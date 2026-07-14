Đại diện duy nhất còn lại của Việt Nam tại APL 2026: Hành trình không tưởng của đội tuyển sinh viên

Giải vô địch Liên Quân Mobile quốc tế APL 2026 đang chứng kiến một hành trình kỳ tích của đội tuyển trường học. Bằng việc liên tục đánh bại hàng loạt thế lực lớn như Flash Wolves, Saigon Phantom, và mới đây nhất là chiến thắng thuyết phục 4-1 trước FPTxFlash, FPT Polytechnic này đã chính thức ghi tên mình vào Top 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Đằng sau thành tích này là hành trình nhiều thử thách của một đội tuyển từng phải đối mặt với không ít nghi ngờ khi bước vào sân chơi vốn được thống trị bởi những tổ chức Esports chuyên nghiệp.

Từ cái mác "kho điểm" đến hành trình mang cờ đi xa

Xuất phát điểm là đội tuyển đến từ môi trường học đường, FPT Polytechnic từng gặp nhiều hoài nghi khi cạnh tranh cùng những đội tuyển sở hữu hệ thống vận hành chuyên nghiệp, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và lực lượng tuyển thủ lâu năm. Tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2025, những chàng trai áo cam phải trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi dừng bước ở Top 8 và bị gắn với biệt danh "kho điểm" – nơi các đối thủ có thể dễ dàng khai thác để tìm kiếm chiến thắng.

Thế nhưng, thay vì xem những hoài nghi là giới hạn, FPT Polytechnic lựa chọn biến áp lực thành động lực để cải thiện. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hans, đội hình trẻ từng bước hoàn thiện khả năng phối hợp, tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu, tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong mùa giải 2026. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là chiến thắng trước GAM với tỷ số 4-3 tại vòng Playoffs, giúp FPL lần đầu góp mặt trong Top 3 Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 và giành tấm vé bước ra sân chơi quốc tế.

Khẳng định bản lĩnh trước những thế lực lớn

Bước ra sân khấu quốc tế APL 2026, những kết quả trước đó mới chỉ là chặng khởi đầu cho sự trưởng thành vượt bậc của FPT Polytechnic trước các đối thủ lớn. Cột mốc đánh dấu bước ngoặt lớn của đội chính là trận đối đầu lịch sử với Wanin Flash Wolves vào ngày 28/06. Trước một đối thủ sở hữu bề dày kinh nghiệm và là đương kim vô địch thế giới, cán cân trước trận đấu gần như nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Đài Bắc Trung Hoa.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc quyết định, những tuyển thủ trẻ đã cho thấy bản lĩnh vượt ngoài kỳ vọng. Kiên cường kéo trận đấu đến ván 5 và tạo nên chiến thắng sát sao 3-2 đầy kịch tính, trực tiếp loại một trong những ứng cử viên hàng đầu khỏi giải đấu. Chiến thắng này mang ý nghĩa vượt xa một trận thắng thông thường; khẳng định khoảng cách về mặt kinh nghiệm hoàn toàn có thể được khỏa lấp bằng tính tổ chức bài bản và tinh thần kỷ luật của một đội tuyển sinh viên.

Tiếp đà bứt phá, FPL liên tục chứng minh năng lực thực tế khi lần lượt đối đầu với ứng cử viên nặng ký Full Sense (Thái Lan) và vượt qua cựu vương Saigon Phantom (SGP). Đỉnh điểm mới đây nhất chính là cuộc chạm trán với FPTxFlash tại chặng nước rút. Trước một nhà đương kim vô địch quốc nội giàu bản lĩnh, các tuyển thủ trẻ FPL đã duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc trong tư duy thi đấu để giành chiến thắng thuyết phục 4-1. Kết quả này không chỉ đưa FPT Polytechnic hiên ngang tiến vào Top 4 quốc tế, mà còn chính thức xác lập vị thế: Đại diện duy nhất mang màu cờ sắc áo của toàn khu vực Việt Nam tại vòng bán kết sắp tới.

Khi môi trường giáo dục đồng hành cùng đam mê Esports

Chiến thắng trước đương kim vô địch Đấu trường Danh vọng hay đương kim vô địch thế giới không chỉ mang lại tấm vé đi tiếp lịch sử cho FPT Polytechnic, mà còn khẳng định giá trị thực tế của một mô hình đầu tư bài bản từ môi trường giáo dục, nơi đam mê của người trẻ được tiếp sức bởi sự thấu hiểu từ nhà trường và sự công nhận từ gia đình. Từ những lo lắng ban đầu của phụ huynh khi thấy con theo đuổi thể thao điện tử, sự nghiêm túc, kỷ luật và trách nhiệm của các tuyển thủ trên sàn đấu chuyên nghiệp đã hoàn toàn thay đổi định kiến đó.

Oguu - sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, từng đặt mục tiêu cùng đồng đội góp mặt tại sân khấu Tiên Sơn – quê hương của anh – trong hành trình chinh phục APL 2026.

Từ giảng đường đến sân khấu quốc tế, FPT Polytechnic không chỉ tạo điều kiện để những bạn trẻ yêu thích Esports theo đuổi đam mê song song với hành trình học tập, mà còn chắp cánh cho những tài năng trẻ rèn luyện, trưởng thành và vươn lên trở thành các tuyển thủ đẳng cấp quốc tế. Hành trình của đội tuyển FPT Polytechnic tại APL 2026 là minh chứng cho việc khi đam mê được định hướng, đầu tư và phát triển bài bản, Esports hoàn toàn có thể trở thành một con đường chuyên nghiệp, mở ra những cơ hội phát triển mới cho thế hệ trẻ.

Điểm đến tiếp theo của đại diện duy nhất khu vực Việt Nam sẽ là sân khấu lớn tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) vào ngày 18/07 tới. Đối đầu với những đối thủ sừng sỏ quốc tế như ANK, FPT Polytechnic đang tích cực hoàn thiện các mảnh ghép chiến thuật cuối cùng, sẵn sàng cho mục tiêu mang cờ đi xa và viết tiếp hành trình kỳ diệu của mình tại giải đấu năm nay.

Bên cạnh sân chơi Esports, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic hiện triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm, chương trình đào tạo gắn với thực tiễn nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng và khám phá định hướng nghề nghiệp phù hợp. Tìm hiểu thêm thông tin về nhà trường tại đây.