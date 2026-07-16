Đại diện LMHT Việt Nam ngược dòng cảm xúc tại EWC 2026

GAM Esports tạo nên màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước Movistar KOI (MKOI) để giành quyền đi tiếp tại sân chơi Esports World Cup (EWC) 2026.

Ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Esports World Cup (EWC) 2026 đã mang đến những kịch bản đầy cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Trong khi GAM Esports chứng minh bản lĩnh bằng màn lội ngược dòng nghẹt thở trước MKOI, thì Team Secret Whales lại ngậm ngùi khép lại hành trình.

GAM Esports thể hiện bản sắc của LMHT Việt Nam với lối chơi táo bạo từ sớm

Đến với EWC bằng tấm vé cuối cùng của LCP, GAM sớm phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên T1 ngay trận mở màn. Dù nhập cuộc tự tin và đi đường ngang ngửa, đại diện VCS vẫn phải khuất phục trước khả năng kiểm soát mục tiêu và trừng phạt sai lầm quá đỗi lạnh lùng của nhà đương kim vô địch thế giới. Thất bại được dự báo trước này đẩy GAM vào thế chân tường, buộc họ phải chiến thắng hạt giống số 3 của LEC là Movistar KOI (MKOI) trong trận đấu sinh tử.

Trước áp lực bị loại, GAM bất ngờ rũ bỏ gánh nặng tâm lý để trình diễn một lối chơi vô cùng chủ động. Điểm sáng lớn nhất thuộc về Gloryy khi trở lại đấu trường quốc tế sau hai năm vắng bóng. Tuyển thủ này làm chủ hoàn toàn đường giữa và liên tục kiến tạo khoảng trống. Dẫu vậy, kịch bản ván đấu đầu tiên lại trớ trêu khi GAM đánh rơi lợi thế 5.500 vàng chỉ sau một pha giao tranh Rồng Ngàn Tuổi lỗi, dâng chiến thắng cho đối thủ. Không để tâm lý bị bẻ gãy, đại diện Việt Nam xốc lại đội hình và thi đấu cực kỳ kỷ luật trong ván hai để gỡ hòa 1-1.

Gloryy đã có màn trình diễn ấn tượng trong lần trở lại sân khấu lớn

Bước vào ván quyết định, thế trận một lần nữa thử thách nhịp tim người hâm mộ khi MKOI vươn lên dẫn trước tới 7-1 về điểm hạ gục. Thế nhưng, trong nghịch cảnh, bản lĩnh giao tranh tổng của GAM mới thực sự lên tiếng. Sự xuất sắc của Ahri trong tay Gloryy đã liên tục xé toạc tuyến sau của đối phương, giúp đội nhà thu hẹp khoảng cách. Bước ngoặt bùng nổ đến ở phút 33 khi GAM quyết đoán đẩy thẳng vào nhà chính, bình tĩnh quét sạch đội hình MKOI để hoàn tất cú lội ngược dòng 2-1 ngoạn mục và hiên ngang giành vé đi tiếp. Đối thủ tiếp theo của đại diện Việt Nam sẽ được lộ diện sau trận đấu giữa 2 cái tên hàng đầu LMHT thế giới là T1 và BLG.

GAM giành quyền đi tiếp tại bảng C, bộ môn LMHT tại EWC 2026

Trái ngược với niềm vui bùng nổ của GAM, Team Secret Whales (TSW) lại trải qua một ngày thi đấu để lại nhiều tiếc nuối. Chạm trán đại diện LCS là Sentinels ở trận đầu tiên, TSW thi đấu sòng phẳng và nắm nhiều lợi thế kiểm soát. Tuy nhiên, những pha xử lý chệch choạc ở giai đoạn cuối trận đã khiến họ bị lật kèo. Rơi xuống nhánh thua gặp Karmine Corp, đại diện Việt Nam tiếp tục nỗ lực kéo trận đấu sang ván thứ ba quyết định nhưng cuối cùng vẫn phải gục ngã trước sự già dơ của đối thủ, chính thức nói lời chia tay EWC 2026.

Bên cạnh những khoảnh khắc tỏa sáng trên sâu khấu lớn, GAM Esports còn tạo nên một điểm nhấn truyền thông ấn tượng tại EWC 2026 khi chính thức công bố màn hợp tác cùng Jabbawockeez. Đây là lần đầu tiên một tổ chức Esports Việt Nam tự tin sánh vai cùng biểu tượng hiphop có sức ảnh hưởng bậc nhất toàn cầu. Hai thế giới tưởng chừng khác biệt lại tìm thấy điểm chạm chung sâu sắc: đều vươn lên từ thế giới underground, từng bị hoài nghi và phải dùng tài năng, sự bền bỉ để khẳng định vị thế trên những sân khấu lớn nhất hành tinh.

“Esports và hiphop cùng lớn lên từ những nơi ít ai để ý, và cùng vươn ra thế giới bằng đam mê. Khi GAM và Jabbawockeez đứng chung, đó không chỉ là một màn kết hợp, mà là câu chuyện của những kẻ từng bị xem nhẹ, nay cùng nhau bước ra ánh sáng. Đây là cách chúng tôi muốn đưa Esports Việt Nam đến với thế giới.” Ông TK Nguyen - nhà sáng lập kiêm CEO GAM Esports chia sẻ.