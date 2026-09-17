Đội tuyển eSports Việt Nam chính thức xuất quân dự ASIAD 20: Đặt mục tiêu giành huy chương lịch sử

Sáng 16/9 tại TP.HCM, Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) đã long trọng tổ chức lễ ra quân cho Đội tuyển Quốc gia Thể thao điện tử Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng, chính thức đưa các tuyển thủ bước vào chặng nước rút cuối cùng trước khi lên đường sang Aichi - Nagoya, Nhật Bản. Tại kỳ Á vận hội năm nay, eSports Việt Nam sẽ dồn lực tranh tài ở 4 bộ môn trọng điểm bao gồm Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile (phiên bản Asian Games), NARAKA: Bladepoint và Identity V (phiên bản Asian Games). Với đội hình tinh nhuệ gồm 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên, toàn đội đặt quyết tâm cao độ trong việc cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc khu vực, hướng tới mục tiêu đóng góp ít nhất một huy chương vào bảng thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, ASIAD 20 là kỳ đại hội thứ hai liên tiếp đưa thể thao điện tử vào chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức. Việc quy tụ tới 13 nội dung thi đấu tương ứng với 11 bộ huy chương cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của eSports trong hệ thống thể thao thành tích cao của châu Á. Mục tiêu của tuyển Việt Nam lần này không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương mà còn là cơ hội vàng để khẳng định bản lĩnh, năng lực trên trường quốc tế.

Gửi gắm niềm tin vào các tuyển thủ tại lễ ra quân, ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch VIRESA, Lãnh đội Đội tuyển Quốc gia Thể thao điện tử Việt Nam, nhấn mạnh: “ASIAD là một trong những đấu trường thể thao quan trọng nhất mà mỗi vận động viên Việt Nam đều mong muốn được góp mặt. Khi khoác lên mình màu áo Đội tuyển Quốc gia, các vận động viên của chúng ta không còn thi đấu với tư cách một cá nhân, một câu lạc bộ hay một tựa game riêng biệt mà cùng thi đấu với một tên gọi chung: Việt Nam".

Ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch VIRESA, Lãnh đội Đội tuyển Quốc gia Thể thao điện tử Việt Nam phát biểu tại Lễ ra quân

Để có được lực lượng mạnh nhất vươn ra biển lớn, công tác chuẩn bị đã được VIRESA phối hợp nhịp nhàng cùng các nhà phát hành, câu lạc bộ và hệ sinh thái chuyên môn trong suốt thời gian dài. Các vận động viên ưu tú nhất đã được sàng lọc khắt khe từ hệ thống thi đấu chuyên nghiệp trong nước, dựa trên phong độ và đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu của từng bộ môn.

Trong hành trình này, VNGGames đóng vai trò quan trọng khi đồng hành trực tiếp với 3 trên 4 nội dung thi đấu của đội tuyển (gồm Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile và NARAKA: Bladepoint). Sự hợp tác này đã được nuôi dưỡng từ năm 2025 thông qua việc chung tay xây dựng hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, tạo ra môi trường cọ xát đỉnh cao thường xuyên để phát hiện và tôi luyện nhân tài.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn này, ông Lã Xuân Thắng - Giám đốc Điều hành Cấp cao Phát hành Trò chơi trực tuyến Việt Nam, VNGGames chia sẻ: “Việc Thể thao điện tử tiếp tục góp mặt tại ASIAD với tư cách môn thể thao tranh huy chương chính thức cho thấy lĩnh vực này ngày càng được ghi nhận và đầu tư bài bản trong hệ thống thể thao. Với VNGGames, việc đồng hành cùng Đội tuyển Quốc gia tại ASIAD 20 là một phần trong định hướng đầu tư dài hạn cho Thể thao điện tử Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp cùng VIRESA và các đối tác để xây dựng môi trường phát triển chuyên nghiệp, từ hệ thống giải đấu, cơ hội thi đấu và cọ xát quốc tế đến lộ trình phát triển dài hạn dành cho vận động viên.”

Ngay sau lễ xuất quân, các thành viên đội tuyển sẽ chia thành nhiều đợt di chuyển sang Nhật Bản tùy theo lịch thi đấu. Dù thời gian khai mạc đã cận kề, các đội tuyển vẫn đang hoạt động hết công suất với các chương trình tập huấn và cọ xát quốc tế cường độ cao. Đội tuyển PUBG Mobile vừa hoàn thành xuất sắc chuyến du đấu tại Malaysia, trong khi đội hình Liên Minh Huyền Thoại sẽ bay sang Busan, Hàn Quốc để rèn quân và có trận giao hữu đỉnh cao với chính Đội tuyển Quốc gia nước này vào ngày 20/9.

Theo lịch trình, NARAKA: Bladepoint sẽ là bộ môn lĩnh ấn tiên phong, mở màn cho chiến dịch ASIAD 20 của eSports Việt Nam bằng các trận đấu nảy lửa trong hai ngày 23 và 24/9. Việc liên tục góp mặt tại SEA Games 31, 32, ASIAD 19 và nay là ASIAD 20 chính là minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình hội nhập mạnh mẽ của thể thao điện tử nước nhà. Mang trên vai tinh thần, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc, 23 chiến binh eSports đã sẵn sàng tạo nên những dấu ấn lịch sử mới trên bản đồ thể thao châu Á.