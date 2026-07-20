Dấu ấn GAM Esports tại EWC 2026: 2 lần chạm trán T1 và chiến thắng MKOI

Dù phải chia tay Esports World Cup (EWC) 2026 sớm hơn kỳ vọng, GAM Esports vẫn để lại nhiều dư âm đáng nhớ tại sân chơi quốc tế. Việc đụng độ gã khổng lồ T1 hay chiến thắng cảm xúc trước MKOI đã mang đến cho đại diện Việt Nam những bài học quý giá trước thềm LCP Split 3.

GAM Esports đã khép lại hành trình tại Esports World Cup 2026 sau khi tranh tài ở hai bộ môn League of Legends (LMHT) và PUBG PC. Đặc biệt ở nội dung Liên Minh Huyền Thoại, hai cuộc chạm trán với nhà đương kim vô địch thế giới T1 đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người hâm mộ.

GAM có 2 lần chạm trán T1 trong khuôn khổ EWC 2026

Dù chưa thể tạo nên cơn địa chấn trước một đối thủ quá hùng mạnh, các tuyển thủ Việt Nam đã có cơ hội trực tiếp đối đầu và trải nghiệm tốc độ xử lý nghẹt thở, khả năng kiểm soát bản đồ chặt chẽ cùng cách vận hành chiến thuật hoàn hảo mà nhà đương kim vô địch CKTG đã thể hiện. Những trận đấu này là thước đo chân thực nhất để GAM nhận diện rõ khoảng cách giữa khu vực Việt Nam và thế giới. Sự chênh lệch giờ đây không chỉ nằm ở kỹ năng cá nhân, mà còn được quyết định bởi khả năng thích ứng linh hoạt, duy trì cường độ cao và bản lĩnh xử lý tại các bước ngoặt sinh tử của trận đấu.

Những bài học sau khi thi đấu với T1 sẽ là kinh nghiệm quý giá cho GAM

Bên cạnh đó, GAM cũng thể hiện những điểm sáng tại sân chơi quốc tế này, tiêu biểu là chiến thắng trước MKOI. Giành chiến thắng 2-1 trước đại diện top đầu khu vực châu Âu cho thấy đại diện Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh khi duy trì được thế trận chủ động và hạn chế sai lầm trong những thời điểm quan trọng.

Kết quả này khẳng định đại diện Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở môi trường quốc tế, miễn là toàn đội duy trì được thế trận chủ động và hạn chế tối đa những sai lầm cá nhân ở thời khắc nhạy cảm. Điểm yếu lớn nhất mà đội tuyển cần khắc phục chính là sự ổn định để có thể tiến sâu hơn ở các giải đấu quy mô lớn.

EWC 2026 là một sân chơi quốc tế lớn mà GAM đã để lại những dấu ấn nhất định

Tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ nơi đất khách chính là nguồn năng lượng bùng nổ từ khán đài. Hình ảnh những người hâm mộ Việt Nam mang theo cờ đỏ sao vàng, rộn rã tiếng trống và những tiếng hô vang không ngừng nghỉ đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp GAM ổn định tâm lý thi đấu.

Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ thi đấu, GAM còn tạo tiếng vang lớn với tư cách là một trong 40 tổ chức thuộc chương trình Club Partner của giải đấu. Đội tuyển đã có màn hợp tác đầy bất ngờ với nhóm nhảy huyền thoại Jabbawockeez, đồng thời triển khai chiến dịch Rise Reborn mang đậm bản sắc văn hóa Việt qua thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Chim Lạc.

Bên cạnh đó, việc phối hợp cùng Gen.G Esports trong chương trình "Asia Rises Together" và tổ chức các sự kiện xem chung kết hợp âm nhạc tại Việt Nam đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của GAM. Họ đang nỗ lực đưa thể thao điện tử vượt ra khỏi các nền tảng trực tuyến, hòa nhịp cùng không gian giải trí đại chúng để tiếp cận nhiều tầng lớp khán giả hơn.

Khép lại những trải nghiệm tại Paris, GAM giờ đây sẽ dồn toàn lực tập trung cho mục tiêu LCP Split 3.

Những va vấp và bài học tại EWC 2026 sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lại đội hình, tinh chỉnh lối chơi và khắc phục những mắt xích còn yếu. Dù kết quả chưa trọn vẹn, nhưng giá trị cốt lõi của giải đấu này sẽ được chứng minh qua cách GAM chuyển hóa những kinh nghiệm đắt giá thành sức mạnh bứt phá trong phần còn lại của mùa giải.