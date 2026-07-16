Mai Dora khoe vòng eo con kiến, "lên đồ" đi Paris dự EWC khiến fan thích thú

Nữ MC lại khiến anh em game thủ mê mệt mất rồi!

Mai Dora lại khiến anh em game thủ mê mệt

Nhắc tới những nữ MC nổi bật của làng game Việt, Mai Dora luôn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Không chỉ ghi dấu ấn nhờ khả năng dẫn dắt các chương trình esports chuyên nghiệp, cô nàng còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng nổi bật cùng gu thời trang ngày càng cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Mai Dora đều nhanh chóng trở thành tâm điểm với hàng chục nghìn lượt tương tác và vô số lời khen từ người hâm mộ.

Mới đây, nữ MC tiếp tục khiến cộng đồng game thủ thích thú khi chia sẻ loạt ảnh tại sân bay trước chuyến bay sang Paris để tham dự Esports World Cup (EWC). Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn "EWC ơi Mai đến đây", Mai Dora đã khiến người hâm mộ vô cùng háo hức, mong chờ những hình ảnh cũng như hoạt động của cô tại sự kiện esports đang được đông đảo khán giả quan tâm.

Trong bộ ảnh mới, Mai Dora lựa chọn phong cách đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật. Cô diện chiếc áo croptop trễ vai màu trắng, kết hợp cùng quần jeans xanh ôm dáng, khoe khéo vòng eo săn chắc cùng vóc dáng cân đối. Mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm tôn lên vẻ nữ tính và dịu dàng của nữ MC.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, thần thái của Mai Dora cũng nhận được nhiều lời khen. Khi thì cô mỉm cười thân thiện, vẫy tay chào người hâm mộ, lúc lại tạo hình trái tim đầy đáng yêu trước ống kính. Dù chỉ chụp tại khu vực sân bay với khung cảnh đường phố về đêm quen thuộc, những bức hình vẫn mang đến cảm giác rất thời trang nhờ cách tạo dáng tự nhiên và nụ cười rạng rỡ của cô nàng.

CĐM hết lời khen ngợi

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc Mai Dora sẽ có chuyến đi thuận lợi, đồng thời bày tỏ sự mong chờ những hình ảnh mới từ Paris cũng như không khí sôi động của Esports World Cup.

Nhiều bình luận dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ MC. Không ít người cho rằng Mai Dora ngày càng biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên vóc dáng mà vẫn giữ được hình ảnh thanh lịch, trẻ trung. Bên cạnh đó, sự tự tin và thần thái chuyên nghiệp của cô cũng được xem là điểm cộng giúp mỗi bộ ảnh đều tạo được sức hút riêng.

Có thể thấy, bên cạnh vai trò quen thuộc trong các chương trình esports, Mai Dora ngày càng xây dựng hình ảnh đa dạng hơn với phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung và gần gũi. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến một màu sắc khác nhau nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút rất riêng.

Với chuyến đi lần này, người hâm mộ không chỉ mong chờ Mai Dora hoàn thành tốt vai trò của mình tại EWC mà còn kỳ vọng cô sẽ tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại Paris. Còn ở thời điểm hiện tại, bộ ảnh xuất phát của nữ MC đã đủ khiến cộng đồng mạng dành không ít lời khen ngợi, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những gương mặt nổi bật nhất làng game Việt.