhỏ hạnh phúc đang biến Đỗ Hoàng Hên trở thành một trong những hình mẫu cầu thủ nhận được nhiều cảm tình từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.