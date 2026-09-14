Chung kết FVPL Summer 2026: NK ngược dòng khẳng định ngôi vương

Ngày 13/09/2026, vòng Chung Kết FVPL Summer 2026 diễn ra tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình Hà Nội, NK FC Online đã có màn ngược dòng ngoạn mục chinh phục ngôi vương.

Vòng Chung Kết FVPL Summer 2026 quy tụ bốn đội đã xuất sắc vượt qua hành trình thi đấu cam go trước đó để tìm ra đội chinh phục chiếc khiên vô địch FVPL Summer 2026. NK FC Online tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thế lực hàng đầu FC Online Việt Nam, với bộ đôi Thành Man – Lê Hà Anh Tuấn tiếp tục là những nhân tố tạo nên khác biệt.

ForFunBrother trở thành bất ngờ đáng chú ý của mùa giải khi tập thể trẻ trung này liên tục vượt qua các thử thách và là đội tuyển đầu tiên giành quyền góp mặt tại Vòng Chung Kết. TA Global mang đến hình ảnh của một tập thể giàu cá tính, luôn sẵn sàng tạo ra khác biệt bằng những màn trình diễn bùng nổ ở thời điểm quan trọng. AMITA FC thể hiện bản lĩnh của một đội tuyển không dễ bị khuất phục khi vượt qua hành trình đầy gian nan tại Knockout để trở thành cái tên cuối cùng hoàn thiện Top 4.

Ngày thi đấu Chung Kết mở màn bằng cuộc đối đầu giữa ForFunBrother và NK FC Online tại Chung kết nhánh thắng. Ngay sau đó, TA Global và AMITA FC bước vào trận đấu sinh tử tại Bán kết nhánh thua. Bốn đội tuyển, bốn hành trình khác nhau, nhưng chỉ NK FC Online trở thành nhà vô địch FVPL Summer 2026. 4 chàng trai NK FC Online đã có một hành trình đầy bản lĩnh và khép lại bằng chức vô địch FVPL Summer 2026. Sau khi vượt qua FFB tại Chung kết nhánh thắng, NK tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh của một ông lớn để chinh phục khan giả. Đặc biệt trận đấu cuối cùng, màn thể hiện xuất sắc của Lê Hà Anh Tuấn một lần nữa đưa chiếc khiên FVPL trở về với đội tuyển. Kinh nghiệm, bản lĩnh cùng khả năng thích ứng trước những đối thủ và chiến thuật khác nhau đã tạo nên một NK đầy mạnh mẽ trong mùa giải năm nay.

Với chủ đề "RISE TO INFINITY", FVPL Summer 2026 truyền tải tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Mỗi cột mốc đạt được không phải là điểm kết thúc mà tiếp tục trở thành điểm khởi đầu cho những mục tiêu và tham vọng lớn hơn.

Đặc biệt, Quán quân và Á quân FVPL Summer 2026 giành quyền đại diện Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế FC Pro Champions Cup diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10. Đây là cơ hội để những đại diện xuất sắc nhất tiếp tục khẳng định vị thế của FC Online Việt Nam trên đấu trường quốc tế./.